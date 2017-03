Eberl: Wechsel zum FCB zeichnet sich ab – und nervt Gladbach

München - Der Posten des Sportdirektors beim FC Bayern wird in der kommenden Saison neu besetzt. Ein heißer Kandidat: Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Ein Roundup.

Der FC Bayern und seine Suche nach einem Sportdirektor – am Sonntag gibt es das Treffen mit dem Top-Kandidaten. Auch wenn die Begegnung von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge mit Max Eberl nicht in einem Vertragsgipfel münden wird, sorgt der Besuch der Bayern am Sonntag (17.30 Uhr, Sky) zum Bundesliga-Klassiker in Gladbach für Zündstoff. Denn der Sportdirektor der Borussia steht bei den Bayern seit Wochen hoch im Kurs, Gladbachs Verantwortliche sind von den Spekulationen schwer genervt. Ein Wechsel des 43-Jährigen zum Rekordmeister zeichnet sich ab, doch wann erklärt Eberl seinen Abschied? Angeblich hat der Vorstand der Borussia seinem Sportdirektor ein Ultimatum bis Sonntag gesetzt, das von Vizepräsident Rainer Bonhof aber umgehend dementiert wurde. Die tz fasst die neuesten Entwicklungen im Poker um den FCB-Wunschkandidaten zusammen.

Was sagt Eberl zu den Gerüchten um ihn? Er selbst hält sich bedeckt. „Es gibt keine Entscheidung, die ich zu fällen habe“, hatte Eberl zuletzt vor zwei Wochen zu dem Thema erklärt. „Ich habe Vertrag, es stellt sich für mich keine Frage.“ Viel mehr kann er auch nicht sagen, weil es zwischen beiden Parteien noch keine (finalen) Gespräche gab. Zwar läuft sein Kontrakt bei den Fohlen noch bis 2020, doch Eberl selbst kann sich einen Wechsel zu seinem Jugendverein durchaus vorstellen. Den beim FCB gern gesehenen „Stallgeruch“ bringt er mit, dazu pflegt er eine enge Verbindung zu Hoeneß. Der Präsident muss Vorstandschef Rummenigge allerdings noch vollends von der Verpflichtung Eberls überzeugen.

Gladbacher genervt

Was sagen die Gladbacher? Bonhof hatte vor anderthalb Wochen schon Klartext gesprochen. „Das Thema nervt alle bei uns. Wir haben keinen Bock mehr, das ewig und drei Tage vor uns herzuschieben“, so der Vizepräsident der Borussia, der überraschend ziemlich optimistisch ist, was einen Verbleib des Managers angeht. „Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er gehen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass Max in Gladbach bleibt“, sagte Bonhof der Sport Bild. Der 64-Jährige dementiert allerdings auch beharrlich die Ausstiegsklausel, die Eberl nach tz-Informationen definitiv besitzt.

Welche Aufgaben soll Eberl beim FCB übernehmen? „Es geht um die Betreuung der Mannschaft, den kontinuierlichen Austausch mit dem Trainer. Dazu kommt die Absprache mit der Scouting-Abteilung, ebenso wie mit der medizinischen Abteilung und dem Nachwuchsbereich“, definierte Rummenigge die Aufgaben des künftigen Sportdirektors unlängst im tz-Interview.

Welche Rolle spielt FCB-Kaderplaner Michael Reschke dabei? Der Technische Direktor, den die Münchner vor zweieinhalb Jahren aus Leverkusen holten, spielt bei den Transfers eine wichtige Rolle. Der 59-Jährige scoutet und empfiehlt Spieler, seine Einschätzung ist bei den Verantwortlichen gefragt. Dass Reschke sich seine Kernkompetenzen von Eberl, der ebenfalls als Transferspezialist gilt, wegnehmen lässt, ist zumindest fraglich. Andererseits wird sich Eberl ihm als Sportdirektor wohl kaum unterordnen wollen.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!