Martín Demichelis mit River Plate stärker als Barcelona, Real, Bayern und PSG

Von: Johannes Skiba

Teilen

Mit River Plate legt der frühere Bayern-Spieler Martín Demichelis in Argentinien aktuell einen beeindruckenden Siegeszug hin.

Buenos Aires – Anfang des Jahres wechselte Martín Demichelis als Trainer von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München nach Argentinien und übernahm das Traineramt des südamerikanischen Großklubs River Plate aus Buenos Aires. Dabei trat er ein besonders schweres Erbe an. Denn sein Vorgänger Marcelo Gallardo gewann sämtliche Titel. Die Gallardo-Ära ist die erfolgreichste in der glorreichen Vereinshistorie der „Millonarios“. Doch Demichelis formt das Team nach seinen Vorstellungen, fährt Sieg um Sieg ein und steht im Vergleich mit den europäischen Topligen auf Rang zwei der formstärksten Mannschaften.

Martín Demichelis Geboren: 20. Dezember 1980 in Justiniano Posse, Argentinien Aktueller Verein: River Plate Vorheriger Verein als Trainer: FC Bayern München II

Martín Demichelis mit River erfolgreicher als alle europäischen Schwergewichte – außer Manchester City

Die aktuelle Serie des ehemaligen Bayern-Spielers Martín Demichelis und River Plates liest sich in der Tat beeindruckend. Elf der 13 Ligaspiele gewannen die Argentinier. Aus den europäischen Topligen konnte einzig Manchester City in den vergangenen 13 Begegnungen mehr Zähler in der Premier League sammeln. Im argentinischen Oberhaus stehen aktuell sogar acht Siege in Folge für River zu Buche, bei denen das Team keinen einzigen Gegentreffer kassierte. Da können selbst Größen wie der FC Barcelona, der FC Bayern, Real Madrid oder PSG nicht mithalten.

Nachdem das Team mit seinem neuen Coach einen etwas holprigen Start hinlegte, bei dem River zwei der ersten fünf Partien verlor und bei den drei Erfolgen nur mäßig überzeugte, greifen mittlerweile die neuen Mechanismen, die Demichelis ins River-Spiel implementiert hat. An der Seitenlinie assistiert ihm mit Javier Pinola, der im vergangenen Jahr seine Karriere bei River beendete, ein weiterer ehemaliger Bundesliga-Profi.

Mit voller Leidenschaft: Martín Demichelis begeistert die leidenschaftlichen und anspruchsvollen Fans von River Plate. © imago/Cortina

Ex-Bayern-Profi Demichelis entwickelt River Plate weiter

Demichelis, früher Abwehrspieler des FC Bayern, überzeugt mit einer akribischen Mannschaftsführung, scheut nicht vor taktischen Umstellungen während des Spiels zurück und strahlt neben dem Platz eine gesunde Mischung aus Selbstbewusstsein, Ruhe und Eleganz aus. Dazu wurde ihm im Januar ein titelreifer Kader zusammengestellt. Nacho Fernandez etwa, der zwar nie in Europa spielte, aber der vielleicht beste Akteur der letzten Dekade des südamerikanischen Vereinsfußballs ist, kehrte nach Buenos Aires zurück und ist der offensive Fixpunkt bei River. Außerdem hat es Demichelis geschafft, junge Spieler wie Lucas Beltrán, der vergangene Saison noch an Ligakonkurrent Colón ausgeliehen war, zum Nachfolger von Julián Álvarez zu etablieren – auch wenn der 22-Jährige noch nicht ganz auf dem Niveau seines Vorgängers ist.

Und dann hat River Plate zusammen mit den Boca Juniors zusätzlich die meisten Anhängerinnen und Anhänger im Land des Weltmeisters. Die atemberaubende Stimmung in den argentinischen Fußballstadien ist nicht erst seit der Endrunde in Katar bekannt. Im Más Monumental, das mit 83.196 Zuschauerplätzen das größte Stadion Südamerikas ist, ist in jedem Spiel die Hölle los. Die Fans kreieren eine Atmosphäre, die Martín Demichelis und seiner Truppe helfen könnte, die Serie weiter auszubauen und schon bald die formstärkste Mannschaft der Welt zu werden. Außerdem könnte schon bald der erste Titelgewinn der Demichelis-Ära bei River Plate bevorstehen. (jsk)