Bayern-Stars wutentbrannt in der Schiri-Kabine - Polizei greift ein

Madrid - Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, musste die Polizei Schiedsrichter Viktor Kassai nach dem Spiel der Bayern in Madrid beschützen. Der Grund: Drei heftig protestierende Stars der Münchner.

Was war das für ein Abend im Santiago Bernabeu zu Madrid? Als wäre dieses Spiel nicht schon nervenaufreibend genug für alle Beteiligten gewesen, gab es nach dem Abpfiff noch mehr Ärger in den Katakomben. Nach der bitteren 2:4-Niederlage des FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid nach Verlängerung, bei der Schiedsrichter Viktor Kassai gleich mehrere Fehlentscheidungen zu Gunsten der Gastgeber traf, äußerten sich unter anderem Arjen Robben, Trainer Carlo Ancelotti oder auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wütend über die schwache Leistung des Unparteiischen. Doch offenbar gingen drei weitere Bayern-Stars noch weiter - und zwar direkt in die Kabine von Kassai.

Pressestimmen zum Real-Sieg: „Beide Tore waren Abseits“ Zur Fotostrecke

Vidal, Lewandowski und Thiago müssen von der Polizei zurückgehalten werden

Wie unter anderem die große spanische Sportzeitung Marca berichtet, die sich auf den Fernsehsender El Chiringuito Mega stützt, haben Arturo Vidal, Robert Lewandowski und Thiago den Referee nach dessen krassen Fehlentscheidungen, bei denen Vidal die Gelb-rote Karte sah und Cristiano Ronaldos Abseits-Treffer zum 2:2 und 3:2 anerkannt wurden, zur Rede stellen wollen. Dabei sollen die drei Bayern-Stars den Ungarn laut Marca auch „auf jede mögliche Art“ beschimpft haben. Nachdem die spanische Polizei, die zuvor bereits negativ auffiel, als sie den Gästeblock stürmte und mit Schlagstöcken scheinbar wahllos auf die Anhänger des deutschen Rekordmeisters einprügelte, den Vorfall beobachtete, schritten die Beamten ein und hielten die Akteure des FC Bayern zurück, wie das Medium berichtet. Vidal habe den Vorfall in einem späteren Interview nicht dementiert, so die Marca weiter. Auch Carlo Ancelotti machte offenbar seine Wut bei Verantwortlichen der UEFA Luft und beschwerte sich über die wohl spielentscheidenden Fehlentscheidungen des Schiedsrichter-Gespanns.

Schlagstöcke gegen Bayern-Fans: Spanische Polizei stürmt Gäste-Block Zur Fotostrecke

Ribéry entlädt seinen Ärger über die sozialen Medien

Auch weitere Spieler der Roten ließen ihren Emotionen über die schwache Schiedsrichter-Leistung freien Lauf. So postete Franck Ribéry ein Bild auf Instagram, auf dem auf schwarzem Hintergrund folgendes steht:

„1 Jahr harte Arbeit, danke Schiri bravoooo“, kommentierte der französische Flügelflitzer die Fehlentscheidungen Kassais. Der 34-Jährige löschte seinen Post jedoch kurze Zeit später wieder, Sky Sport News HD hat das Ganze aber als Screenshot festgehalten.

Und auch Ribery äußert sich... (via https://t.co/q8OQm01PoZ) pic.twitter.com/EGaDNMfFfT — Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) 19. April 2017

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

tor