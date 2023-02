Matthijs de Ligt über neuen Wohnort und Ernährungsumstellung - kurioses Noten-Ziel spricht Bände

Von: Manuel Bonke

Teilen

Seit dieser Spielzeit als Abwehrturm für den FC Bayern aktiv: Matthijs de Ligt. © ANP/Imago

Moderner Innenverteidiger mit Libero-Gen: Matthijs de Ligt spricht über die Herausforderungen mit dem FC Bayern, den Bundesliga-Titelkampf und den Erwartungen als Abwehrboss.

München - FC-Bayern-Abwehrspieler Matthijs de Ligt spricht im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz über das anstehende Spitzenspiel gegen Union Berlin am Sonntag, den FC Hollywood und seine Leistungsexplosion nach der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Herr de Ligt, Hand aufs Herz: kannten Sie Union Berlin, bevor Sie in der Bundesliga gespielt haben?



Matthijs de Ligt: Ich kannte das Team, weil dort einige niederländische Spieler wie Sheraldo Becker unter Vertrag sind, und weil sie auch schon letztes Jahr eine gute Saison gespielt und sich für die Europa League qualifiziert haben. Sie spielen eine ausgezeichnete Saison: Sie sind punktgleich mit uns – das sagt alles!

Ist Union ein ernstzunehmender Konkurrent – oder ist das Spitzenspiel eine Momentaufnahme?



de Ligt: Jeder da oben ist ein echter Konkurrent. Wir haben Union und Dortmund auf den Fersen, dazu Freiburg, Leipzig, Frankfurt. Und wir nehmen sie alle ernst. Trotzdem wissen wir, dass unsere Qualität groß genug ist, um am Ende Meister zu werden.

FC Bayern: de Ligt über den holprigen Start in das Jahr 2023 - „wir diskutieren viel“

Oliver Kahn hat das Spiel diese Woche als „die perfekte Bühne“ bezeichnet und gesagt: „Jetzt müssen die Spieler zeigen, dass sie Bayern München sind.“ Spürt man diese Woche besondere Anspannung in der Mannschaft?



de Ligt: Wir wissen alle um die Wichtigkeit des Spiels. Die letzten Resultate waren nicht alle gut, das wissen wir, und umso hungriger sind wir. Hier ist immer eine besondere Spannung da, ein besonderer Zug im Training. Wir wollen – und müssen – die drei Punkte in München behalten.

Was heißt es denn, Bayern München zu sein?



de Ligt: Disziplin an den Tag zu legen, dazu eine gesunde und positive Überzeugung auszustrahlen. Auf dem Platz zu zeigen, dass man Selbstvertrauen hat, dass man mental stark ist – und Spiele mit attraktivem Fußball gewinnen will. Das ist für mich die Bayern-DNA.

2023 hat der FC Bayern in der Bundesliga nur neun von 18 Punkten geholt. Warum kriegt das Team dieses „mia san mia“ nicht konstant auf den Platz?



de Ligt: Die erste Hälfte der Saison war nicht nur physisch, sondern auch mental herausfordernd. Es hat sich aber nichts daran geändert, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Wir sprechen viel darüber, warum das 2023 noch nicht zu 100 Prozent klappt. Wir analysieren und diskutieren viel. Wir wollen jetzt gegen Union eine Serie starten.

FC Bayern: „Es ist entscheidend, dass wir uns nicht ablenken lassen“

Die Leistungen auf dem Platz sind das eine, die Störgeräusche daneben das andere. Verstehen Sie nach einem halben Jahr schon, warum man gerne vom „FC Hollywood“ spricht?

de Ligt: Ich sage Ihnen: Auch bei Ajax und in Turin wird in der Öffentlichkeit immer viel diskutiert. Ich habe es aber auch da geschafft, den Fokus auf dem Platz zu halten. Das gehört bei einem großen Club dazu. Es ist entscheidend, dass wir uns nicht ablenken lassen in unserem Willen, jeden Tag besser werden zu wollen.

Fällt es Ihnen leicht, das auszublenden?



de Ligt: Ehrlich gesagt schon. Ich lese hier in Deutschland auch nicht so viele Zeitungen. Wir müssen uns einfach auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Unser Fokus liegt nur auf unserer Leistung.

Sie lesen keine Zeitung?!



de Ligt (lacht): Nur Ihre Zeitung, wenn mein Interview erscheint.

Wie viel Münchner sind Sie schon?



de Ligt: In den ersten zwei, drei Monaten habe ich im Hotel in der Stadt gewohnt. Da habe ich München von einer wunderbaren Seite kennengelernt und gleich gemerkt: Es gefällt mir sehr gut. Jetzt wohne ich ein wenig außerhalb, sehe mehr die Natur. Auch das gefällt mir. München bietet eine schöne Mischung, auch an netten Menschen. Und wenn die Sonne rauskommt – wie zuletzt –, ist es noch schöner.

Zum Ajax-Stadion sind Sie gerne geradelt. Kennen Sie hier den Fahrrad-Weg zum Training?



de Ligt: Bei Ajax war ich 16, 17 – da konnte ich noch nicht Auto fahren (lacht).

Haben Sie einen Münchner Lieblingsort?



de Ligt (überlegt): Säbener Straße. Und Allianz Arena.

Im Ernst?



de Ligt: Das mag ich beides. Aber wir fühlen uns insgesamt pudelwohl!

Ihr liebstes bairisches Wort?



de Ligt: Servus! Das geht immer.

de Ligt fasziniert von Bayern-Mitspieler: „Kenne keinen zweiten wie Thomas Müller“

Sie beschreiben sich selbst als zurückhaltenden Menschen. Führen Sie die Abwehr auch vergleichsweise ruhig?



de Ligt: Ich würde mich vor allem neben dem Platz als jemanden beschreiben, der gerne erstmal beobachtet und abwartet, bis er Menschen besser kennt. Aber auf dem Platz ist das ganz anders. Ich weiß, dass ich meinen Mitspielern mit Kommunikation, mit Führung helfen kann, deshalb habe ich das auch von Beginn an in München forciert. Ich bin vielleicht nicht der, der viel schreit. Aber ich versuche, mit Mentalität, Einstellung und dem Willen, auch mal dahin zu gehen, wo es wehtut, ein Vorbild zu sein. Das ist meine Definition eines Leaders.

Neben dem Platz sind Sie aber das Gegenteil von „Radio Müller“?



de Ligt: Thomas ist ein unglaublicher Kerl. Ich kenne keinen zweiten wie ihn. Er wirkt immer glücklich, ist immer spontan, trägt das Herz auf der Zunge und findet immer einen Draht zu den Menschen. Ich bin insgesamt zurückhaltender, das stimmt schon.

Bei Ihrer Verpflichtung wurde gesagt: „Wir wollen dich nicht als Abwehrspieler, sondern als Abwehrboss.“ Sind Sie das schon?



de Ligt: Ich mag dieses Wort einfach nicht. Braucht man einen Abwehrboss?

Sagen Sie es uns!



de Ligt: Wir spielen alle zusammen – es gibt nicht diesen einen Spieler, der der Oberboss ist. Man hat einen Kapitän, aber auch der kann es nicht alleine machen. Wir sind eine Gruppe, die zusammenarbeitet, um aus jedem Einzelnen das Beste rauszuholen. Bei einem Verein wie dem FC Bayern hat jeder den Anspruch, Verantwortung zu übernehmen. Ich für meinen Teil fühle mich superwohl, bin fit und bekomme viel Zuspruch für meine Arbeit. Es geht mir immer um das Team.

Wann sind Sie nach einem Spiel zufrieden?



de Ligt: Zuallererst bin ich ein Verteidiger. Ich liebe es, zu verteidigen, das wunderbare Gefühl zu haben, jemandem den Ball wegzunehmen. Natürlich kann ich auch mit dem Ball spielen, das mache ich jetzt auch mehr als in meiner ersten Zeit. Und ich bin jemand, der andere besser machen will. Mein Ziel ist es, in jedem Spiel mindestens die Note 8 zu bekommen.

Wie bitte?



de Ligt (lacht): Ich meine nicht die deutschen Noten, keine Angst! Sondern auf einer Zehner-Skala. Das bedeutet, dass ich meinem Team jederzeit das Gefühl gebe, sich auf mich verlassen zu können. Ich frage mich vor jedem Spiel ganz bewusst selber: „Okay, Matthijs: Wie kannst Du dem Team heute in diesem Spiel helfen, was ist heute von dir gefordert?“ Und wenn ich meine Aufgaben erledigt habe, habe ich meinen Teil beigetragen.

FC Bayern im Jahr 2023: de Ligt mit mehr Präsenz - das war der Wendepunkt

Wo können Sie besser helfen: In der Dreier- oder Viererkette?



de Ligt: Die letzten Wochen haben wir häufig mit Dreierkette gespielt, davor meistens mit Viererkette. Ich fühle mich in beiden Systemen wohl. Während der Weltmeisterschaft habe ich mich mit Dreierkette nicht so wohl gefühlt, weil ich es zuvor nicht oft gespielt hatte. Das hat sich jetzt geändert.

Also jetzt lieber Dreierkette?



de Ligt: Letztendlich bin ich der Abwehrspieler, der seinen Job erledigen muss – und nicht zu entscheiden hat, welches System gespielt wird. Im Endeffekt spielt es auch keine Rolle, mit welcher Formation ich mich am wohlsten fühle.

Gegen Union fehlt Upamecano, gegen PSG Pavard. Lastet auf Ihnen als einzige Abwehr-Konstante somit besonders viel Druck?



de Ligt: Den meisten Druck mache ich mir stets selbst. Egal ob es gegen Paris geht oder eine andere Mannschaft, die in der Offensive vielleicht nicht so viele Superstars auf dem Feld hat wie PSG. Meine Teamkollegen um mich herum sollten keinen Einfluss auf meine persönliche Leistung haben.

Seit des Bundesliga-Wiederauftakts wirken Sie auf dem Platz deutlich präsenter. Haben Sie in der Winterpause nach der Weltmeisterschaft etwas umgestellt?



de Ligt (überlegt): Ich formuliere es mal so: Auf der einen Seite war die Weltmeisterschaft für mich sehr enttäuschend. Ich habe nur das erste Spiel gemacht, danach saß ich auf der Bank und habe nicht wirklich viel gespielt. Andererseits hat mich diese Situation wachgerüttelt!

Inwiefern?



de Ligt: Ich musste etwas ändern, etwas Neues versuchen. Meiner Meinung nach kann es nicht der Anspruch von jemanden mit meinen Qualitäten sein, bei einer Weltmeisterschaft kein Stammspieler zu sein. Also habe ich analysiert, was ich für mich persönlich besser machen könnte. Ich habe mich zwei Wochen gut erholt, um in der letzten Urlaubswoche bereits wieder mit dem Training zu starten. Seitdem achte ich noch mehr auf meine Ernährung, als ich es ohnehin schon tat. Ich passe meine Ernährung jetzt unserem Training an: Je nachdem wie häufig oder intensiv wir auf dem Platz arbeiten, kommt etwas anderes auf den Teller.

Augenscheinlich mit Erfolg.



de Ligt: Wie Sie es gesagt haben: Ich fühle mich in meinem Körper explosiver und besser als zuvor. Das hilft mir auf dem Platz: Wenn du fit bist, bist du etwas schneller – im Spiel mit und ohne Ball. Ich habe – abgesehen vom Spiel in Gladbach – sieben Partien am Stück gespielt. Darüber bin ich sehr glücklich und hoffe, so weitermachen zu können. Denn ich bin überzeugt: Das ist nur der Anfang.

Also müssen Sie keine Angst haben, 90 Minuten gegen Kylian Mbappé anzutreten.



de Ligt: Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, das haben wir nach seiner Einwechslung in Paris gesehen. Natürlich ist man bei ihm besonders achtsam. Wenn du das nicht bist, wird er viele Tore schießen. Darum ist es gut, wenn man die Power hat, um 90 Minuten gegen Mbappé in Alarmbereitschaft zu sein – das gilt genauso für Lionel Messi, Neymar und die anderen Offensivspieler von PSG.

Bayern Münchens neuer Abwehrchef: „Fußball wird zu 70 Prozent im Kopf entschieden“

Was zeichnet die Arbeit von Julian Nagelsmann aus?



de Ligt: Mir gefällt die anspruchsvolle Art seines Trainings enorm gut, weil du die Beine, den Kopf und deine Mentalität trainierst. Dadurch bleibst du aufmerksam. Meine Meinung: Fußball wird zu 70 Prozent im Kopf entschieden.

Wäre eine Saison mit nur einem Titel für Sie persönlich eine Enttäuschung?



de Ligt: Aktuell sind wir in allen drei Wettbewerben vertreten. Die nächsten Wochen werden in Bundesliga, Pokal und Champions League entscheidend sein, wie unsere Saison am Ende bewertet wird. Ich habe gelernt, dass es im Fußball schnell gehen kann. Im einen Moment bist du rundum zufrieden und eine Woche später sieht alles ganz anders aus.

Die Klubs in England locken häufig mit Geld, der FC Bayern dagegen mit einer familiären Atmosphäre oder der Stadt München. Ist das die richtige Antwort aus München auf den Transfer-Wahnsinn?



de Ligt: Der FC Bayern ist wirklich wie eine Familie. Es geht hier nicht nur um die Spieler, sondern auch um die Menschen dahinter. Darum bin auch stolz, für diesen Klub zu spielen und mit ihm um Titel zu kämpfen. Ich fühle schon jetzt eine besondere Bindung zu diesem Verein.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

de Ligt‘s Oberschenkel-Problem: „Zum Glück ist das Oktoberfest nur einmal im Jahr“

Das war bei Ihrem Landsmann Arjen Robben ebenfalls der Fall. Er hat sich zum Schluss seiner Zeit beim FC Bayern auch in Lederhosen wohl gefühlt. Wie sieht’s bei Ihnen aus?



de Ligt (lacht): Ich finde, das ist eine schöne Tradition. Mein Problem: Ich habe ziemlich große Oberschenkel, darum sitzt die Lederhose ziemlich eng.

Enger als bei Thomas Müller?



de Ligt (lacht): Beide Oberschenkel von Thomas sind zusammen so groß wie einer von mir.

Aber Sie haben doch sicherlich eine Maß-Anfertigung?



de Ligt: Ja, das ist tatsächlich so. Aber die Lederhose ist trotzdem noch zu eng. Zum Glück ist das Oktoberfest nur einmal im Jahr…