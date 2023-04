Matthijs de Ligt: Familie, Freundin und Karriere – alle Infos zum Bayern-Star

Von: Boris Manz

Matthijs De Ligt ist seit Sommer 2022 beim FC Bayern München. Alles Wichtige über sein Privatleben, seine Freundin und seine Karriere finden sie hier.

München – Über 67 Millionen Euro waren dem FC Bayern die Dienste von Matthijs de Ligt im Sommer 2022 wert. Gleich in seiner Debütsaison überzeugte der Niederländer mit ansprechenden Leistungen und etablierte sich im Starensemble des Rekordmeisters. Gemeinsam mit Dayot Upamecano, Lucas Hernández oder Benjamin Pavard bildete er sowohl unter Julian Nagelsmann, als auch unter dessen Nachfolger Thomas Tuchel die bayerische Innenverteidigung. Das große Talent des 1,89m-Hünen sah man in den Niederlanden bereits früh aufblitzen.

Name: Matthijs de Ligt Spitzname: Dikkie Geburtsdatum: 12. August 1999 Geburtsort: Leiderdorp, Niederlande Größe: 1, 89 m Gewicht: 89 kg Verein: FC Bayern München Fuß: Rechts Gehalt: 16 Millionen Euro Rückennummer: 4 Spielerberaterin: Rafaela Pimenta

Jugend von Matthijs de Ligt: Verteidiger des FC Bayern München wurde bei Ajax Amsterdam ausgebildet

Matthijs de Ligt kam am 12. August 1999 in Leiderdorp in den Niederlanden zur Welt. Ein Jahr nach der Geburt zog es die Eltern nach Abcoude in der Nähe von Amsterdam. Da sein Vater Frank und seine Mutter Vivian vor allem Tennis spielten, begann De Ligt erst mit sechs Jahren mit dem Fußball beim lokalen Verein.

Technisch anfangs limitiert, überzeugte er im jungen Alter vor allem aufgrund seiner Physis. Allerdings hatte der junge De Ligt auch immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen, weshalb er früh individuell trainieren musste. Jahre später erhielt er deshalb auch seinen Spitznamen „Dikkie“. Als Neunjähriger spielte de Ligt mit seinem Verein gegen den niederländischen Branchenprimus Ajax Amsterdam und fiel den lokalen Scouts direkt ins Auge. Mit zehn Jahren folgte der Schritt an die legendäre Ajax-Nachwuchsakademie, wo er zu einem absoluten Top-Talent reifte.

Vereine von Matthijs de Ligt :

: 2005-2009: FC Abcoude

2009-2019: Ajax Amsterdam

2019-2022: Juventus Turin

2022-heute: FC Bayern München

FC Bayerns Matthijs De Ligt freut sich über seinen zweiten Bundesliga-Treffer im Spiel gegen den VfB Stuttgart. © Imago/Jan Huebner

Matthijs de Ligt wird zum Welt-Star: Champions League und Kapitän bei Ajax Amsterdam

Aufgrund des großen Talents unterschrieb de Ligt bereits mit 16-Jahren seinen ersten Profi-Vertrag. Kurz darauf folgte das Debüt in der ersten Mannschaft, wo ihm direkt sein erster Treffer gelang. Schnell spielte sich de Ligt bei Ajax Amsterdam in die Stammformation und überzeugte durch starke Leistungen.

In der Saison 2017/18 gelang ihm dann sein endgültiger Durchbruch: Bei Ajax wurde er zum jüngsten Kapitän in der Geschichte des niederländischen Profi-Fußballs und erreichte das Finale der Europa League. Das Spiel verlor Ajax mit 0:2 gegen Manchester United.

De Ligt bricht Rekorde in der Champions League und holt Titel in der Niederlande

Ein Jahr darauf gewann er das niederländische Double (bestehend aus der Meisterschaft in der Eredivise und dem Gewinn des niederländischen Pokals) und spielte mit Ajax im Champions-League-Halbfinale, wo man knapp an den Tottenham Hotspurs scheiterte (3:3). In seiner jungen Laufbahn wurde De Ligt bereits mehrfach ausgezeichnet und knackte zahlreiche Rekorde:

Auszeichnungen und Rekorde von Matthjis de Ligt:

Jüngster Kapitän im niederländischen Profi-Fußball



Jüngster Spieler in der K.O.-Phase der Champions-League

„Golden Boy“-Award 2018 (Bester U21-Spieler Europas)

UEFA Team of the Year 2019

Fußballer des Jahres 2019 (Niederlande)

Kopa-Trophäe 2019 (Bester U21-Spieler des Jahres) uvm.

Transfer zu Juventus Turin: DeLigt wird italienischer Meister und Pokalsieger

Im Sommer 2019 wurde de Ligt mit nahezu jedem europäischen Top-Klub in Verbindung gebracht. Sowohl der FC Bayern München als auch Real Madrid oder die großen Klubs aus England sollen ihre Fühler nach dem Ausnahmespieler ausgestreckt haben. Das Wettbieten gewann schließlich Juventus Turin. Insgesamt überwies der Serie-A-Klub für den damals 19-Jährigen 83,5 Millionen Euro nach Amsterdam. (Quelle: transfermarkt.de)

In Italien lief De Ligts Karriere auf dem Papier erfolgreich: Der Niederländer war stets Stammspieler und gewann sowohl die italienische Meisterschaft (2019), als auch den italienischen Pokal (2020/21). Wegen zahlreicher individueller Fehler geriet de Ligt aber immer wieder öffentlich in Kritik und war fortan nicht mehr unumstritten.

Titel von Matthijs de Ligt:

2018/19: Niederländischer Meister und Pokalsieger

2019/20: Italienischer Meister

2020/21: Italienischer Pokalsieger und Superpokalsieger

2022/23: Deutscher Superpokalsieger

Transfer zum FC Bayern in die Bundesliga – DeLigt trägt die Rückennumer Vier

Der FC Bayern München bemühte sich deshalb im Sommer 2022 um den Abwehrspieler und holte ihn für eine Ablösesumme von 67 Millionen Euro an die Isar. Zuzüglich potenzieller Bonuszahlungen könnte das Paket auf 77 Millionen Euro anwachsen. De Ligt unterschrieb beim Bundesliga-Klub einen Vertrag bis 2027 und sollte beim Rekordmeister für defensive Stabilität sorgen. Bei den Roten erhielt der Innenverteidiger die Trikotnummer vier.

Neben De Ligt verpflichtete FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidžić im Sommer 2022 auch Sadio Mané vom FC Liverpool und mit Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch zwei Spieler aus Amsterdam. Im Wintertransferfenster folgte dann João Cancelo von Manchester City.

Matthijs de Ligt und Freundin Annekee Molenaar an der Seite von Lisa und Thomas Müller bei ihrem ersten Oktoberfestbesuch. (Archivbild) © Imago/FC Bayern München

De Ligt Privat: FCB-Profi war mit Freundin Annekee Molenaar auf dem Vogue-Cover

Bereits in Amsterdam lernte De Ligt seine Freundin Annekee Molenaar kennen. Seit 2018 sind die beiden ein Paar. Molenaar arbeitet als Model, zog aber trotzdem mit Matthijs zuerst nach Turin und schließlich nach München.

Zusammen posierten die beiden auch schon auf dem Cover der Modezeitschrift Vogue. Ihr Vater verdiente selbst in den Achtzigern mit Fußball sein Geld und kickte für Ajax Amsterdam und Feyenord Rotterdam.

Matthjis De Ligt und Freundin Annekee Molenaar saßen neben Thomas Müller auf der Wiesn

Bei ihrem ersten gemeinsamen Wiesnbesuch mit dem FC Bayern saß das Paar gemeinsam mit Lisa und Thomas Müller am Tisch. Molenaar und de Ligt hat zwei Hunde, die auf die Namen Cara und Luna hören. Auf Instagram berichten die beiden regelmäßig über ihr Privatleben und posten gemeinsame Bilder. (btfm)