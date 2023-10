„Ich mag Leroy Sané sehr“

Von: Philipp Kessler

Zum 67. Mal wird der Ballon d‘Or vergeben. Vincent Garcia, Chefredakteur von France Football und Award-Boss, spricht im Interview über die Weltfußballerwahl.

Paris – Am Montagabend vergibt das französische Fußball-Magazin France Football in Paris den Ballon d’Or. Glaubt man Gerüchten, nimmt Weltmeister Lionel Messi (36/Inter Miami) den berühmten goldenen Ball für den Weltfußballer – gewählt von 100 Journalisten – zum achten Mal entgegen.

Die tz sprach mit France-Football-Chefredakteur und Ballon-d‘Or-Chef Vincent Garcia über den prestigeträchtigen Preis. Zudem verrät er, welche deutschen Stars des FC Bayern er bewundert. Das Interview.

Wer bekommt den Goldenen Ball? Ballon-d‘Or-Chef Vincent Garcia im Interview

Herr Garcia, angeblich erhält Messi den Ballon d‘Or. Nerven Sie diese Leaks?

Gerüchte gab es schon immer. Das ist ein Spiel der Medien. Wir verstehen den Wunsch, den Gewinner des Ballon d‘Or im Voraus bekannt zu geben, aber wir sollten den Gerüchten nicht immer Glauben schenken. Denn nur sehr wenige Menschen wissen Bescheid.

Messi und Erling Haaland sind in diesem Jahr die großen Favoriten. Wen finden Sie als Fußball-Experte persönlich besser?

Ich behalte mir die Exklusivität meiner Stimme für France Football vor. Die Verleihung findet am Montag statt. Und alle Details zur Abstimmung der Jury werden am Samstag, den 4. November, in France Football und auf der Website von L’Équipe veröffentlicht.

Lionel Messi wurde 2022 mit Argentinien in Katar Weltmeister. © Fernando Gens/dpa

Hand aufs Herz: Ist die Trophée Gerd Müller für den besten Torjäger nur ein Trostpreis? So wirkte es als Robert Lewandowski nicht den Ballon d‘Or erhalten hatte.

Nein. Wir versuchen, uns jedes Jahr neu zu erfinden. Dieses Jahr gibt es zum Beispiel den Preis für den besten Frauen-Club der Saison.

Cristiano Ronaldo hat bei der Weltmeisterschaft nicht geglänzt, und er spielt in einer Liga mit limitierter Sichtbarkeit.

Erstmals seit 2004 fehlt der Name Cristiano Ronaldo auf der Liste der 30 Nominierten. Zu Recht aus Ihrer Sicht?

Die Abwesenheit von Cristiano Ronaldo war im Komitee überhaupt kein Diskussionsthema. Er hat bei der Weltmeisterschaft nicht geglänzt, und er spielt in einer Liga mit limitierter Sichtbarkeit (Saudi Pro League, Anm. d. Red.). Dennoch bleibt er ein großartiger Spieler.

Ballon-d‘Or-Boss Garcia spricht über Messi, Mbappé und CR7

Seit 2008 haben Messi und Ronaldo die Wahl dominiert. Welches Mega-Duell um den Ballon d’Or sehen Sie künftig?

Die Zukunft könnte schon heute sein. Mbappe, Haaland und De Bruyne dürften es in diesem Jahr den Ballon d‘Or unter sich ausmachen. Aber wenn wir dann Vinicius, Bellingham und andere hinzunehmen, gibt es künftig genügend Kandidaten.

Um Mbappé gibt es seit Jahren Real-Gerüchte. Muss er aus Paris weg, um den Ballon d’Or zu gewinnen?

Ich bin kein Ratgeber von Mbappé, aber ich glaube, er kann den Ballon d’Or im Trikot von Paris Saint-Germain gewinnen.

Ich persönlich bewundere Thomas Müller, aber er ist der Inbegriff eines Teamplayers.

Leroy Sané war während des Spiels gegen Galatasaray richtig sauer. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Ballon-d‘Or-Boss schwärmt von Bayern-Stars: „Ich mag Leroy Sané sehr!“

Der letzte Deutsche, der mit dem Ballon d‘Or ausgezeichnet wurde, ist Matthias Sammer im Jahr 1996. Warum schaffte es seitdem keiner?

Deutschland hat 2014 mit mannschaftlich geschlossenem Spiel geglänzt, aber in den letzten Jahren ist es schwieriger geworden. Ich persönlich bewundere Thomas Müller, aber er ist der Inbegriff eines Teamplayers. Ich mag auch Leroy Sané sehr! Manuel Neuer ist ein Superstar, aber wir wissen, dass es für Torhüter beim Ballon d‘Or schwierig ist.

Jamal Musiala ist unter den Top-30 in diesem Jahr. Ist er ein zukünftiger Ballon d’Or-Gewinner?

Musiala hat das Potenzial, in Zukunft ganz oben zu stehen, und er ist bereits ein Favorit für die Trophée Kopa, die an den besten U21-Spieler vergeben wird.

Sein Buddy Bellingham ist zugleich einer seiner größten Konkurrenten um persönliche Preise.

Bellingham ist sehr beeindruckend. Er ist auch ein ernsthafter Anwärter auf den Ballon d‘Or, vor allem, wenn er bei Real weiterhin gute Leistungen zeigt und England bei der EM glänzt. Er ist ein vielseitiger, intelligenter und für sein Alter sehr reifer Spieler, der hervorragend geführt und unterstützt wird.

Jamal Musiala kann die Trophée Kopa für den besten U21-Spieler gewinnen. © Torsten Silz/dpa

Beide kämpfen in diesem Jahr um die Trophée Kopa. Musiala hat Bayern zum Meistertitel geschossen und weit mehr Scorerpunkte gesammelt. Gefühlt ist trotzdem Bellingham der Favorit. Zählt bei diesen Wahlen nur noch das Momentum?

Die Abstimmungskriterien für die Trophée Kopa basieren auf der letzten Saison.

Auch die FIFA kürt mit dem The Best-Award den Weltfußballer. Welcher Preis ist mehr wert?

Der Ballon d‘Or, ohne Zweifel, wegen seiner Geschichte, seines Prestiges, der Unabhängigkeit seiner Juroren und der Trophäe selbst. Unübertrefflich. Es gibt keinen Vergleich. Interview: Philipp Kessler