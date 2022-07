Mathys Tel ist da! Erste Fotos von Bayern-Neuzugang - Gemunkel um gigantisches Lewandowski-Erbe

Von: Philipp Kessler, Marius Epp

Bayern-Neuzugang Mathys Tel mit tz-Reporter Philipp Kessler. © Kessler

Der FC Bayern schnappt sich das begehrte Stürmertalent Mathys Tel (17). Erste Fotos zeigen den Franzosen bei seiner Ankunft in München.

Mathys Tel ist der nächste Transfer des FC Bayern .

ist der nächste Transfer des . Der Franzose ist am Montag in München angekommen und absolviert seinen Medizincheck .

. Dieser News-Ticker zum ersten Tag des Neuzugangs in München wird laufend aktualisiert.

München - Der Nächste, bitte! Der FC Bayern gönnt sich in diesem Transfersommer keine Verschnaufpause. Schon wieder ist ein Neuzugang im Anmarsch. Das 17-jährige Supertalent Mathys Tel steht unmittelbar vor der Unterschrift beim Rekordmeister - er ist bereits in München angekommen.

Tel soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, die Münchner überweisen inklusive erfolgsabhängiger Boni bis zu 28,5 Millionen Euro an Ligue-1-Klub Stade Rennes. Mit einem Privatflieger ist der Neuzugang am Montagmorgen um 8.11 Uhr von Paris abgehoben und um 9.14 Uhr in München gelandet. Direkt in der Folge absolviert er den Medizincheck im Krankenhaus Barmherzige Brüder.

Wird er der neue Stürmerstar des FC Bayern? Mathys Tel beim Medizincheck vor dem Krankenhaus Barmherzige Brüder. © Kessler

FC Bayern holt Mathys Tel - erstes Training am Dienstag, gigantisches Lewandowski-Erbe?

Bereits am Dienstag soll Tel zum ersten Mal mit der Mannschaft an der Säbener Straße trainieren und sich möglichst schnell integrieren. Julian Nagelsmann hat große Erwartungen an das Talent: „Er kann einer der besten Stürmer werden. Er ist kein 1:1-Ersatz für Lewy, das ist normal in diesem Alter“, sagte der Bayern-Coach. Er traue Tel zu, „eines Tages 40 Tore pro Saison“ zu schießen.

Satte Vorschusslorbeeren für einen Mann, der erst sieben Spiele in der ersten französischen Liga bestritten hat. Berichten zufolge soll er sogar die frei gewordene Rückennummer 9 von Robert Lewandowski übernehmen - ein gigantisches Erbe und ein Umstand, der auch nicht gerade zur Erdung beitragen würde.

Bayern-Neuzugang Mathys Tel bei seiner Ankunft am Flughafen München. © Kessler

Bayern-Neuzugang Mathys Tel wird mit Mbappé verglichen

Zum Stammspieler wird er deswegen aber nicht sofort werden. Er soll sich in Ruhe hinter den Stars Sadio Mané und Serge Gnabry entwickeln, um dann eines Tages aus deren Schatten zu treten. Angeblich war halb Europa hinter dem Juwel her, dem ähnliche Qualitäten wie jene von Kylian Mbappé nachgesagt werden.

Die Verhandlungen mit Rennes waren hart - mit den ersten beiden Angeboten war Sportvorstand Hasan Salihamidzic abgeblitzt. Für das dritte Angebot reiste Brazzo dann persönlich nach Frankreich. Mit Erfolg. (epp)