Das aufwühlende Drama um Prinz Harry aus Otterfing: TV-Kritik zum Bayern-Sieg in Bremen

Von: Jörg Heinrich

Der FC Bayern München hat in Bremen gewonnen. Thema des Tages war aber die Personalie Thomas Müller. Jörg Heinrich blickt in seiner TV-Kritik zurück.

Bremen - Liebe Charles-Freunde, Charles-Skeptiker, Charles-Gegner! Vergessen Sie das Thronbesteigungs-Gedöns! Denn die wahre Krönung des Wochenendes war das Spiel in Bremen, bei dem Thomas Müller, die Queen Mum des FC Bayern, am Anfang wieder nicht mitspielen durfte. Darf der Verbannte, der Prinz Harry aus Otterfing, überhaupt noch mit auf den Balkon? Hat Lisa „Meghan“ Müller schon einen Instagram-Diss gegen Thomas Tuchel geschrieben?

Flüchtet Müller zu den Fort Lauderdale Strikers? Sebastian Hellmann und seine „Kombo“, so Wolff Fuss, haben das Müller-Drama ausführlichst erörtert, haben sie nicht?

Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Wasserziehr lockt Tuchel aus der Reserve: „Immer das Maß behalten“

– Wie erregt war Patrick Wasserziehr? Extrem. Er bewies zunächst, dass er inhaltlich perfekt vorbereitet war und stellte klar: „Müller ist Müller.“ Und nicht Maier, Huber oder Schnepfenschnabler. Dann stellte er Tuchel beinharte Wasserziehr-Fragen: „Sind Sie der Trainer, der Thomas Müllers Ende beim FC Bayern einläutet?“ Und der Patty weinte beinahe, als er einen seltenen Einblick in sein Seelenleben zuließ: „Ich bewundere Thomas Müller dafür, wie er das alles nimmt.“

Ja, es ist unglaublich, wie der Multimillionär und Rekord-Raumdeuter sein schweres Schicksal erträgt, mit 33 nicht mehr jedes Spiel zu machen. Da grantelte nach dem Spiel auch Thomas Tuchel über die Wasserziehr-Inquisition: „Müller schleppt sich lange mit Rückenproblemen rum. Und Ihr Kollege fragt mich, ob ich das Karriereende einleite. Immer das Maß behalten.“

Thomas Müller musste in Bremen erst einmal auf der Bank Platz nehmen. © IMAGO/Michael Taeger

Versöhnung zwischen Oliver Kahn und Lothar Matthäus?

– Wie verwirrend waren die Franken-Experten? Teilweise schon sehr. „Müller läuft mal wieder nicht aus“, analysierte Lothar. Da greift der Thomas in seinem Alter offenbar zu Herren-Einlagen.

Und der Kahn-Skeptiker hatte erfahren, was die Bayern planen: „Sie werden alles tun, um diese Saison zumindest mit der deutschen Mannschaft abzuschließen.“ Aber man wusste ja, was er meinte. Und so stand dem Versöhnungs-Umarmen mit Olli nichts mehr im Weg.

Wackliges Gerüst und Staub im Getriebe: Die Simic-Analyse

– Wie hat Julia Simic das Müller-Problem analysiert? Die Nürnbergerin erzählte viel Sinnvolles, war aber sprachlich auch experimentierlustig unterwegs. Das klang dann so: „Es ist ein wackliges Gerüst, das der FC Bayern nach außen strahlt.“ Und außerdem: „Bayern hat Staub im Getriebe.“ Das ist also das Problem von Thomas Müller: Er hat Sand angesetzt, bei der WM in Katar.