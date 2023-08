Bayern-Star de Ligt über sein Leben in München: Abwehr-Boss lüftet Biergarten-Geheimnis

Von: Florian Schimak

Matthijs de Ligt geht in seine zweite Saison beim FC Bayern. In München fühlt sich der Abwehr-Boss wohl – und lüftet sein Biergarten-Geheimnis.

München – München. 32 Grad. Purer Sonnenschein. Zur Abkühlung braucht‘s einen Sprung in die Isar oder ein kühles Bier an einem schattigen Plätzchen in einem der unzähligen Biergärten der bayerischen Landeshauptstadt.

Für viele Einheimische und Touristen ist dies der absolute Sommer-Traum. Nicht so für Matthijs de Ligt! Der Abwehr-Boss des FC Bayern München verriet im vereinseigenen Podcast, dass er ein kleiner Biergarten-Muffel ist.

Matthijs de Ligt Geburtsdatum: 12. August 1999 (24 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Innenverteidigung Martkwert: 75 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Matthijs de Ligt beim FC Bayern: Abwehr-Boss lüftet Biergarten-Geheimnis

„Ich gehe quasi nie in den Biergarten“, sagte de Ligt: „Ich bin auch keine Person, die gerne Bier trinkt. Ich glaube, ich bin einmal in einem Jahr im Biergarten gewesen. Ein bisschen boring, aber da muss ich ehrlich sein“, entschuldigt sich der FCB-Star schon fast. Wohl wissend, dass viele Fans dazu vermutlich eine andere Meinung haben.

Der 24-Jährige, der im vergangenen Sommer von Juventus Turin zum deutschen Rekordmeister wechselte, gesteht zudem, dass er selbst auf der Wiesn keine Mass mag. „Auch kein alkoholfreies Bier, auch nicht auf dem Oktoberfest letztes Jahr, muss ich gestehen“, so de Ligt: „Normalerweise trinke ich nur Wasser – und alkoholfreies Bier ist auch kein Wasser.“

Matthijs de Ligt ist kein großer Fan von Biergärten, wie er im Podcast des FC Bayern verrät. © IMAGO / MiS / Wolfgang Maria Weber / Screenshot/ Twitter/@fcbayern

Matthijs de Ligt ist kein großer Fan der deutschen Küche

Auch mit dem deutschen Essen kann sich de Ligt noch nicht so anfreunden. Das aber ist verständlich, spielte er doch zwei Jahre in Italien. „Vieles!“, antwortet er auf die Frage nach seinem Leibgericht: „Italienisch, Spanisch, Sushi oder Reis mit Curry. Indisch, Mexikanisch. Ich habe nicht einen Favoriten.“ Die deutsche Küche geht dabei leer aus.

Was sei denn an Deutschland dann am besten? „Bayern München“, sagt de Ligt und lacht: „Deutschland ist ein schönes Land, viel Natur. Die Leute sind immer freundlich. Aber das Essen, da muss ich ehrlich sein, war in Italien ein bisschen besser. Aber ich verstehe die Kultur hier, mit der Bratwurst und was sie hier alles haben. Es ist ein bisschen, wie in den Niederlanden.“

„Bayern München“: Matthijs de Ligt über das Beste in Deutschland

Insofern muss man de Ligt in Schutz nehmen, denn die Niederlande steht auch nicht zwingend für kulinarischen Hochgenuss. Trotz der fehlenden Begeisterung für die bayerische Küche fühlt sich de Ligt in München pudelwohl. „Ich habe das Gefühl, dass alles flowt, dass alles einfach geht“, sagt der Innenverteidiger: „Egal, ob mit der Sprache oder der Ort, an dem ich wohne. Das erinnert mich ein bisschen an Amsterdam, die Leute sprechen hier Englisch und Deutsch, das macht es einfacher, hier anzukommen.

De Ligt habe von Anfang an „auch außerhalb vom Fußball ein sehr gutes Gefühl gehabt“ und beschreibt München als „sehr schön“. Er und seine Verlobte Annekee Molenaar gehen „in die Stadt gerne Essen. Wir sind zusammen sehr glücklich hier.“ Gemeinsam mit ihren Hunden Bella und Luna nutzen sie das viele Grün in und um München.

Matthijs de Ligt und Annekee Molenaa sind „glücklich“ in München

Sportlich soll es für den FC Bayern in dieser Saison wieder besser laufen als in der vergangenen, auch wenn de Ligt dabei zu den wenigen Lichtblicken im Bayern-Kader gehörte. „Wir haben eine positive Einstellung und auch das Gefühl, dass wir es besser können, als in der letzten Saison“, zeigt sich de Ligt optimistisch: „Wir haben sehr viel Qualität und auch mental gute Spieler.“

Wenn de Ligt am Ende mit den Bayern viele Titel holt, dürften ihm die Fans auch sein Biergarten-Geheimnis verzeihen. (smk)