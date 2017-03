Martinez als Fels in der Brandung: Bayern auf Triple-Kurs

München - Beim FCB spricht man nicht nur Spanisch, man kickt auch so. Gerade vergangenen Samstag in Köln. 3:0 schossen die Münchner den FC ab, ein Sieg, der ganz im Zeichen der spanischen Fraktion stand. Bärenstark vor allem: Javi Martinez.

Tor Nummer eins? Ging aufs Konto von Javi Martínez. Tor Nummer zwei? Knallte Juan Bernat Köln-Keeper Kessler um die Ohren? Und Tor Nummer drei? Verbuchte Franck Ribéry – dank schöner Vorarbeit von Bernat. Ganz zu schweigen von Edeltechniker Thiago, der im Westen wieder mal einen ganz feinen Schuh herunterspielte.

„Die Bayern gewinnen mit spanischem Aroma“, frohlockte das spanische Sportblatt As. Einmal mehr besonders stark: Javi Martínez. Der Abwehrhüne aus Navarra krönte seine bislang glänzende Saison mit einem Volley-Treffer in Köln und ist endgültig in jener Topform, mit der er dem FCB vor vier Jahren zum Triple verhalf.

Bilder und Noten vom Sieg in Köln: Ein Einser und ein paar Zweier Zur Fotostrecke

„Es stimmt, aktuell fühle ich mich auf dem Platz sehr wohl“, so der Welt- und Europameister im Gespräch mit der tz. „Ich bin ein Typ Spieler, der das ein oder andere Spiel benötigt, um in Topform zu kommen. Den größten Anteil an meinen Leistungen hat jedoch der Umstand, dass ich in diesem Jahr bislang von Verletzungen verschont geblieben bin. Die vergangenen Jahre war das nicht der Fall.“

Javi ist wieder ganz der Alte. Der Fels in der Brandung, der den FCB 2013 zum Triple führte. Und so kommt auch der FC Español de Munich immer mehr ins Rollen.

lop