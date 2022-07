Nächster Transfer perfekt! FC Bayern verpflichtet Tel - und greift tief in die Tasche

Von: Philipp Kessler, Florian Schimak

Sturm-Talent Mathys Tel wechselt zu Bayern. © JB Autissier via www.imago-images.de

Der FC Bayern hat Mathys Tel von Stade Rennes verpflichtet. Nach tz-Infos bekommt der 17-Jährige einen langfristigen Vertrag - und der FCB zahlt eine hohe Ablöse.

München - Der FC Bayern hat den nächsten Transfer perfekt gemacht! Nach tz-Informationen ist der Wechsel von Mathys Tel zum Rekordmeister in trockenen Tüchern.

Der 17-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag an der Säbener Straße erhalten. Die Bayern müssen für den jungen Franzosen noch einmal tief in die Tasche greifen. Stade Rennes kassiert 20 Millionen für Tel, die Ablöse kann in den nächsten Jahren bis zu 28,5 Millionen Euro steigen.

Viel Geld für einen Stürmer, der bislang lediglich 49 Minuten in der Ligue 1 absolviert hat. Zudem kam Tel in der Conference League in zwei Partien 15 Minuten zum Einsatz. Tel wollte früh zu den Bayern, doch Rennes-Präsident Jacques Delanoë gilt als harter Verhandler, weshalb sich die Ablöseverhandlungen so in die Länge zogen.

Allerdings sind die Bayern-Bosse von Tel offenbar derart überzeugt und trauen ihm in den kommenden Jahren eine große Karriere zu, weshalb der FCB bereit ist, viel Geld für ihn zu investieren. Intern wird Tel als ein ähnlich großes Talent wie PSG-Superstar Kylian Mbappé gesehen.

Bislang hat der FC Bayern für Ryan Gravenberch (25 Millionen), Noussair Mazraoui (ablösefrei), Sadio Mané (32 Millionen plus Boni) und Matthijs de Ligt (67,5 Millionen plus Boni) bereits fast 125 Millionen ausgegeben. Nun kommen noch einmal ein paar mehr für Tel hinzu. (smk)