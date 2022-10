Matthäus sicher: Bayern-Youngster Musiala und BVB-Bellingham sind künftige Ballon-d‘Or-Kandidaten

Von: Stefan Schmid

Für den Ballon d‘Or 2022 stehen Musiala und Bellingham noch nicht auf der Kandidatenliste. Geht es nach Lothar Matthäus, wird sich das aber bald ändern.

München/Köln - Am 17. Oktober wird in Paris der Weltfußballer des Jahres 2022 gekürt. Zum ersten Mal seit 2005 nicht unter den 30 Nominierten ist der amtierende Titelträger und Rekordgewinner Lionel Messi. Während sich also ein großes Kapitel der Fußballgeschichte schließt, beginnt gerade erst die hoffnungsvolle Fußballgeschichte von Jamal Musiala und Jude Bellingham. Lothar Matthäus, Weltfußballer von 1991, prophezeit den beiden Jungstars schon kommendes Jahr eine Nominierung und hat auch dieses Jahr bereits seinen Favoriten ausgemacht.

Matthäus: Musiala und Bellingham „sind Unterschied-Spieler“

Selbstverständlich konnten sowohl Musiala als auch Bellingham schon große Erfolge für sich verbuchen. Vor allem die Titelsammlung von Jamal Musiala beim FC Bayern liest sich so, als ob der zentrale Mittelfeldspieler schon seit einem Jahrzehnt im Business sei. Unter anderem sind die Medaillen von drei deutsche Meisterschaften und des Champions-League-Titels der Saison 2019/20 in der Vitrine des erst 19-Jährigen zu finden. Nicht ganz so erfolgreich ist sein Dortmunder Pendant Bellingham, der aber wie der FCB-Profi von Lothar Matthäus das Prädikat „Unterschied-Spieler“ verliehen bekommt.

Zwei Youngster im Mittelpunkt: Jamal Musiala beim FCB und Jude Bellingham bei den Dortmundern. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

So ist es bei der Reise in die absolute Weltspitze nur noch eine Frage der Zeit, bis die beiden für die Auszeichnung des Weltfußballers nominiert werden. Dessen ist sich Matthäus sicher: „Wenn sie so weiter performen, werden sie bei der nächsten Ballon d‘Or-Wahl (2023, d. Red.) zumindest nominiert sein.“ Mit Joshua Kimmich, Robert Lewandowski und Sadio Mané sind dieses Jahr nur drei Spieler unter den letzten 30, die zumindest einen Teil des Jahres für die Münchner die Schuhe schnürten. Bei Borussia Dortmund ist die Ausbeute geringer: Erling Haaland und Sébastien Haller stehen auf der Shortlist.

Ballon d‘Or-Sieger 2022? Matthäus hat Favoriten

Obwohl ein Sechstel der nominierten Spieler (zeitweise) dieses Jahr im deutschen Oberhaus auf Punktejagd gegangen ist, traut Matthäus keinem der aufgezählten letztlich den Triumph zu. Der Rekordnationalspieler sieht Karim Benzema von Real Madrid klar in der Favoritenrolle. Mit dem Champions-League-Sieg hat der Franzose auf jeden Fall ein schlagendes Argument auf seiner Seite.

Für nächstes Jahr gibt Matthäus übrigens nicht nur seinen Tipp für die möglichen Nominierten ab, sondern prophezeit schon jetzt einen potenziellen Gewinner: „Vielleicht gewinnt dann ja Erling Haaland.“ Den Bayern-Fans dürften die Überlegungen für den nächstjährigen Ballon d‘Or jedoch einerlei sein, steht zunächst der Verbleib von Jamal Musiala an erster Stelle. Klopp-Klub Liverpool soll schon ein erstes Angebot für den Youngster vorbereiten. (dpa/sch)