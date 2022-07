Juventus-Legende Bonucci giftet gegen Bayern-Neuzugang de Ligt

Matthijs de Ligt ist im Sommer zum FC Bayern gewechselt. Sein einstiger Juventus-Kollege Leonardo Bonucci schickt verspätete Abschiedsgrüße nach München.

München – Er ist da! Matthijs de Ligt hat beim FC Bayern München unterschrieben, der Neuzugang von Juventus Turin erlebte direkt nach seiner Ankunft ereignisreiche Tage beim deutschen Rekordmeister. Unmittelbar nach seiner Präsentation in der bayerischen Landeshauptstadt reiste der niederländische Abwehrrecke der Mannschaft hinterher und stieß in den USA zu seinen neuen Teamkollegen.

In seinem ersten Einsatz gelang de Ligt dann mit dem zweiten Ballkontakt direkt ein sehenswerter Treffer, ehe er wegen der Extrem-Belastung der vergangenen Tage direkt wieder ausgewechselt werden musste. Beim Regen-Chaos-Test gegen Manchester City kam der 22-Jährige erneut als Einwechselspieler auf weitere Minuten.

Matthijs de Ligt wechselt zum FC Bayern: Ehemaliger Juventus-Kollege zürnt – „Sollte mehr Respekt zeigen“

Nun ist de Ligt wieder in München, seiner neuen Heimat, gelandet. Am Dienstag soll schon wieder an der Säbener Straße trainiert werden – möglicherweise dann schon mit Mathys Tel, dem nächsten Bayern-Neuzugang. Der spannende Transfer-Sommer der Bayern liefert Highlights am laufenden Band.

Bei de Ligts Ex-Klub blickt man dagegen weniger euphorisch auf die vergangenen Tage und Wochen. Juventus- und Italien-Legende Leonardo Bonucci sagte nun in Richtung seines ehemaligen Verteidiger-Kollegen: „Er sollte mehr Respekt zeigen gegenüber der Mannschaft, die ihm in den letzten drei Jahren in seiner Entwicklung geholfen hat, und dem Klub, der damals viel Geld in ihn investiert hat.“ Der Europameister erklärte im Interview mit der Gazzetta dello Sport weiter: „Manche Dinge, die er zuletzt bei der Nationalmannschaft sagte, waren nicht sehr nett.“

Leonardo Bonucci teilt gegen Matthijs de Ligt aus: Aussprache folgte noch bei Juventus Turin

Welche „Dinge“ Bonucci damit meinte, ließen sich nicht zweifelsfrei feststellen. Möglicherweise bezog sich der 35-Jährige auf Aussagen aus dem Juni. Damals hatte de Ligt im Kreise der niederländischen Nationalmannschaft gesagt, dass er das „beste sportliche Projekt“ suche. Die Bianconeri hatten in der abgelaufenen Serie-A-Saison nur den vierten Platz belegt, was de Ligt als „nicht gut genug“ bewertete. Bonucci sieht darin offenbar eine Respektlosigkeit des mittlerweile abgewanderten Abwehrspielers.

Dicke Luft zwischen den einstigen Kollegen? Nein. Bonucci hatte de Ligt nach der Sommerpause auf seine Aussagen angesprochen, in einer Unterhaltung habe man die unterschiedlichen Standpunkte geklärt. „Er hat mich verstanden“, betonte Bonucci weiter. Und er fügte an: „Mit Bayern ist er nun bei einem großartigen Klub, aber man gewinnt auch nicht automatisch in solchen Teams.“

Klare Worte an den ehemaligen Kollegen: Leonardo Bonucci (r.) gefiel das Verhalten von Matthijs de Ligt zuletzt nicht. © Insidefoto / Imago

FC Bayern München und Juventus Turin: Wiedersehen in der Champions League?

Sollte es auf internationaler Ebene also in naher Zukunft zu einem Aufeinandertreffen kommen, dürften sowohl de Ligt als auch Bonucci extramotiviert sein. Theoretisch könnte man sich schon in der Gruppenphase der Champions League, die Ende August ausgelost wird, gegenüber stehen: Bayern ist in Lostopf eins, Juve in Lostopf zwei. In selbigem befindet sich übrigens auch der FC Barcelona. Neuzugang Robert Lewandowski wurde dort nach seiner Premiere gefeiert. (akl)