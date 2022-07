Geht mit de Ligt jetzt alles ganz schnell? Juve hat wohl zwei Forderungen an Bayern

Von: Patrick Mayer

Begehrter Verteidiger: Matthijs de Ligt soll beim FC Bayern neuer Abwehrchef werden. © IMAGO / Pro Shots

Der Transfer von Matthijs de Ligt zum FC Bayern München rückt näher. Italienische Medien nennen das angebliche Gehalt für den künftigen Abwehrchef. Und liegen dabei deutlich auseinander.

München - Er soll es also werden: Der FC Bayern plant mit Matthijs de Ligt als künftigem Abwehrchef, Klub und Spieler sind sich laut übereinstimmender Berichte bereits einig. Und dennoch wird von der Säbener Straße in München noch kein Vollzug gemeldet. Wie zwei italienische Medien schreiben, wollen alle Seiten möglichst schnell Klarheit.

Matthijs de Ligt: Transfer zum FC Bayern rückt näher

Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Juve zwei Forderungen an den deutschen Bundesliga-Rekordmeister hat. So soll die Ablöse möglichst nahe an einer Ausstiegsklausel liegen, die nicht näher beziffert wird. Ferner soll der Transfer eben möglichst zügig über die Bühne gehen, damit die Norditaliener mit dem Geld Ersatz verpflichten können. Und ein Chaos wie beim Abgang von Christiano Ronaldo vermieden wird, als der Klub aus dem Piemont zunächst keinen adäquaten Stürmer präsentieren konnte.

Die Gazzetta dello Sport schreibt ferner von einem Vierjahresvertrag, den de Ligt in der Isarmetropole unterschreiben soll. Und der dem 22-jährigen Niederländer demnach zwölf Millionen Euro jährlich bringen soll. Doch: Wie hoch ist besagte Ausstiegsklausel eigentlich? Im April 2021 erzählte der italienische Transferexperte Fabrizio Romano von angeblich 150 Millionen Euro. Diese Summe dürfte aber nicht stimmen. Denn: Die Bayern wären dem Vernehmen nach nicht in der Lage, so viel zu zahlen. Ferner sollen die Verhandlungen schon fortgeschritten sein.

Im Video: De Ligt zum FC Bayern? Juve-Trainer Allegri: „Alles kann passieren“

Juve steht auch unter Druck, weil mit Weltmeister Giorgio Chiellini ein weiterer Innenverteidiger geht. Der mittlerweile 37-Jährige wechselt in die USA zu Los Angeles FC. Kapitän Leonardo Bonucci hat zwar noch bis 2024 Vertrag, ist aber schon 35 Jahre alt. Auch La Repubblica schreibt indes von einem baldigen Transfer. Laut dem Bericht bieten die Bayern angeblich 15 Millionen Euro Gehalt pro Jahr. Auch hier ist von einem Vierjahresvertrag die Rede, und davon, dass ein nicht unwesentlicher Teil der bis zu 50 Millionen Euro Ablöse aus dem Verkauf von Robert Lewandowski an den FC Barcelona in die Verpflichtung de Ligts fließen soll.

Matthijs de Ligt: Zahlt der FC Bayern bis zu 80 Millionen Ablöse an den FC Bayern?

„Sie haben es eilig“, schreibt die Tageszeitung. Als Ablöse wurden zuletzt immer wieder 75 bis 80 Millionen Euro genannt, was den FC Bayern bei einem Umlaufvermögen von 209 Millionen Euro (Stand November 2021) finanziell an seine Grenzen bringt. Die Ablöse noch etwas zu drücken, dürfte deshalb aktuell im Fokus der Verhandlungen stehen. (pm)