Nagelsmann plant schon mit de Ligt: Wechsel-Stichtag rückt immer näher

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Der Wechsel von Matthijs de Ligt zum FC Bayern steht offenbar kurz bevor. Sogar sein Noch-Trainer Massimiliano Alegri macht Andeutungen in Turin.

München/Turin - Noch trainiert Matthijs de Ligt (22) auf dem Trainingsgelände von Juventus Turin. Die Frage ist nur: Wie lange? Mittlerweile hat sich auch Juve-Trainer Massimiliano Allegri zu einem möglichen Wechsel seines Innenverteidigers zum FC Bayern geäußert – und überraschte mit offenen Worten. „Wenn de Ligt ginge, ist der Verein sowieso bereit, ihn in bester Weise zu ersetzen“, sagte er.

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

FC Bayern: de Ligt soll noch vor USA-Reise den Verein wechseln

Der Spieler trainiere gut, berichtete der italienische Fußballlehrer weiter und betonte, dass es am Montag zwar ein Treffen mit den Bayern gegeben habe, „aber im Moment ist de Ligt noch ein Spieler von Juventus. Ich trainiere die, die ich habe.“ Die Münchner Verantwortlichen sind nach wie vor optimistisch, dass der Transfer des Abwehrspielers klappt, im Idealfall schon vor der Reise in die USA, die am Montag, 18. Juli, beginnt. Kommt es also noch am Wochenende zum Wechsel? Trainer Julian Nagelsmann (34) plant im Hintergrund bereits mit seinem neuen Abwehrchef.

Lediglich an der Ablösesumme hakt der Transfer noch. Italienischen Medienberichten zufolge will Juventus mindestens 90 Millionen Euro für de Ligt bekommen. Bayern soll 70 Millionen Euro bieten – und wird vermutlich noch aufstocken müssen.