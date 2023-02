Bayern-Legende Demichelis vor erstem Titelgewinn mit neuem Klub

Von: Johannes Skiba

Teilen

Der frühere Bayern-Star und -Trainer Martín Demichelis könnte als neuer Coach von River Plate schon bald seinen ersten Titel feiern.

Buenos Aires – Die Zeit von Martín Demichelis als Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern verlief etwas holprig. Sein Wechsel Ende 2022 nach Buenos Aires zu River Plate, einem der größten argentinischen Vereine, kam daher durchaus überraschend. Der Start in seiner Heimat verlief für den 42-Jährigen bislang durchaus erfolgreich. Nun steht der ehemalige Innenverteidiger sogar vor seinem ersten Titelgewinn.

In der Nacht zum Donnerstag (23. Februar) siegte River mit 3:2 im Halbfinale der „Trofeo de Campeones“ gegen Banfield. Dabei handelt es sich um eine Art Supercup zwischen den drei erfolgreichsten argentinischen Mannschaften eines Jahres, in dem River unter „Micho“ nun im Endspiel steht. Allerdings handelt es sich bei dieser Ausgabe um den Wettbewerb von 2020, der aufgrund der Corona-Pandemie damals nicht stattfinden konnte und nun nachgeholt wird.

Der frühere Bayern-Spieler Martín Demichelis ist mittlerweile bei River Plate aus Buenos Aires. © Frej/imago

Ehemaliger Bayern-II-Coach Demichelis auf gutem Weg mit River Plate

Die Mannschaft des ehemaligen Bayern-Stars zeigte sich auf dem neutralen Platz im Stadion Mario Kempes in Córdoba äußert treffsicher aus der Distanz. Youngster Santiago Simón (20) erzielte zwei Tore durch Schüsse außerhalb des Strafraums. Der kolumbianische Nationalspieler Miguel Borja vollendete einen Konter mit einem fulminanten Abschluss. Kapitän Enzo Pérez war nach dem Sieg dennoch unzufrieden: „Uns hat das Bild, das wir am Ende abgegeben haben, nicht gefallen. Die Gegner hatten das Spiel im Griff. Das war in der zweiten Halbzeit zu spüren. Das sind Dinge, die wir verbessern müssen.“

Noch funktionieren nicht alle Ideen von Demichelis, der allerdings ein schweres Erbe angetreten hat. Sein Vorgänger Marcelo Gallardo war über acht Jahre Trainer im Norden von Buenos Aires und gilt mit zwei Triumphen in der Copa Libertadores als der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des historischen Vereins.

Für Demichelis war der Erfolg im Halbfinale der vierte Sieg im fünften Pflichtspiel. In der Liga befinden sich die „Millonarios“ nach vier Spieltagen auf Rang fünf. Doch auch den ersten Patzer gab es schon unter dem neuen Coach. Bei Aufsteiger Belgrano verlor River mit 1:2.

Superclásico für Ex-Bayern-Spieler Martin Demichelis

Im Finale geht es dann für den früheren Abwehrchef des FC Bayern im „Superclásico“ gegen den ewigen Rivalen Boca Juniors um den ersten Titel dieser Saison. Eine genaue Terminierung gibt es noch nicht. Eigentlich sollte das Finale am 1. März ausgetragen werden.

Auf dieses Datum hat der argentinische Verband allerdings kurzerhand das Finale des diesjährigen Supercups gelegt, sodass das Derby zwischen River und Boca wohl erst im Mai ausgetragen wird. Im selben Monat kommt es auch in der Liga zum Mega-Duell, sodass schon bald zwei äußert prestigeträchtige Partien für Demichelis und sein Team anstehen. (jsk)