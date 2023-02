Ist Neuers Zeit beim FC Bayern abgelaufen? Abstimmung zeigt klares Ergebnis

Von: Boris Manz

Eine Umfrage zeigt: Geht es nach der Meinung der Fans, ist die Zeit von Manuel Neuer beim FC Bayern München abgelaufen.

München – Die schwere Verletzung, das Interview und nun die klare Kante der FCB-Bosse. Das Verhältnis zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern ist zerrüttet. Nach den klaren Ansagen von Oliver Kahn & Co. ist klar: Für den Nationaltorhüter wird die Luft in München immer dünner. Eine Umfrage unter unseren Lesern zeigt: Ein Großteil der Befragten geht von einem Abgang des FCB-Kapitäns aus.

Manuel Peter Neuer Geboren: 27. März 1986 (36 Jahre) Größte: 1,93 m Gehalt: 21 Millionen Euro (2023) Länderspiele: 117

FC Bayern: Manuel Neuer äußert im Interview herbe Kritik am Umgang mit Toni Tapalovic

Es war die Schocknachricht zum Ende des Jahres 2022. Nach der enttäuschenden WM zog sich Manuel Neuer bei einem Ski-Unfall eine Unterschenkelfraktur zu, was das Saison-Aus für den Nationaltorhüter bedeutete. Anfangs hielt sich Neuer bedeckt, wohl auch weil die FCB-Bosse dem 36-Jährigen öffentlich den Rücken stärkten.

Mit der Entlassung Toni Tapalovics änderte sich das aber schlagartig. Neuer nahm im aufsehenerregenden Interview mit der Süddeutschen Zeitung kein Blatt vor den Mund und kritisierte neben Julian Nagelsmann die gesamte Führungsetage wegen der Entlassung seines langjährigen Weggefährten. „Das hat mit dem Menschlichen zu tun, dem Umgang mit einem verdienten Mitarbeiter: Wir wollen als Bayern München anders – eine Familie – sein. Und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe“, sagte Neuer.

Manuel Neuer hat nach seinem Interview einen schweren Stand bei den FCB-Fans. © Imago/Lackovic

FC-Bayern: Umfrage hält Wechsel von Manuel Neuer für wahrscheinlich

Während Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic direkt im Anschluss intern ernste Gespräche ankündigten, kochten bei den Fans die Emotionen. „Bei jedem ‚normalen‘ Unternehmen wäre so ein ‚Interview‘ der Grund für eine fristlose Kündigung“, schrieb ein aufgebrachter Anhänger. Und auch sonst bekam Neuer wenig Zuspruch für seinen Weg an die Öffentlichkeit.

In einer Umfrage haben wir unsere Leser gefragt: Ist die Zeit von Manuel Neuer beim FC Bayern abgelaufen? Und das Ergebnis ist eindeutig. Nur 11,7% der Befragten (1.281 Stimmen) glauben an eine Zukunft des Welttorhüters. Drei Prozent haben keine konkrete Meinung und 84,8% (9.260 Stimmen) denken, Manuel Neuers Zeit in München ist vorbei. (Stand: 7. Februar, 13:00 Uhr)

Hinter Bastian Schweinsteiger: Manuel Neuer unter Rekordspielern des FC Bayern München

Beim Rekordmeister blickt Neuer eine beeindruckende Vita zurück. Mit aktuell 488 Pflichtspielen verpasst die langjährige Nummer Eins nur knapp die Top 10 der Rekordspieler des FC Bayern und landet hinter Bastian Schweinsteiger auf Rang elf (Quelle: transfermarkt.de).

In München wurde der 36-Jährige zehnmal Deutscher Meister, holte sechsmal den DFB-Pokal und gewann zweimal die Champions League. Unabhängig eines möglichen Abgangs ist das ein Resümee, das Manuel Neuer einen Eintrag in den Geschichtsbüchern des Rekordmeisters sichern wird. (btfm)