Das sagen Müller und Hummels zur Trainersuche beim FC Bayern

Beim FC Bayern wird sich die Trainerfrage aller Voraussicht nach während der Länderspielpause klären. Doch was denken die Spieler über die Personalie?

München - Die Zeit der Interimslösungen beim FC Bayern ist nach nur einem Spiel vorbei. Dieses Szenario ist in Sachen Nachfolge von Carlo Ancelotti nach wie vor am wahrscheinlichsten. Für Willy Sagnol dürfte das Spiel in Berlin wohl nicht mehr als ein Cheftrainer-Quickie gewesen sein. Die Bayern-Stars gehen auf Länderspielreise und wenn sie sich wieder an der Säbener Straße einfinden, wird ein neuer starker Mann auf dem Trainingsplatz stehen. Das hat Uli Hoeneß bereits vergangene Woche angekündigt.

Ob er hofft, dass nach der Länderspielpause schon ein neuer Coach die taktischen Geschicke beim deutschen Rekordmeister in die Hand nimmt, wollte die tz von Thomas Müller wissen. „Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Der Verein entscheidet und wird die Optionen prüfen. Wir haben da volles Vertrauen. Egal, was passiert, wir müssen schauen, dass jeder Einzelne mehr aus sich rausholt - unabhängig vom Trainer“, lautete die Antwort des Kapitäns.

Nach 2:2 in Berlin: Forderungen nach schneller Tuchel-Entscheidung nehmen zu

Hummels will lieber gute als schnelle Lösung

Sieht auch Mats Hummels ähnlich. „Das Wichtigste ist, dass es eine gute Lösung wird. Für mich spielt die Schnelligkeit keine übergeordnete Rolle. Aber die Verantwortlichen sind da natürlich etwas erfahrener als ich“, sagte der Verteidiger und verriet, dass die FCB-Bosse bereits mit der Mannschaft über die aktuelle Trainersuche gesprochen hätten.

Ribéry-Verletzung: „Er hat große Schmerzen“

Apropos Hummels. Der wollte nach dem Ancelotti-Rauswurf noch etwas klarstellen: „Ich finde es nicht in Ordnung, dass immer von fünf geredet wurde. Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber: Ich hatte kein Gespräch mit irgendwem, dass ich unzufrieden war, weil ich nicht gespielt habe oder ähnliches. Dass da so ein bisschen was von einem Königsmörder geschrieben wird, finde ich echt nicht in Ordnung. Keine Ahnung woher die Infos kommen, das hat mir nicht gefallen. Das würde ich ganz einfach nicht machen.“ Klartext vom Weltmeister!

Auf die Frage, ob es richtig war, Ancelotti so schnell zu entlassen, meinte Hummels schmunzelnd: „Ob es schnell war oder nicht, das ist jetzt die Frage“. Übrigens: „Nix kommentieren“ wollte der 28-Jährige die Option Thomas Tuchel als neuer FCB-Trainer.

Müller nach Remis gegen Hertha: „Wir liefern nicht ab“

Matthäus für Nagelsmann, Effenberg setzt auf Tuchel

Keine neuen Wasserstand konnte oder wollte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in Sachen Trainerposten durchgeben. In der fabelhaften Welt der Fußball-Experten wird das Thema jedoch rauf und runter diskutiert. Sky-Experte Lothar Matthäus hat sich auf Julian Nagelsmann als künftiger Trainer festgelegt: „Ich glaube, dass Nagelsmann ganz oben steht. Er ist der Wunschkandidat von Hoeneß. Die Drähte zwischen Hoffenheim und München werden glühen. Wenn man etwas will, dann will man auch die 1-a-Lösung. Bis es dazu kommt, muss man eine Übergangslösung finden.“ Tiger Stefan Effenberg tendiert übrigens zu Thomas Tuchel.

Bayern in der Krise: Nur 2:2 in Berlin, Ribery am Knie verletzt

Eine andere Frage stellt sich derweil auch: Wie gehen die Bosse bei der Entscheidungsfindung miteinander um? Dass Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß im Moment nicht oft einer Meinung sind und dies auch kundtun, liegt in den Augen von Hamburg-Boss Heribert Bruchhagen am Fehlen von Ex-Präsident Karl Hopfner. „Er war das Mastermind im Hintergrund, das auch reglementierend auf Kalle und Uli eingeredet hat“, so Bruchhagen im Doppelpass.

Manuel Bonke

