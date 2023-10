Bayern-Juwel Tel erstmals für U21 nominiert – Extralob von Deschamps

Mathys Tel vom FC Bayern München ist erstmals für die französische U21-Nationalmannschaft nominiert worden und kassierte ein Extralob.

München – Beim FC Bayern München hat sich Mathys Tel in der noch jungen Saison in den Vordergrund gespielt. Der 18-Jährige begeisterte Trainer Thomas Tuchel und die Fans nach seinen Einwechslungen mit starken Leistungen. „Mathys macht es herausragend gut. Es ist eine Frage der Zeit, wann er auch mal beginnt. Im Moment hat er aber diese Rolle, und die macht er extrem erfolgreich“, sagte der Bayern-Coach zuletzt über den 18-Jährigen.

Mathys Tel Geboren: 27. April 2005 (Alter 18 Jahre), Sarcelles, Frankreich Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer

FC Bayern: Tel erstmals für U21 nominiert

In der laufenden Saison schoss Tel sechs Tore in zehn Einsätzen. Er braucht derzeit nur 49 Minuten für einen Treffer – eine herausragende Quote. Dabei ist der Franzose noch am Anfang seiner Entwicklung. Beim FC Bayern München soll Tel langsam aufgebaut werden zu einem europäischen Top-Stürmer.

Seine starken Leistungen beim FC Bayern München blieben auch Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps nicht verborgen. „Er ist sehr effizient in den Einsätzen, die er bekommt. Er kann jeden Moment entscheidend sein, wenn er ins Spiel kommt. Ich hoffe, dass er so viel Spielzeit wie möglich erhalten wird. Wir beobachten ihn ganz genau, aber es gibt noch einige Entwicklungsschritte, die er durchlaufen kann“, sagte er bei einer Medienrunde.

Mathys Tel ist erstmals für die französische U21 nominiert worden. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

U21-Nationaltrainer Thierry Henry lud Mathys Tel erstmals ein, er könnte in den Partien der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina (13.10.) und Zypern (17.10.) sein Debüt geben für die U21 Frankreichs. Neben dem Bayern-Profi schafften es auch Freiburgs Verteidiger Kiliann Sildillia sowie Stuttgart-Mittelfeldspieler Enzo Millot ins Aufgebot.

FC Bayern: Tel-Lob von Deschamps und Henry

Henry zeigte sich begeistert von den Leistungen des 18-Jährigen, im September verzichtete er aber noch auf dessen Nominierung. „Es ist außergewöhnlich, was er in so kurzer Zeit von der Bank macht. Es ist nicht einfach, bei Bayern von Anfang an zu spielen, und es ist auch nicht einfach, vor Spielern wie Thomas Müller eingewechselt zu werden. Mathys kommt oft vor ihm rein und macht in diesen Minuten den Unterschied“, so Henry.

Mathys Tel kam in seiner Karriere auf insgesamt 27 Einsätze für die U17 bis U19 Frankreichs, in denen er 17 Treffer erzielte. Diese starke Quote will er nun auch bei der U21 seines Heimatlandes halten. (smr)