Bayern-Aufstellung heute gegen Galatasaray: Tuchel bringt Mazraoui und lässt Müller auf der Bank

Von: Korbinian Kothny

Wie stellt Thomas Tuchel beim Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul auf? Die Aufstellung liegt nun vor.

Update vom 24. Oktober, 17.40 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Thomas Müller sitzt nur auf der Bank, Mazraoui beginnt. Laimer und Kimmich bilden die Doppelsechs.

Die Aufstellung des FC Bayern: Ulreich – Mazraoui, de Ligt, Kim, Davies – Laimer, Kimmich – Sané, Musiala, Coman – Kane

Update vom 24. Oktober, 16.35 Uhr: Ungewöhnlich frühe Anstoßzeit beim FC Bayern heute. Das bedeutet aber auch, dass die Aufstellung früher kommt. Anpfiff in Istanbul gegen Galatasaray ist um 18.45 Uhr, weshalb die offizielle Formation von Thomas Tuchel und seinen Münchnern bereits gegen 17.30 Uhr vorliegen dürfte.

Viele Optionen hat der Coach bekanntlich nicht. Lediglich 18 Spieler reisten mit an den Bosporus. Es wird spannend zu sehen sein, ob Noussair Mazraoui am Ende fit wird. Oder gibt Tuchel vielleicht einem Youngster im zentralern Mittelfeld die Chance? Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic wären hier die Optionen. Ebenfalls möglich, dass Jamal Musiala, um den es neue Vertragsgerüchte gibt und Thomas Müller vor Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld beginnen.

Bayern-Aufstellung heute gegen Galatasaray: Zaubert Tuchel eine Überraschung aus dem Hut?

Erstmeldung – München – Geht die unfassbare Serie des FC Bayern in der Champions-League-Gruppenphase auch bei Galatasaray Istanbul weiter? Die letzten 36 Gruppenspiele haben die Münchener nicht verloren, die letzten 15 davon sogar gewonnen. Sollte die Mannschaft von Thomas Tuchel am Dienstag (alle TV-Infos zum Spiel) den 16. Sieg in Folge einfahren, steht sie bereits mit eineinhalb Beinen in der K.o.-Phase.

Galatasaray Istanbul – FC Bayern München Anpfiff: Dienstag, 24 Oktober, 18.45 Uhr (MESZ) Stadion: RAMS Park Schiedsrichter: Davide Massa (Italien)

Leon Goretzka fällt aus: Tuchel nennt Datum für Comeback

Dafür muss der FCB-Coach seine Startelf im Vergleich zum Spiel am Wochenende beim FSV Mainz 05 aber umbauen. Leon Goretzka fällt mit einem Mittelhandbruch aus – auch wenn Tuchel Hoffnung auf ein zeitnahes Comeback bei der PK vor dem Galatasaray-Spiel machte.

In der Defensive ist bis auf die Position des Rechtsverteidigers eigentlich alles klar. Sven Ulreich wird ein letztes Mal vor dem Comeback von Manuel Neuer im Tor stehen. Davor sind Alphonso Davies, Minjae Kim und Matthijs de Ligt gesetzt, da sie die einzigen fitten Verteidiger sind.

Bayern-Aufstellung gegen Galatasaray: Mazraoui-Tendenz vor Champions-League-Hit

Bleibt noch die Position rechts hinten: Tuchel erklärte am Montag, dass man den Beschleunigungsprozess bei Noussair Mazraoui in den letzten Tagen maximal vorantrieb und der 25-Jährige das Abschlusstraining durchziehen konnte. Sollte Mazraoui keine Reaktion über Nacht zeigen, wird er wohl in der Startelf stehen.

Dadurch kann Konrad Laimer auf seine gewohnte Position im defensiven Mittelfeld rücken und Leon Goretzka dort neben Joshua Kimmich ersetzen. Sollte Mazraoui aber tatsächlich ausfallen, sind die Improvisationskünste von Tuchel gefragt. Laimer müsste dann wohl rechts hinten bleiben. Neben Kimmich dürfte dann Jamal Musiala oder Youngster Aleksandar Pavlovic auflaufen. Optimal wäre das aber nicht.

Müller oder Musiala: Wen bringt Tuchel?

In der Offensive wird hingegen wohl alles beim Alten bleiben. Kingsley Coman und Leroy Sané kommen über die Außen, während Musiala – sofern er nicht als Kimmichs Schattenmann gebraucht wird – Harry Kane mit Bällen füttern soll. Denkbar wäre auch, dass Tuchel Thomas Müller anstatt Musiala eine Chance geben wird. Der 34-Jährige dürfte mit seiner Erfahrung im Hexenkessel von Istanbul durchaus hilfreich sein. (kk)

