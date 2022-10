Demichelis bestätigt Kontakt zu River Plate – neuer Trainer für die U23 des FC Bayern?

Martin Demichelis ist seit April 2021 Trainer der kleinen Bayern. © Imago Images / Sven Leifer

Die Zeichen verdichten sich, dass Martin Demichelis in seine Heimat zurückkehrt. Der U23-Trainer des FC Bayern hat Kontakte zu River Plate bestätigt.

München – Es ist eine schwierige Saison für die U23 des FC Bayern. Die einzige Konstanz der zweiten Mannschaft ist die fehlende Konstanz. Mehr als zwei Siege in Serie waren für die Hoffnungsträger der Zukunft bisher nicht drin. Am vergangenen Freitag verloren die Youngster nach Erfolgen gegen die Würzburger Kickers und die SpVgg Hankofen-Hailing wieder - mit 1:3 gegen den neuen Tabellendritten aus Nürnberg.

Martin Demichelis blieb nach Spielschluss am Freitagabend nichts anderes übrig, als den Gästen zu gratulieren: „Kompliment an unseren Gegner. Sie sind eine sehr gute Mannschaft und haben heute ihre Chancen genutzt“, lobte der 41-Jährige die kleinen „Glubberer“. Sechs Spiele sind es in der Regionalliga für die 2. Mannschaft des FC Bayern noch, ehe die fast dreimonatige Winterpause beginnt. Für den Trainer der Münchner U23 könnte es eine Abschiedstour werden.

FC Bayern II: Martin Demichelis ist stolz, dass er als Trainer bei River Plate gehandelt wird

Nach der Niederlage gegen Nürnberg bestätigte der Argentinier erstmals das Interesse aus seiner Heimat. „Ich bin stolz, dass ich einer der Kandidaten bin“, sagte Demichelis über die Gerüchte über einen Wechsel zu seinem Jugendverein River Plate in Buenos Aires. Er fühle sich „geehrt“, sei aber nur „nur einer von zwei, drei Kandidaten“ bei „Los Millonarios“.

Auch am Sonntag beim Legendenspiel zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 ließ sich der ehemalige Innenverteidiger nicht in die Karten schauen. „River Plate war mein erster Verein. Ich bin dort Profi geworden und dann zum FC Bayern gekommen“, sagt Demichelis angesprochen auf die Gerüchte über eine Rückkehr nach Argentinien. „Ich bin stolz, hier Trainer zu sein und stolz, dass mein Name bei River Plate gehandelt wird. Wir müssen einfach Geduld haben, es geht nicht anders.“

Sollte der Wechsel zustande kommen, könnte sein Vorgänger erneut die Nachfolge antreten. Holger Seitz gilt laut Medienberichten als erster Anwärter auf den Trainerposten. Allerdings: Der Leiter der Nachwuchsabteilung hatte vor eineinhalb Jahren sein Amt an Demichelis und Danny Schwarz übergeben, um den Fokus wieder vermehrt auf die Aufgaben am Campus zu legen und Jochen Sauer zu unterstützen. Eine Rückkehr an die Seitenlinie könnte wieder zu Problemen und Engpässen an anderer Stelle führen. (jb)