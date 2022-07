„Mini-Mbappé“ wechselt zum FC Bayern: Frankreich-Insider stellen Mathys Tel vor

Von: José Carlos Menzel López, Philipp Kessler

Teilen

Der FC Bayern freut sich auf sein neues Sturmjuwel Mathys Tel. Doch wie gut ist der 17-Jährige wirklich? Frankreich-Experten geben die Antwort.

München – Jung, vielversprechend, teuer – so viel dürften die Bayern-Fans in der Zwischenzeit über Mathys Tel wissen. Doch welche Anlagen bringt das 17-jährige Sturm­juwel von Stade Rennes genau mit, die dem FC Bayern satte 20 Millionen Euro plus weitere 8,5 Millionen an Boni wert waren?

Schließlich hat Tel gerade einmal 79 Spielminuten als Profi absolviert, in denen der französische U17-Europameister bislang noch keinen Treffer erzielen konnte. Die tz hat sich im Nachbarland bei den Experten umgehört – und die sind einer Meinung: Tel ist speziell!

FC Bayern: Zehn Tel-Tore – Frankreich-Experte würde nicht darauf setzen

„Vergangene Saison wurde Tel zum jüngsten Profi, der für Rennes in der Ligue 1 debütiert hat“, so Alexis Menuge vom Magazin France Football im Gespräch mit der tz. Der Frankreich-Fachmann weiter: „Tel kann quasi auf sämtlichen Positionen im Sturm spielen, ist nahezu beidfüßig und bereits jetzt sehr effizient und abgebrüht vor dem Tor.“ Ob es Verbesserungspotenzial gibt? „Vielleicht beim Kopfballspiel“, so Menuge.

Sturmjuwel Mathys Tel wechselt mit nur 17 Jahren von Stade Rennes zum FC Bayern. © Zac Goodwin/Imago

In seiner Heimat wird Tel bereits als Mini-Mbappé gefeiert. Ähnlichkeiten zwischen dem neuen FCB-Juwel und dem PSG-Superstar macht auch Clément Gavard aus, seines Zeichens Rennes-Experte bei der Zeitschrift So Foot. „Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Mbappé. Er ist wahrscheinlich sogar schneller und kräftiger als Mbappé im selben Alter, aber technisch nicht so gut“, so Gavard zur tz. Ob er direkt auf die von Julian Nagelsmann gewünschten zehn Tore kommt? Gavard: „Schwierig zu sagen. Ich würde keine 1000 Euro darauf setzen. Aber wenn der Trainer meint, würde ich ihm vertrauen.“

Der FC Bayern ist Tels „absoluter Lieblingsverein“

Fakt ist: Die Wege Tels und des FC Bayern München haben sich nicht zufällig gekreuzt. „Er wollte schon immer zu Bayern, der FCB ist seit geraumer Zeit sein absoluter Lieblingsverein. Das hat auch ein Stück weit mit der jüngsten französischen Tradition an der Isar zu tun“, erklärt Menuge auf die mittlerweile sechs französischen Kicker im Kader des Rekordmeisters.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Übrigens: Weil er seinen Kollegen in jungen Jahren derart überlegen war, musste Tel öfter sogar als Innenverteidiger ran. „Nach seinem Wechsel zu Rennes wurde er aber schnell nach vorne beordert“, so Gavard. So auch nun in München. (lop, pk)