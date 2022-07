Salihamidzic auf Rückreise von Turin: Antwort auf Reporter-Frage lässt Bayern-Fans hoffen

Von: Florian Schimak

Hasan Salihamidzic landete am Montagmorgen in Turin. © Screenshot/Twitter @GiovaAlbanese

Der FC Bayern bastelt am nächsten Mega-Deal. Matthijs de Ligt von Juventus Turin soll an die Säbener Straße wechseln. Der News-Ticker.

Update vom 11. Juli, 20.47 Uhr: Wie die Sportbild in Form von Christian Falk nun erfahren haben will, soll der FC Bayern als erstes Angebot für de Ligt ein Gesamtpakt in Höhe von 60 Millionen Euro plus Boni, die sich im zweistelligen Millionenbetrag befinden sollen, auf den Tisch gelegt haben.

Juve aber hat das Ganze zunächst abgelehnt, heißt es weiter. Dennoch sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Der Innenverteidiger war 2019 für 85 Millionen von Ajax Amsterdam zur Alten Dame nach Turin gewechselt.

FC Bayern bastelt aktuell an einem Transfer von Matthijs de Ligt von Juventus Turin

Update vom 11. Juli, 19.39 Uhr: Salihamidzic ist wieder in München gelandet. Wie Sky und bild.de berichten, stiegen Brazzo und Marco Neppe um 19.21 Uhr aus dem Turin-Flieger. Ergebnisse aber haben die beiden noch nicht im Gepäck.

Update vom 11. Juli, 19.31 Uhr: Was kam bei den Verhandlungen zwischen Salihamidzic und den Juve-Bossen bislang raus? Genaues weiß man nicht, aber Romeo Agresti, Journalist von Goal Italia berichtet, dass es weiterhin einige Unterschiede zwischen dem FCB-Angebot für Matthijs de Ligt und den Forderungen der Alten Dame gäbe. Aber beide Parteien würden zeitnah weitere Gespräche führen wollen.

Brazzo spricht nach Turin-Trip über de-Ligt-Transfer: Optimismus? „Immer“

Update vom 11. Juli, 18.39 Uhr: Vor gut einer Stunde ist Hasan Salihamidzic wieder von Turin in Richtung München aufgebrochen. Auch dieses Mal warteten wieder Journalisten am Flughafen in Turin. „Wir haben gesprochen, aber ich kann Euch nichts verraten“, sagt Brazzo in einem Video auf Twitter. Ob er optimistisch sei bezüglich eines Transfers von Matthijs de Ligt zum FC Bayern: „Immer!“, sagte er.

Wechselt de Ligt zum FC Bayern? Brazzo flog am Montag nach Turin

Erstmeldung vom 11. Juli, 14 Uhr: München/Turin - Jetzt gehen die Verhandlungen in die heiße Phase! Wechselt Matthijs de Ligt in diesem Sommer von Juventus Turin zum FC Bayern? Aus diesem Grund ist Hasan Salihamidzic am Montag nach Turin geflogen, wo er sich mit den Juve-Bossen trifft und über einen möglichen Transfer verhandelt.

Ein Video vom italienischen Journalisten Giovanni Albanese zeigt Brazzo am Montagmorgen bei seiner Ankunft in Italien. Als der FCB-Sportvorstand dort angesprochen wurde, wie realistisch ein Transfer ist, sagte er nur: „Wir werden sehen.“ Die gleiche Antwort gab Salihamidzic auf die Frage, ob vielleicht am Montag schon etwas Entscheidendes passieren könnte. Denn: Angeblich hat de Ligt den Bayern bereits sein Wort gegeben.

Matthis de Ligt: Juve verlangt eine Ablöse zwischen 70 und 80 Millionen

Das Problem an der Sache ist, dass Juve ordentlich Kohle für den 22-Jährigen haben möchte. Zwischen 70 und 80 Millionen fordern die Bianconeri für den Innenverteidiger. Viel Geld, gerade für den FC Bayern. Daher rechnen die Münchner intern mit zähen Verhandlungen.

Fest steht in jedem Fall, dass der Poker eröffnet ist! De Ligt wäre der gewünschte Führungsspieler von Trainer Julian Nagelsmann. Möglicherweise könnte bei einem Wechsel des Niederländers der eine oder andere Abwehrspieler den Verein dann noch verlassen. (smk)