Max Eberl schon im Januar beim FC Bayern? Szenario angeblich „gut möglich“

Von: Marius Epp

Vor dem ohnehin schon brisanten Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig kommen neue Gerüchte um Max Eberl auf.

München – Der Name Max Eberl möchte einfach nicht aus dem Kosmos des FC Bayern verschwinden.

Zwar könnte man meinen, mit Christoph Freund sei die Lücke in der sportlichen Leitung des Rekordmeisters geschlossen. Doch Freund ist „nur“ Sportdirektor, der geschasste Hasan Salihamidzic arbeitete unter der Bezeichnung „Sportvorstand“. Genau diese Position wäre beim FC Bayern noch frei – und falls man sie besetzen will, kommt nun einmal mehr Eberl ins Spiel.

Max Eberl Geboren: 21. September 1973 (Alter 50 Jahre), Bogen Verein: RB Leipzig Aktuelle Position: Geschäftsführer Sport Vereine als Spieler: FC Bayern, VfL Bochum, Greuther Fürth, Borussia Mönchengladbach

Eberl könnte angeblich schon bald zum FC Bayern wechseln

Glaubt man der Sport Bild, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Eberl in München einen Vertrag unterschreibt. Dem Bayer wird ein sehr gutes Verhältnis mit Vereinspatron Uli Hoeneß nachgesagt, er soll auch eine Wohnung am Englischen Garten besitzen. Seine aktive Karriere hatte er beim FC Bayern begonnen.

Er machte in einem Interview nach seiner Auszeit deutlich, dass er sich nur bei drei Vereinen ein Manager-Comeback hätte vorstellen können – beim FC Arsenal, RB Leipzig und dem FC Bayern. Angesprochen auf die Wechselgerüchte sagte Eberl: „Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag. Es geht aber nicht um mich, sondern um das Topspiel der Bundesliga.“

Max Eberl wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. © Frank Hoermann/imago

Eberl trifft mit RB Leipzig auf den FC Bayern: Wechselt er bald die Seiten?

Das steigt am Samstag um 18.30 Uhr in Leipzig. Weitere Fragen zu einem möglichen Engagement in München wird sich der 50-Jährige aber trotz der sportlichen Brisanz kaum erwehren können. Denn ein klares Dementi seinerseits bleibt aus. Laut der Sport Bild sei sogar ein Wechsel Eberls Anfang kommenden Jahres „gut möglich“.

In Leipzig stach er unter anderem bei den Transfers von Xavi Simons und Lois Openda namhafte Konkurrenz aus und stellte einmal mehr sein Können unter Beweis. Wirklich harmonisch soll es aber nicht zugehen in der Leipziger Führungsetage. Sein Verhältnis zu Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff sei „unterkühlt“, im Vereinszentrum am Cottaweg sei er selten anzutreffen.

Natürlich handelt es sich dabei erst einmal um Spekulationen und nicht um gesicherte Informationen. Dass Eberl einen ihm angebotenen Bayern-Job nur schwer ablehnen könnte, gilt aber als offenes Geheimnis. (epp)