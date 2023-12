Comeback-Plan: Warum sich der FC Bayern bei de Ligt bewusst Zeit lässt

Von: Florian Schimak

Matthijs de Ligt steht wieder auf dem Rasen. Der FC Bayern verfolgt beim Abwehr-Star aber einen besonderen Comeback-Plan. Aus gutem Grund.

München – Auch am Mittwoch trainierte er wieder individuell. Immerhin absolvierte Matthijs de Ligt dabei erstmals seit seiner Knieverletzung wieder Übungen mit dem Ball.

Doch von einem Blitz-Comeback ist der Abwehr-Star noch weit entfernt! Ganz im Gegenteil: Der FC Bayern verfolgt bei de Ligt einen ganz speziellen Plan. Auch wenn es die Tage schon sehr gut aussah, was der Niederländer so auf dem Trainingsplatz veranstaltete.

Matthijs de Ligt beim FC Bayern: Tuchel braucht Abwehr-Star ab Januar 100 Prozent fit

Die Münchner wollen keinerlei Risiko bei der Genesung von de Ligt eingehen. Viel zu groß wäre das Risiko, im neuen Jahr wieder nur mit einem fitten Innenverteidiger dazustehen. Minjae Kim verabschiedet sich in Richtung Asienmeisterschaft (12. Januar bis 10. Februar), ab dann muss de Ligt fit sein – und zwar 100 Prozent!

Daher arbeitet der 24-Jährige aktuell vorbildlich. Am Dienstag absolvierte er eine kräftigende Laufeinheit, wo vor allem die Muskulatur des lädierten rechten Knies gestärkt werden sollte. Offenbar hat das Gelenk die Belastung bestanden und nicht reagiert, weshalb am Mittwoch nun erste Ballübungen drin waren.

Winter Transfers des FC Bayern? Suche gestaltet sich schwierig

Zwar suchen die Bayern-Bosse im Winter nach Verstärkung in der Abwehr, allerdings gestaltet sich die Sachen schwierig, da wenig geeignete Kandidaten auf dem Markt sich. Der Rekordmeister sucht einen Spieler, der sowohl rechts als auch innen verteidigen kann.

Josip Stanisic wäre so einer, doch den haben die Bayern unverständlicherweise an Bayern Leverkusen verliehen. Eine Rückhol-Aktion im Winter wird am Veto der Werkself scheitern. Also müssen sich die Münchner weiter umschauen.

LaLiga-Star in die Bundesliga? FC Bayern hat Girona-Verteidiger auf dem Zettel

Zuletzt wurde Arnau Martinez mit den Bayern in Verbindung gebracht. Der 21-jährige Spanier steht derzeit beim LaLiga-Überraschngsklub FC Girona unter Vertrag. Er wäre einer, der ins Raster der Bayern passen würde.

Allerdings hat man in München in den vergangenen Jahren weniger gute Erfahrungen mit Winter-Transfers gemacht. Daher dürfte vor allem Thomas Tuchel wollen, dass das vorhandene Personal uneingeschränkt zur Verfügung steht. Sprich: Der Bayern-Coach braucht einen fitten de Ligt, weil er nicht weiß, ob im Winter wirklich Verstärkung kommt.

Pechvogel: Matthijs de Ligt hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen

Der 24-Jährige hat in dieser Saison immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. Zu Beginn der Vorbereitung im Sommer stieg de Ligt wegen Wadenproblemen später ein und verlor so seinen Stammplatz an Dayot Upamecano.

Anschließend verletzte er sich am 5. Spieltag gegen den VfL Bochum am linken Knie und fiel vier Wochen aus, ehe er sich Anfang November bei der Pokal-Blamage beim 1. FC Saarbrücken einen Teilriss des Innenbandes im rechten Knie zuzog. Seitdem musste gar Leon Goretzka immer mal wieder in der Innenverteidigung aushelfen.

Matthijs de Ligt beim FC Bayern: Comeback-Plan sieht Rückkehr erst 2024 vor

Für die restlichen vier Partien der Bayern in diesem Jahr wird de Ligt daher wohl aber trotzdem keine Option sein. „Mein Gefühl sagt nein“, so Trainer Tuchel kürzlich. Das Gute: Aufgrund der Absage des Union-Spiels haben die Bayern-Stars nun über zehn Tage Pause bis zur Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (9. Dezember).

Für Matthijs de Ligt ist dies auch ein gutes Zeichen: So kann er sich voll und ganz auf sein Comeback für 2024 vorbereiten. Denn dann muss er wieder ganz wichtig sein … (smk)

