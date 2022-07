De Ligts Model-Freundin: Sitzt sie bald auf der Tribüne der Allianz Arena?

Sie war schon auf dem Vogue-Cover

Matthijs de Ligt soll zum FC Bayern wechseln. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren. Mit nach München käme dann wohl auch seine Freundin.

München - Die Gerüchteküche brodelt: Wechselt Matthijs de Ligt (22) von Juventus Turin zum FC Bayern? Die Anzeichen auf den nächsten Top-Transfer der Bayern-Bosse verdichten sich. Sportvorstand Hasan Salihamidzic wird am Montag zu Verhandlungen in Turin erwartet, nachdem er sich bereits in der vergangenen Woche mit dem Management des Spielers ausgetauscht hatte.

Matthijs de Ligt Geboren: 12. August 1999 in Leiderdorp, Niederlande Innenverteidiger Aktueller Verein: Juventus Turin Marktwert: 70 Millionen Euro

FC Bayern: Upamecano könnte Weg für den Transfer frei machen - De Ligt käme wohl mit Begleitung

Beim Rekordmeister soll der Niederländer der neue Abwehrchef werden. Knackpunkt dürfte die Ablösesumme werden. Das Portal Transfermarkt.de beziffert de Ligts Marktwert auf 70 Millionen Euro, seine Ausstiegsklausel soll bei 120 Millionen Euro liegen - aus Bayern-Sicht deutlich zu hoch, um sie zu aktivieren. Ein Angebot von bis zu 75 Millionen Euro steht im Raum.

Um weitere Einnahmen zu generieren, soll Dayot Upamecano (23) den Club verlassen. Wie zahlreiche andere Spieler steht der Franzose auf Brazzos Streichliste. Der FC Chelsea soll bereits sein Interesse an Upamecano bekundet haben. Ein Abgang könnte den Weg für Matthijs de Ligt frei machen. Und der Niederländer käme nicht allein. Stets an seiner Seite: Freundin Annekee Molenaar (22).

Matthijs de Ligt: Annekee Molenaar war schon auf dem Cover der Vogue

Seit 2018 sind de Ligt und Molenaar ein Paar. Wie genau sie sich kennenlernten, ist nicht bekannt. Doch nicht nur ihr Partner ist äußerst erfolgreich, auch Molenaars Karriere kann sich sehen lassen. Seit Jahren ist sie als Model und Influencerin aktiv, bei Instagram hat sie knapp 460.000 Follower. Molenaar steht bei zahlreichen Agenturen unter Vertrag, war auf dem Cover der „Vogue“ und modelte für bekannte Marken wie „Hunkemöller“.

+ In Italien fühlen sie sich pudelwohl, bald auch in München? Matthijs de Ligt mit seiner Freundin Annekee Molenaar. © IMAGO / ANP / Screenshot Instagram @annekeemolenaar

Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar sind also ein echtes Erfolgs-Paar. Und auch in ihrer Beziehung scheint es gut zu laufen. Auf Instagram teilt das Paar Urlaubsbilder aus Griechenland. Beide sind auf den Profilen des jeweils anderen omnipräsent. Das Feuer der Liebe scheint also auch nach vier Jahren noch nicht erloschen zu sein.

FC Bayern: De Ligt und Freundin Molenaar lebten sich schnell ein in Italien - Kommt bald der Umzug nach München?

Mit den beiden Hunden Cara und Luna lebte sich das Paar nach de Ligts Wechsel zu Juventus Turin 2019 schnell in Italien ein. Das zeigen zahlreiche gemeinsame Bilder aus der italienischen Metropole - wie etwa zuletzt von einer Feier mit dem Juve-Teamkollegen Alvaro Morata und seiner Frau. Gute Voraussetzung also, sollte de Ligt nach München wechseln. Die Umstellung wird beiden wohl nicht schwer fallen - noch dazu, wenn die sprachliche Barriere kleiner wird. (vfi)

Rubriklistenbild: © Instagram @annekeemolenaar