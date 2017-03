Sammer über Erkrankung: „Betrachte das als Streifschuss“

München - Matthias Sammer hat sich offen über seine Erkrankung geäußert, die für ihn im Rücktritt als Sportvorstand des FC Bayern endete. Er betrachte die Diagnose „als Streifschuss“.

Nach dem ungefährdeten 3:0-Sieg des FC Bayern gegen Schalke 04 im DFB-Pokal-Viertelfinale war es an Matthias Sammer, den nächsten Gegner des Rekordmeisters auszulosen. Er zog im Rahmen des „ARD Sportschau Club“ den Sieger der abgesagten Begegnung Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund - und sorgte damit dafür, dass der FCB abwarten muss, ob er in der heimischen Arena ran darf oder ins Tecklenburger Land reisen muss.

Sammer „im Nachhinein eher dankbar“

Im Anschluss an die Auslosung sprach Sammer sehr offen über seine Erkrankung, die ihn im April 2016 außer Gefecht setzte und im Juli in der Vertragsauflösung beim FC Bayern endete. Eine Durchblutungsstörung im Gehirn veranlasste ihm zum Rücktritt in München. Es gehe ihm wieder gut, wie der 49-jährige Ex-FCB-Sportvorstand bekundete: „Ich bin vergnügt, zufrieden, bin viel zu Hause und genieße das Leben.“

Er habe vor allem gedanklich noch einiges aufzuarbeiten, sagte Sammer. „Es ist ja ein Schreck, der passiert. Es war Gott sei Dank nur eine Kleinigkeit - aber für mich mit einer gewissen Wirkung.“ Nach der Diagnose war für ihn rasch klar, „dass ich das so entscheiden werde, wie ich das jetzt entschieden habe für mein Leben. Das gibt mir jetzt Zeit zu reflektieren, Situationen anders bewerten zu können und dafür bin ich im Nachhinein eher dankbar.“

Am Vormittag sei die Problematik festgestellt worden, am Abend stand sein Entschluss fest. Er betrachte die Diagnose „als Streifschuss, den ich damals auch direkt so wahrgenommen habe.“

Kein Kommentar zu Eberl als Bayern-Sportchef

Im Nachhinein empfände er diese Erfahrung als deutlich weniger dramatisch, als die, die er 1997 erlebte. „Was ich aber viel schlimmer in Erinnerung hatte, dass ich meine Karriere mit 30 mit einer Infektion im Knie beenden musste. Und anschließend waren das sehr lange zwei Jahre, in denen ich nicht richtig gehen konnte und ich Schwierigkeiten hatte meinen Alltag zu bestreiten.“

Seine Nachfolge als Sportdirektor / Sportvorstand des FC Bayern ist noch immer nicht geklärt. Max Eberl gilt als Favorit. Doch Sammer wollte sich dazu nicht äußern: „Es ist heute und hier nicht meine Aufgabe, darüber zu philosophieren.“

Seine eigene berufliche Zukunft lässt Sammer derweilen offen, will aber künftig mit jugendlichen zusammenarbeiten. „Ich weiß nicht, was mittelfristig in drei Jahren ist - und das will ich auch nicht wissen“, sagte er. Eine Aufgabe hat er aber schon sicher: Ab Sommer 2017 wird er Experte bei den Bundesliga-Übertragungen von Eurosport.

fw