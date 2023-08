Erkennen Sie das Mazraoui-Detail bei Bayerns Lederhosen-Foto?

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München präsentiert sich in Tracht. Beim traditionellen Lederhosen-Fotoshooting gab es wieder einige spannende Details zu beobachten.

München – Bald ist es in München wieder so weit: „O‘zapft is‘“ und „auf a friedliche Wiesn“ – das Oktoberfest steht an. Auch der FC Bayern München wird beim größten Volksfest der Welt vertreten sein, traditionell präsentieren sich die Stars mit Begleitung in der Käfer-Schänke. Vorab gab es, sozusagen zum Warmup, das Lederhosen-Shooting bei Sponsor Paulaner. Noussair Mazraoui hat den Fototermin nun zum zweiten Mal miterlebt.

Noussair Mazraoui Geboren: 14. November 1997 (Alter 25 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Verein: FC Bayern München Position: Rechter Verteidiger Marktwert: 28 Millionen Euro

Erkennen Sie das Mazraoui-Detail bei Bayerns Lederhosen-Foto?

Die Bayern präsentierten sich dabei einmal mehr in voller Montur, aber auch in diesem Jahr gibt es bei näherem Betrachten der Bilder wieder einige Geschichten zu erzählen. Neuzugang Harry Kane fehlte beispielsweise auf dem Lederhosen-Bild und der Blick von Benjamin Pavard sprach Bände.

Und auch eben jener Mazraoui schreibt eine dieser kleinen Stories. Erkennen Sie auf dem Bild, was beim Rechtsverteidiger im Gegensatz zu allen anderen Bayern-Spielern, -Trainern und -Betreuern fehlt? Richtig: Das Glas mit dem alkoholfreien Weißbier.

Noussair Mazraoui und seine Bayern-Kollegen hatten beim Paulaner-Lederhosen-Shooting großen Spaß. © FC Bayern München

Noussair Mazraoui und seine Religion: Alkohol ist im Islam verboten

Wirklich neu und verwunderlich ist die Entdeckung nicht, der 25-Jährige hatte schon im August 2022 – also beim letzten Shooting – so gehandelt. Ebenso wie sein damaliger neuer Teamkollege Sadio Mané, der inzwischen nach Saudi-Arabien gewechselt ist.

Was dahinter steckt, ist schnell erzählt: Mazraoui und Mané sind gläubige Muslime, Alkoholkonsum ist im Islam verboten. Deshalb lässt sich Mazraoui auch in diesem Jahr nicht mit dem Weißbierglas ablichten, selbst wenn der Inhalt im Fall der Bayern und Paulaner sogar mit „0,0 Prozent Alkohol“ gekennzeichnet ist.

Mazraoui und de Ligt: Lieber Leistung als Bier

Mazraoui wird, wie letztes Jahr, aber natürlich trotzdem mit den Bayern auf die Wiesn gehen. Auch 2022 war er dabei, posierte fesch in Tracht – aber ohne Mass Bier. Das bayerische Nationalgetränk steht auch bei seinem Teamkollegen Matthijs de Ligt nicht sonderlich hoch im Kurs, wie er jüngst verriet. Die beiden einstigen Ajax-Spieler berauschen in München lieber auf als neben dem Platz. (akl)