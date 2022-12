Mats Hummels mit altem Bayern-Kumpel privat in München unterwegs

Von: Alexander Kaindl

Mats Hummels beim Basketball-Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid in München. © Eibner / Imago

Viele Fußballfans und -experten wollten Mats Hummels bei der WM 2022 sehen. Es kam bekanntlich anders - aktuell ist er zu Besuch in München.

München - Besuch in der alten Heimat: Mats Hummels hält sich kurz vor Weihnachten in München auf. Der Verteidiger von Borussia Dortmund dokumentierte seinen Trip sogar auf Instagram. Mit dabei: Ein Freund aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern München.

Mats Julian Hummels Geboren: 16. Dezember 1988 (Alter: 33 Jahre), Bergisch Gladbach Innenverteidiger Borussia Dortmund Marktwert: 6,5 Millionen Euro

Mats Hummels zu Besuch in München: Erst Training, dann Basketball

Der Reihe nach: Am Dienstagnachmittag repostete Hummels zunächst eine Story. Dort ist er selbst nach einem Fitnesstraining zu sehen, der Originalbeitrag stammt von „youlance.personaltraining“. Bis vor wenigen Tagen war Hummels noch mit den Dortmundern auf Asien-Tour unterwegs, aktuell ist er nicht im BVB-Training. Klar, dass sich Hummels aber trotzdem fit hält.

Dass er bei seinen München-Trips natürlich auch seinen Sohn Ludwig und seine ehemalige Partnerin Cathy Hummels besucht, ist selbstverständlich. Der Weltmeister von 2014 fand am Dienstagabend aber trotzdem noch die Zeit, sich ein echtes sportliches Highlight anzusehen: FC Bayern München gegen Real Madrid.

Mats Hummels sieht sich Basketball-Spiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid an

Was wie einer der größten Fußball-Schlager des Planeten klingt, ist aktuell wegen der WM 2022 natürlich nicht möglich - aber auch im Basketball ist diese Begegnung eine ganz große Nummer.

Hummels, großer Basketball-Fan, sah sich das Euro-League-Spiel aus der ersten Reihe an, postete sogar ein Instagram-Video. Auf den Fotos aus dem Audi Dome, mitten in München am Westpark gelegen, ist er in einem schwarzen NBA-Pulli zu sehen.

Mats Hummels privat in München unterwegs: Er hat einen Kumpel aus alten Bayern-Zeiten dabei

Dahinter ist ein Mann zu erkennen, den Hummels bestens aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern München kennt: Johannes Mösmang. Er war einst Mitarbeiter beim deutschen Rekordmeister, kümmerte sich um die Belange aller Spieler und war besonders für die Eingliederung neuer Akteure ins Team zuständig.

Mösmang selbst postete am Abend ebenfalls ein Bild aus dem Audi Dome. Er und Hummels sind eng befreundet, unternahmen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder gemeinsame Trips. So sah man die beiden schon in Kopenhagen und zuletzt in London. Nun steht wieder einmal München auf dem Plan. Wer weiß, welche Eindrücke die beiden noch teilen. (akl)