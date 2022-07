Bayern-Neuzugang im Anflug: Nagelsmann traut ihm künftig 40 Tore zu

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Er ist 17 Jahre jung und unbestritten ein Ausnahmetalent: Mathys Tel soll den FC Bayern im Sturm verstärken. Trainer Julian Nagelsmann prophezeit dem Youngster eine große Zukunft.

München - Die Vorschusslorbeeren sind schon mal riesig! Mathys Tel (17) ist der nächste Neuzugang des FC Bayern. Das französische Sturm-Juwel wechselt für 20 Millionen Euro Ablöse plus bis zu 8,5 Millionen an möglichen Zusatzprämien von Stade Rennes nach München. Und Trainer Julian Nagelsmann (35) traut Teenager Tel einiges zu. „Er kann eines Tages einer der besten Stürmer werden – das ist unser Plan. Er kann sich zu einem Weltklassespieler entwickeln. Ich habe die Vision, dass er eines Tages 40 Tore schießt“, sagte der Bayern-Coach nach der 0:1-Testspielpleite gegen Manchester City.

FC Bayern: Mathys Tel wird mit Superstars verglichen

Wegen seiner Schnelligkeit vergleicht man Tel intern beim deutschen Rekordmeister mit Superstar Kylian Mbappé (23), in Frankreich sieht man wegen seiner Kaltschnäuzigkeit im Torabschluss Parallelen zu Karim Benzema (34).

Bayern-Flügelstürmer Kingsley Coman (26) hat bei der Nationalmannschaft mit Mbappé und Benzema zusammengespielt. Was hält er von Tel? „Ich habe ihn noch nicht spielen sehen. Aber was mir berichtet wurde, ist sehr gut.“

Trainer Julian Nagelsmann hält große Stücke auf ihn: Bayern-Neuzugang Mathys Tel. © Zac Goodwin / Imago

Nagelsmann: „Vielleicht kann er diese Saison zehn Tore machen, dann wären wir sehr glücklich“

Obwohl Tel zweifelsohne ein Ausnahmetalent ist, steht für Nagelsmann fest: „Er ist kein Eins-zu-eins-Ersatz für Lewy – das ist normal in diesem Alter. Vielleicht kann er diese Saison zehn Tore machen, dann wären wir sehr glücklich.“ Doch um zehn Treffer zu erzielen, benötigt der Kapitän der französischen U 17-Nationalmannschaft regelmäßig Spielzeit.

Die wurde ihm in den Gesprächen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) in Aussicht gestellt. Denn: Nach dem Transfer von Tel steht für die Kaderplaner fest, dass sie keinen klassischen „Neuner“ mehr verpflichten werden. Stattdessen soll der Franzose im System mit drei Stürmern Minuten sammeln.

Mathys Tel wechselt zum FC Bayern: Erstes Training am Dienstag?

Tel wurde bereits heute in München erwartet. Nachdem er seinen Medizincheck absolviert hat, soll er womöglich schon am Dienstag zum ersten Mal mit seinen neuen Kollegen trainieren.

Seinen Landsmann Benjamin Pavard (26) wird er dann mit großer Sicherheit noch an der Säbener Straße antreffen – obwohl der Verteidiger als Verkaufskandidat gehandelt wird. Offenbar nicht bei Coach Nagelsmann. „Ich möchte, dass er bleibt. Er ist ein brillanter und wichtiger Spieler, der auf verschiedenen Positionen spielen kann“, so der Trainer im Vorfeld der Partie gegen Manchester City: „Mal sehen, was passiert, aber ich würde ihn gerne behalten.“ Ob die Bosse das auch so sehen?