FC Bayern II: Martin Demichelis droht mit U23 Sturz auf Abstiegsplatz in der Regionalliga

Trainer Martin Demichelis wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg mit dem FC Bayern II. © Imago Images / Sven Leifer

Wann gelingt dem FC Bayern II wieder ein Sieg? Nach der Pleite bei Schlusslicht Augsburg II kommt am Samstag der SV Heimstetten ins Grünwalder Stadion.

München - Die Ausbeute vor dem Heimspiel gegen den SV Heimstetten ist mehr als durchwachsen. Nach zehn Spielen in der Regionalliga hat die U23 aus München erst 13 Punkte auf dem Konto. Drei Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen haben Martin Demichelis und seine Spieler nach etwas mehr als einem Viertel der Saison geholt - bei 18 erzielten und 17 kassierten Toren. Zwei Punkte hat die Mannschaft noch Vorsprung auf den ersten Relegationsabstiegsplatz zur Bayernliga.

Am Samstag kommt der Vorletzte ins Grünwalder Stadion. Der SV Heimstetten hat nach zehn Runden sieben Zähler gesammelt und steht auf einem direkten Abstiegsplatz. Keine ungewohnte Situation für die Mannschaft von Christoph Schmitt, denn das Ziel beim Münchner Vorort-Klub ist ohnehin jedes Jahr der Klassenerhalt in Bayerns höchster Spielklasse. Ganz anders sind da natürlich die Ansprüche an den Nachwuchs des FC Bayern.

FC Bayern II: Beste Offensive in der vergangenen Saison mit 113 Treffern

In der vergangenen Spielzeit gab es kein Vorbeikommen an der SpVgg Bayreuth. Der Meister gab in der gesamten Saison nur 18 Punkte ab und verdiente sich den Aufstieg in die 3. Liga. Der Nachwuchs von der Säbener Straße begeisterte trotzdem und zeigte erfrischenden Offensivfußball, stellte mit 113 Treffern die beste Offensive und gewann neun Mal mit vier oder mehr Toren Unterschied. Davon ist die Mannschaft in dieser Saison weit entfernt. Der Umbruch, ohne Nicolas Feldhahn (Karriereende) und Maxi Welzmüller (zu Spitzenreiter Unterhaching) mit Timo Kern nur noch auf einen Routinier zu setzen, ist bisher nicht geglückt und könnte den Klub vor allem im Tabellenkeller in Turbulenzen bringen.

Schon am Samstag droht dem argentinischen Ex-Profi und seiner Mannschaft bei einer Niederlage im schlimmsten Fall der Sturz auf einen Relegationsplatz zur Bayernliga. Gewinnen Türkgücü München (in Ansbach), Illertissen (in Aubstadt) und Aufsteiger Hankofen-Hailing (zuhause gegen Schweinfurt) würde die Mannschaft auf Rang 15 stehen. Ein unwahrscheinliches Szenario, aber wie vogelwild die Regionalliga teilweise auch in dieser Saison ist, hat der FC Bayern II beim 4:4 in Buchbach schon selbst erlebt.

FC Bayern II: Gelingt Martin Demichelis gegen Heimstetten die Wende?

Würde Julian Nagelsmann sechsmal in Folge ohne Dreier bleiben, wäre der mediale Druck auf Trainer und Vereinsführung enorm. Demichelis kann da in der zweiten Reihe etwas ruhiger arbeiten. Wenn ihm nicht bald die Wende gelingt und er die Sieglos-Serie durchbricht, dürfte es aber auch für den 41-Jährigen irgendwann unangenehm werden. Der letzte U23-Trainer, der beim FC Bayern in einer ähnlichen Situation gesteckt hat, war Heiko Vogel im Jahr 2017. Nach fünf Partien ohne Sieg (vier Niederlagen, ein Remis) stellte er sein Amt zur Verfügung.

Etwas besser liest sich da noch die Statistik des einstigen Weltklasse-Verteidigers, der in vier der letzten sechs Begegnungen zumindest gepunktet hat. Am vergangenen Spieltag setzte es allerdings eine 0:1-Niederlage bei Schlusslicht FC Augsburg II. Nimmt auch der Heimstetten am Samstagnachmittag die drei Punkte aus dem Grünwalder Stadion mit nach Hause (wir berichten im Live-Ticker), könnte es vielleicht auch für Demichelis eng werden. (jb)