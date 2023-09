Bayern-Youngster Tel nicht nominiert – Nationaltrainer überrascht mit Erklärung

Von: Florian Schimak

Mathys Tel ist beim FC Bayern aktuell in aller Munde. Der Youngster überzeugte zuletzt als Joker – doch für Frankreich darf er noch nicht auflaufen.

München – Es läuft aktuell für ihn! Mathys Tel ist beim FC Bayern auf dem besten Wege, unverzichtbar zu werden – und darüber hinaus zum absoluten Publikumsliebling aufzusteigen.

Nicht zuletzt wegen seines entscheidenden Treffers in der Schlussphase beim 2:1-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach, wird der Youngster von den Bayern-Fans geliebt. Der 18-Jährige ist drauf und dran, in dieser Spielzeit den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

Mathys Tel Geburtsdatum: 27. April 2005 (18 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2022) Position: Stürmer Marktwert: 20 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Mathys Tel beim FC Bayern: Vom Lehrling zum Super-Joker

Im Sommer 2022 als vielversprechendes Talent an die Säbener Straße gekommen, hat Tel von Tag eins an alles aufgesaugt und angenommen – und es als das begriffen, was es war: ein Lehrjahr. Darüber hinaus hat er auch sportlich abgeliefert. Wer in 600 Einsatzminuten verteilt auf 28 Pflichtspiele starke sechs Treffer erzielt, der hat was drauf.

Statistisch gesehen ist Tel aktuell sogar besser als Erling Haaland oder Robert Lewandowski. Der Franzose traf in seinem ersten 25 Bundesligaspielen sieben Mal, erzielte dabei alle 62 Minuten ein Tor. Zum Vergleich: Haaland traf in seiner Zeit beim BVB „lediglich“ alle 87 Minuten.

Mathys Tel (M.) ist beim FC Bayern auf dem besten Weg, den nächsten Schritt zu gehen. © IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Publikumsliebling Mathys Tel: Bayern-Fans springen Youngster zur Seite

Natürlich verfälscht die Statistik, weil Tel meist nur als Joker ins Spiel kommt und darüber hinaus noch nicht im Ansatz so viele Partien absolviert hat. Doch sie zeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Das haben auch die Bayern-Bosse begriffen und ihn trotz der Verpflichtung von Harry Kane im Sommer nicht abgegeben, obwohl genügend Anfragen da waren. Weil sie wissen, was sie an Tel haben und wie sehr dieser sich schon mit dem Verein und den Fans identifiziert.

Den Schulterschluss mit den Anhängern gab‘s spätestens nach dem Ekel-Vorfall im Anschluss an die Supercup-Niederlage gegen RB Leipzig (0:3), wo Tel in den sozialen Medien rassistisch beleidigt wurde. Beim Heimspielauftakt gegen den FC Augsburg wurde der junge Franzose von den FCB-Anhängern mit einem Spruchband gefeiert.

Mathys Tel besser als Erling Halland? Zumindest in einer Statistik

Das tat Tel gut, er spürt das Vertrauen vom ganzen Verein. Das zahlt er mit starken Auftritten wie gegen Gladbach zurück. In drei Einsätzen gelangen ihm in dieser Saison schon wieder zwei Tore. Im Schatten von Kane will Tel weiter wachsen. Bei den Fans kommt seine Identifikation mit dem FC Bayern sehr gut an, die Bosse freuen sich über seine sportliche Entwicklung.

Vom Lehrling zum Super-Joker und dann ins Nationalteam, das wäre eigentlich der logische Schritt. Oder nicht? Eine Berufung in die Équipe Tricolore von Trainer Didier Deschamps käme für Tel noch zu früh – ist die Konkurrenz mit Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Co. derzeit (noch) zu groß. Doch auch für die französische U21 wurde Tel etwas überraschend nicht nominiert.

Mathys Tel nicht mal für U21 nominiert – Nationaltrainer überrascht mit Erklärung

„Wir haben auch andere Spieler im Sturm. Das muss man respektieren und darf nichts überstürzen“, erklärte der neue U21-Coach Thierry Henry seinen Tel-Verzicht: „Wir hatten ein gutes Telefonat, bei dem ich ihm meine Entscheidung erklärt habe“, so die einstige Stürmer-Legende weiter.

So darf Tel zunächst erstmals für die U19 auflaufen. „Wenn er so weitermacht, wird es wirklich schwer, ihn weiter nicht zu nominieren“, stachelt Henry das Juwel weiter an. Dass der einstige Weltklasse-Stürmer den Youngster auf dem Zettel hat, ist klar. „Er ist ein sehr interessanter Spieler. Einer, der in die Hierarchie eines Vereins wie Bayern München drängt“, so Henry.

Mathys Tel ist auch für Thierry Henry „ein außergewöhnlicher Spieler“

Vermutlich dauert es nicht mehr lange, bis Tel für die U21 nominiert wird. „Wir haben gesehen, was er am vergangenen Wochenende geleistet hat und was er macht, wenn er von der Bank kommt“, sagt Henry, um Tel dann in den höchsten Tönen zu loben: „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und ein guter Junge. Wir werden sehen, wie es bei der nächsten Nominierung aussieht.“

Das wäre dann der nächste Schritt auf der Karriereleiter. Und der wird auch schon früh genug kommen, denn was man schnell vergisst: Mathys Tel ist erst 18 Jahre alt. (smk)