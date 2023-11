Matthäus gibt Kane-Prognose ab – und erklärt entscheidenden Unterschied zu Lewandowski

Von: Jannek Ringen

Teilen

Harry Kane trifft in der Bundesliga aktuell nach Belieben. Doch für Lothar Matthäus sind es nicht nur die Treffer, die ihn besonders machen.

München – Der FC Bayern setzte im Sommer alles auf eine Karte und machte Harry Kane zum Rekordtransfer der Bundesliga und der Clubgeschichte. Und bereits nach wenigen Monaten kann man sagen, dass sich dieser Transfer in jeder Hinsicht gelohnt hat. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft trifft, wie er will.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, England Bisherige Vereine: u.a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München Bundesligaspiele (Tore): 11 (17)

Kane trifft in der Bundesliga wie er will

Am Wochenende erzielte Kane beim 4:2-Erfolg über Aufsteiger Heidenheim einen Doppelpack und stellte sein Tor-Konto in der Bundesliga auf 17 Tore in elf Spielen. Damit ist er auf bestem Wege, den Allzeit-Torrekord von seinem Vorgänger Robert Lewandowski ins Visier zu nehmen. Zu seinen 17 Treffern gesellen sich noch fünf weitere Vorlagen.

Doch auch auf internationalem Paket scheint er im Trikot des FC Bayern nicht aufzuhalten zu sein. In vier Spielen in der Champions League traf der 30-Jährige viermal und bereitete zwei weitere Treffer vor. Kane zeigt, warum der deutsche Rekordmeister im Sommer das Wechseltheater mit den Tottenham Hotspur auf sich nahm, um den Stürmer nach München zu lotsen.

Lothar Matthäus ist begeistert von den Qualitäten von Harry Kane auf und neben dem Platz. © IMAGO / Moritz Müller; IMAGO / MIS

Matthäus ist begeistert von Kane und gibt Prognose ab

Auch TV-Experte Lothar Matthäus, der aktuell im Streit mit FCB-Coach Thomas Tuchel steckt, ist begeistert von der Verpflichtung des Engländers. „Die Tore, wir reden bei Harry Kane immer über die Tore. Aber ich rede über die Person Harry Kane“, stellte er den einwandfreien Charakter und die Hingabe des 30-Jährigen für den FC Bayern bei Sky heraus.

Auf Nachfrage von Patrick Wasserziehr nannte Matthäus 45 Tore als die Marke, die er für den Top-Stürmer des FC Bayern als realistisch sieht. Der FC Bayern habe laut ihm „die Erfahrung und die Persönlichkeit“, die Kane so stark machen würde, mitgekauft. Der Angreifer würde auf und neben dem Platz von Beginn an überzeugen.

Vertragslaufzeiten beim FC Bayern München: So lange sind Kane, Kimmich, Müller und Co. gebunden Fotostrecke ansehen

Matthäus zieht Kane-Lewandowski-Vergleich

Naheliegend ist natürlich, dass man versucht einen Vergleich zwischen Kane und Robert Lewandowski, der vor dem Engländer für die Tore beim FC Bayern zuständig war, zu ziehen. „Er ist nicht nur Torjäger, er ist auch Führungsspieler“, sagte Matthäus über Kane und verwies dabei auch auf Lewandowski in seiner Zeit bei den Münchnern.

„Er ist mehr Führungsspieler als Lewandowski. Er stellt sich seiner Verantwortung, er gibt Interviews, redet mit den Fans“, sagt Matthäus über Kane. „Genau so einen Typ hat der FC Bayern gebraucht, der die Leute nicht nur mit seinen Toren zufriedenstellt, sondern auch mit seiner Art und Weise, wie er in München von Anfang an aufgeschlagen ist“, begründete der TV-Experte den guten Start von Kane. (jari)