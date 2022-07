Terminstress für de Ligt: So geht‘s jetzt für den neuen Abwehrboss jetzt weiter

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Matthijs de Ligt verstärkt die Defensive des FC Bayern (Archivfoto). © Nicolò Campo/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Lewandowski ist weg - doch nach Mané ist der nächste Superstar beim FC Bayern. Matthijs de Ligt hat zu Beginn ein straffes Programm vor sich.

München - Der FC Bayern hat seinen nächsten Königstransfer. Matthijs de Ligt (22) wird der neue Abwehrchef des Münchner Star-Ensembles. Für den niederländischen Innenverteidiger überweist der deutsche Rekordmeister eine Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro an Juventus Turin. Inklusive erfolgsabhängiger Bonuszahlungen kann die Summe auf 80 Mio. Euro anwachsen. Mit Lucas Hernández (80 Millionen Euro) stellt de Ligt nun das teuerste Abwehr-Duo der Welt. Beim FC Bayern unterschreibt de Ligt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Mathijs de Ligt: Medizincheck beim FC Bayern wohl am Dienstag

Um noch letzte Details mit Juve zu klären, war seine Beraterin Rafaela Pimenta von der Agentur One am Montagmittag noch auf der Geschäftsstelle der Italiener. Pa­rallel dazu gaben die Münchner am Montag ebenfalls alles, um den nächsten Mega-Deal unter Dach und Fach zu bringen. „Wir arbeiten daran“, bestätigte Vorstands-Boss Oliver Kahn (53) vor dem Abflug in die US-Hauptstadt Washington D.C. gegenüber der tz.

Um den Transfer von de Ligt endgültig einzutüten, flogen Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) und Bayerns Technischer Direktor, Marco Neppe (36), deshalb am Montag nicht wie geplant mit der Mannschaft mit in die USA. Der Holländer wird im Laufe des Abends in München erwartet. Je nachdem, wie schnell der Wechsel über die Bühne geht, soll de Ligt am Dienstag seinen Medizincheck absolvieren, dann seinen Vertrag unterzeichnen und im Anschluss direkt weiter über den großen Teich reisen, um zu den bisherigen Neuverpflichtungen Sadio Mané (30), Ryan Gravenberch (20) und Noussair Mazraoui (24) hinzuzustoßen.

Goretzka wieder verletzt: Kommt nun doch noch Konrad Laimer?

Nicht in den Staaten dabei ist Leon Goretzka. Die Verletzungsanfälligkeit des 27-jährigen Nationalspielers ist ein Grund, weshalb Trainer Nagelsmann gerne Konrad Laimer (25) von RB Leipzig verpflichten möchte. Die Gespräche zwischen den Münchnern und den Verantwortlichen von RB Leipzig halten daher an. Ähnlich wie bei de Ligt haben der deutsche Serienmeister und der Spieler bereits eine Vorab-Vereinbarung.

Nun müssen sich die Klubs noch auf eine Ablöse für den Österreicher einigen, dessen Vertrag im Sommer 2023 ohnehin ausläuft. Bayern bot dem Vernehmen nach 20 Millionen, die Sachsen fordern 30 Millionen. Der erneute Verletzungsrückfall von Goretzka könnte die Verhandlungen nun beschleunigen. Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff möchte einen möglichen Deal noch vor dem Supercup am 30. Juli über die Bühne bringen.

Bewegung kommt derzeit auch in den Transfer von Top-Talent Mathys Tel (17/Vertrag bis 2024) von Stades Rennes. Der französische Nachwuchsstürmer gilt als Investition für die Zukunft – und die lässt man sich in München einiges kosten. Laut der französischen Sportzeitung L‘Equipe bis zu 25 Millionen Euro. Die Kaderplaner trauen Tel zu, bis zu 20 Spiele bei den Profis zu absolvieren. Präsident Herbert Hainer (68) betont: „Wir arbeiten Tag und Nacht daran, eine gute Mannschaft für die nächste Saison zusammenzustellen.“ Und zwar auch in den USA. Manuel Bonke, Philipp Kessler