Michaël Cuisance: Alle Infos zum französischen Mittelfeldspieler – Spielerprofil, Karriere, Stationen

Mittelfeldspieler Michaël Cuisance © Soeren Stache / dpa

Michaël Cuisance gilt als hochveranlagter Stratege im offensiven wie defensiven Mittelfeld. Alle Infos über seine Karriere, Stationen und Erfolge.

Straßburg – Michaël Bruno Dominique Cuisance kam am 16. August 1999 im französischen Straßburg zur Welt. Der begeisterte Hobbykicker trat im Alter von fünf Jahren dem FC Koenigshoffen 06 bei. Ein Zwischenspiel bei ASPTT Strasbourg schloss sich an. Im Folgenden wurde Cuisance eine fußballerische Ausbildung bei Racing Straßburg zuteil. Im Alter von 13 Jahren wechselte er für zwei Jahre zum Straßburger Vorortclub SC Schiltigheim. Erste namhafte Adresse des Linksfußes war der AS Nancy, der das Talent mit knapp 15 Jahren in sein Jugendteam aufnahm. Heute spielt er für den FC Bayern.

Michaël Cuisance: Die Karriere des Fußballspielers

Die Karriere des Fußballspielers ist von diversen Vereinswechseln geprägt. Bereits im Juniorenbereich wechselte Cuisance regelmäßig die Seiten. Innerhalb von zwölf Jahren war er für fünf verschiedene Clubs aktiv. Jene Unstetigkeit übertrug sich partiell auf den Profisektor. Seit seinem Debüt als Profi im Jahr 2017 trat er für drei Vereine hinter den Ball. Mit der Folge, dass der 1,81 Meter große Spielgestalter auf seinen Durchbruch wartet. Ein Grund für die fehlende Konstanz könnte seine Persönlichkeitsstruktur sein. Michaël Cuisance gilt als schwieriger Charakter, der sich abseits des Spielfeldes nicht immer profigerecht verhält.

Der Fußballspieler Michaël Cuisance: Seine Stationen

Für den Profi werden bis dato drei beziehungsweise vier Stationen notiert. Die Mehrzahl befindet sich auf deutschem Boden. Erste Station war ein Engagement bei Borussia Mönchengladbach (2017-2019), wobei der Club vom Niederrhein Cuisance kurz vor seinem 18. Geburtstag unter Vertrag nahm. Die in ihn gesetzten Erwartungen konnte das Talent jedoch nur ansatzweise erfüllen, da seine Leistungen inkonstant waren. In Mönchengladbach kam er schließlich auf 35 Einsätze. Ihm gelang lediglich ein Treffer.

Seine Bilanz aufbessern wollte der Franzose beim FC Bayern München. Die Münchner nahmen Cuisance zum 1. Juli 2019 unter Vertrag und statteten ihn mit einem Fünfjahreskontrakt aus. Ablösesumme: neun Millionen Euro. Doch Cuisance blieb auch beim Rekordmeister vieles schuldig. Nach einer partiellen Rückversetzung in die 2. Mannschaft des FC Bayern wechselte Cuisance auf Leihbasis zu Olympique Marseille. Auf die dem Vertrag innewohnende Kaufoption verzichteten die Franzosen, da Cuisance auch in der französischen Hafenstadt bald außen vor war. Im Sommer 2021 ging er schließlich zurück nach München, wo sein Vertrag bis 2024 Gültigkeit besitzt.

Michaël Cuisance: Die Erfolge des Fußballspielers

Die Erfolge des Fußballspielers sind durchaus vorzeigbar. So durchlief Cuisance zwischen 2014 und 2019 sämtliche Altersklassen der französischen Nachwuchsnationalmannschaft. Im Jahr 2018 wurde er im Rahmen der U19-Europameisterschaft in die „Mannschaft des Turniers“ gewählt. Zudem stehen folgende Titel zu Buche:

2020: Champions-League-Sieger

2020: Deutscher Meister

2020: DFB-Pokal-Sieger

2020: Supercup-Sieger

2020: Drittligameister

Der Fußballspieler Michaël Cuisance: Seine Position

Seine bevorzugte Position ist das Mittelfeld, wobei er sowohl defensiv, zentral als auch offensiv eingesetzt werden kann. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber Bayern München steht Cuisance allerdings in Konkurrenz zu namhaften Kollegen wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Corentin Tolisso. Auch Shootingstar Jamal Musiala ist ein potenzieller Konkurrent von Michaël Cuisance, bekleiden doch beide die Position im linken, offensiven Mittelfeld.

Michaël Cuisance: Verletzungen des Fußballspielers

Für Cuisance sind bis dato ein halbes Dutzend Verletzungen gelistet, wobei er nie länger als drei Wochen ausfiel. Langwierigste Blessur war eine Sprunggelenksverletzung, die ihn im Dezember 2019 außer Gefecht setzte. Hinzu kommen Adduktoren- und Leistenprobleme, die von kurzer Dauer waren. Als letzte Verletzung datiert ein verstauchter Knöchel aus dem März 2021. Im Oktober 2020 musste sich Cuisance in häusliche Corona-Quarantäne begeben.