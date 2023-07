In einer Reihe mit Robin van Persie: Strohmaier hospitiert bei Manchester United und Erik ten Hag

Strohmaier trifft auf seinen Mentor

+ © Privat Matthias Strohmaier (l.) traf seinen früheren FC-Bayern-Mentor Erik ten Hag bei ManU. © Privat

Matthias Strohmaier ist mit Manchester United mitgereist. Dort hospitierte der Ex-Hallbergmoos-Coach bei seinem ehemaligen Trainer Erik ten Hag.

München – Für den ehemaligen FC-Bayern-Spieler Matthias Strohmaier gab es in der vergangenen Wochenende ein spezielles Wiedersehen. Der 29-Jährige war bei Manchester United als Hospitant unterwegs und traf dabei auf seinen alten Trainer Erik ten Hag. Tatsächlich hätte dieses Treffen schon zu ten Hags Ajax-Zeiten stattfinden sollen, welches aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zustande kam.

Jetzt hatte Strohmaier die Möglichkeit, von einem Premier-League-Trainerstab zu lernen. Und vor allem vom niederländischen Cheftrainer, der als sein Mentor seine Zeit beim deutschen Rekordmeister besonders geprägt hat. Diese Erfahrung sei auch ein Grund, warum der Ex-Hallbergmoos-Coach keine neue Trainerstelle im Sommer angetreten hat.

Matthias Strohmaier überwältigt von lehrreichen Gesprächen mit ten Hag

Im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern schwärmt der gebürtige Dingolfinger von ten Hag: „Die Gespräche und Einblicke sind außergewöhnlich und mehr als lehrreich. Dass ich nach Robin van Persie erst der zweite überhaupt bin, dem er solche intimen Einblicke gewährt, zeigt, wie außergewöhnlich diese Möglichkeit für mich war. Meine Dankbarkeit ist deshalb kaum in Worte zu fassen.“

Aber nicht nur mit dem United-Boss fand Strohmaier erkenntnisreiche Gespräche. Unter anderem hebt er einen Austausch mit dem Ex-Real-Verteidiger Raphael Varane hervor. „Raphael ist Weltmeister und vierfacher Champions-League-Gewinner und sagte zu mir, dass er unter Erik nochmal so viel über Fußball gelernt hat. Das zeigt seine außergewöhnliche und auch teilweise innovative Idee von Fußball“, offenbart Strohmaier.

Trainer-A-Lizenz und ten Hags Wissen als Basis – trainiert Strohmaier bald im Profibereich?

Erst Mitte Juni hatte Strohmaier seine Trainer-A-Lizenz als jüngster Teilnehmer absolviert. Mit dieser hat er noch einiges vor: „Ich konnte als Co-Trainer in der Regionalliga erste Erfahrungen sammeln und mit Türkspor, sowie mit Hallbergmoos jeweils als Cheftrainer den größten Erfolg der Vereinsgeschichte erreichen. Mit der A-Lizenz und den Tagen bei Manchester habe ich jetzt eine sehr gute Basis“, meint Strohmaier. Mit dem VfB schaffte er damals in der Saison 21/22 gerade noch so den Klassenerhalt.

Schon mit 25 hat der frühere Abwehrspieler entschieden, seine Fußballschuhe nur noch bedingt zuzuschnüren und sich eher auf eine Trainerkarriere fokussieren. Der große Durchbruch sollte Strohmaier nie gelingen, allerdings macht er sich daraus keinen Vorwurf. „Den Schritt in den Trainerbereich bereue ich bis heute keineswegs. Ich bin dankbar für das, was ich als Spieler erleben durfte und freue mich darauf, was ich als Trainer noch erleben darf.“ (Michael Zbytek)