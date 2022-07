Matthijs de Ligt: Unterschrift beim FC Bayern heute erwartet - alle Details zum Deal

Von: Marius Epp

Abwehr-Star Matthijs de Ligt wird von Juventus Turin zum FC Bayern wechseln. Die offizielle Bestätigung wird am Dienstag erwartet.

München - Der FC Bayern ist im Transfer-Rausch! Nach Sadio Mané tütet der Rekordmeister den zweiten richtig großen Neuzugang ein: Matthijs de Ligt (22) kommt von Juventus Turin.

Der Niederländer landete am Montagabend um 20 Uhr in München und absolvierte Teil eins des Medizinchecks. Am Dienstag folgen dann der zweite Teil und die Vertragsunterschrift bis 2027. Anschließend geht es für den Innenverteidiger direkt weiter zur Mannschaft nach Washington, wo am Mittwoch (Ortszeit) ein Testspiel gegen D.C. United ansteht.

FC Bayern kurz vor Verpflichtung von de Ligt - zweitteuerster Transfer der Vereinsgeschichte

Mit Juve haben sich die Münchner auf eine kolportierte Ablöse von 70 Millionen Euro plus zehn Millionen Bonuszahlungen geeinigt. Damit ist er nach Lucas Hernandez (80 Millionen Euro) der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. „Er ist groß, zweikampf- und kopfballstark und hat ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel“, schwärmte Bayern-Boss Oliver Kahn im Teamhotel in Washington.

„Obwohl er erst 22 Jahre alt ist, führt er gerne und lautstark, ist präsent. Diese Qualitäten sind sehr, sehr wichtig für uns“, erklärte der „Titan“ weiter. De Ligt soll der neue Abwehrchef werden, der in der letzten Saison so schmerzlich vermisst wurde. Ein Verteidiger muss im Zuge dessen offenbar noch gehen.

Neuer freut sich auf de Ligt: „Braucht keine große Eingewöhnungszeit“

Auch die Spieler sind schon Feuer und Flamme, de Ligt in ihre Mannschaft aufzunehmen. „Von meinem Gefühl ist er einer, der dem deutschen Fußball sehr nahe steht“, sagte Manuel Neuer. „Ich glaube, er braucht keine große Eingewöhnungszeit. Er bringt einfach die Eigenschaften und die Werte mit. Mit Holländern hat das immer gut funktioniert, ich habe ja schon mit einigen zusammengespielt“, so der Kapitän weiter.

Vor allem in seiner Zeit bei Ajax Amsterdam hat de Ligt viele beeindruckt. Mit 18 Jahren führte er die Mannschaft bereits als Kapitän auf den Platz und erreichte später überraschend das Halbfinale der Champions League. Bereits 2019 war der FC Bayern an ihm dran, doch dann wechselte er für über 80 Millionen nach Turin.

Zu Beginn hatte er dort durchaus seine Problemchen und überzeugte nicht immer, gehörte jedoch fast durchgehend zum Stammpersonal. Mit der Verpflichtung von de Ligt sind die Bemühungen des FC Bayern auf dem Transfermarkt übrigens nicht abgeschlossen - zwei Kandidaten stehen noch auf der Wunschliste. (epp)