Mit Model-Freundin unter Palmen: Bayern-Profi de Ligt lenkt sich von WM-Frust ab - Foto enthüllt Urlaubsort

Teilen

Matthijs de Ligt und seine Freundin Annekee Molenaar machen Urlaub auf den Malediven. © Screenshots Instagram (@annekeemolenaar)

Matthijs de Ligt spielte bei der WM kaum eine Rolle, nun muntert ihn seine Freundin Annekee Molenaar im gemeinsamen Urlaub auf den Malediven auf.

Malé - Für viele Spieler des FC Bayern war die Weltmeisterschaft eine Enttäuschung. Auch für Matthijs de Ligt und seine Niederländer lief es beim Winter-Turnier nicht rund. Im Viertelfinale musste man sich dem späteren Weltmeister Argentinien geschlagen geben. De Ligt spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle und wurde kaum eingesetzt. Nun schaltet er gemeinsam mit seiner Partnerin Annekee Molenaar im Urlaub ab.

FC-Bayern-Profi Matthijs de Ligt erlebte eine WM zum Vergessen – nur ein Einsatz über 90 Minuten

Lediglich beim ersten Gruppenspiel der Elftal gegen den Senegal stand der Münchner Abwehrmann de Ligt über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Nach dem 2:0-Sieg über die Westafrikaner blieb dem 23-Jährigen allerdings nur noch die Ersatzbank, bei den übrigen Vorrundenpartien gegen Katar und Ecuador blieb er ohne Einsatz.

Bondscoach und Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal schonte de Ligt nicht etwa für das Achtelfinale gegen die USA, sondern ließ ihn weiter auf der Bank schmoren. Erst in der Nachspielzeit wurde der Innenverteidiger beim 3:1-Sieg seines Teams eingewechselt, die 5:6-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Argentinien erlebte de Ligt gänzlich als Reservist.

WM 2022: Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Fotostrecke ansehen

Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar auf den Malediven – Model-Freundin zeigt viele Bilder

Bevor die Bayern-Profis am 3. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde starten, ist bei den WM-Fahrern Urlaub angesagt. Viele Promis verschlägt es im Winter auf die Malediven. Glasklares Wasser, traumhafte Strände und eine ruhige Athmosphäre – all dies zeigt de-Ligt-Freundin Molenaar in ihren unzähligen Beiträgen und Storys auf Instagram.

Das 23-jährige Model zeigte Fotos und Videos des niederländischen Traumpaars. So teilte sie besondere Momente vom gemeinsamen Fahrradfahren auf den Malediven, Restaurantbesuchen und Zärtlichkeiten am Strand. Ob de Ligt an Molenaars Yoga-Sessions am Strand teilnahm, ließ sie offen.

Matthijs de Ligt: Fan-Fotos mit FC-Bayern-Profi enthüllen Urlaubsort

Ebenso hielten sich die beiden bezüglich ihres Aufenthaltsortes bedeckt und fügten ihren Beiträgen in den sozialen Medien keine Ortsmarkierungen hinzu. Allerdings ließ sich de Ligt kürzlich mit den Köchen des The St. Regis Maldives Vommuli Resort, eines Fünf-Sterne-Hotels auf den Malediven ablichten. Einer von ihnen teilte daraufhin Fotos des Treffens mit dem Bayern-Star, der den Küchenchefs mit zwei unterschriebenen Trikots der Nationalmannschaft eine Freude machte.

Dem Niederländer hat es offenbar geschmeckt: Matthijs de Ligt bedankte sich auf den Malediven mit Trikots. © Screenshots Instagram (@mohammedajim)

Auch während es Alltags in der bayerischen Landeshauptstadt ist Molenaar stets auf Erkundungstour, so teilte sie in den letzten Monaten mehrfach ihre Eindrücke aus München. Dabei gab die Influencerin auch eindeutige Hinweise auf den damaligen und möglicherweise noch aktuellen Wohnort des Promipaars. An München werden die beiden jedoch nur wenige Gedanken verschwenden, immerhin ist der Urlaub für Profifußballer rar gesät und die Heimat mehr als 7.500 Kilometer entfernt. (tz)