Ballack kritisiert Nagelsmann für Taktik – Bayern-Trainer wehrt sich im DAZN-Interview

Von: Patrick Mayer

Julian Nagelsmann muss sich nach der Niederlage in Leverkusen kritische Fragen zu seiner Taktik gefallen lassen. Im Interview mit DAZN wirkt der Trainer des FC Bayern dünnhäutig.

München/Leverkusen - Das hat sich der FC Bayern wahrlich anders vorgestellt: Durch das 1:2 bei Bayer Leverkusen haben die Münchner die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga an Borussia Dortmund eingebüßt.

FC Bayern: Münchner geraten nach Niederlage in Leverkusen in der Bundesliga unter Druck

Der Treffer von Joshua Kimmich (22. Minute) genügte nicht, weil Exequiel Palacios zwei Elfmeter verwandelte (56./73.), nachdem sich jeweils der VAR aus Köln eingeschaltet hatte und Schiedsrichter Tobias Stieler auf die Strafstöße hingewiesen hatte.

Nach der Partie im Rheinland musste sich auch Trainer Julian Nagelsmann kritische Fragen gefallen lassen. So kritisierte DAZN-Experte Michael Ballack die Taktik des Rekordmeisters – wogegen sich Nagelsmann im Live-Interview wehrte.

Kritisches Interview: DAZN-Experte Michael Ballack (li.) mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und DAZN-Moderatorin Laura Wontorra. © IMAGO / Nordphoto

„Die Ausrichtung, mit welcher Formation sind die Bayern am besten? Da ist der Trainer meiner Meinung nach noch nicht angekommen“, meinte Ballack, der zwischen 2002 und 2006 selbst in München gespielt hatte. „Mal mit Dreierkette, mal mit Viererkette: In der ersten Halbzeit lief nicht alles gut. Mit Cancelo rechts ist Pavard zu oft von rechts in die Mitte eingerückt“, sagte der 46-Jährige: „Das hat Nagelsmann dann korrigiert. Aber meiner Meinung nach ist Cancelo da ein bisschen verschenkt.“

Was eine eingespielte Formation in der Defensive angehe, erklärte der frühere Nationalspieler erneut, „da sind sie noch nicht angekommen“. Schon vor der Partie hatte sich Ballack für eine Viererkette ausgesprochen. Bayern sei immer schon „eine Viererketten-Mannschaft“ gewesen, meinte der Ostdeutsche.

Julian Nagelsmann: DAZN-Experte Michael Ballack kritisiert Taktik des Bayern-Trainers

Nagelsmann, der im Interview neben Ballack und DAZN-Moderatorin Laura Wontorra stand, wollte das nicht auf sich sitzen lassen. „Bayern war lange extrem konteranfällig. Das haben wir geändert“, erklärte der 35-jährige Oberbayer zu seiner Arbeit und meinte: „Wir haben nach zehn Minuten schon umgestellt und mit einer Viererkette verteidigt. Das lag heute sicher nicht an der Formation.“

Begonnen hatten die Bayern indes mit einer Dreierkette aus Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano. Joao Cancelo über rechts und Alphonso Davies über links verschoben bei Ballverlust nach hinten in eine Fünferkette. Was nicht immer gut funktionierte.

Mit welcher Formation sind die Bayern am besten? Da ist der Trainer meiner Meinung nach noch nicht angekommen.

Zur Einordung: Der von Manchester City ausgeliehene Portugiese Cancelo ist eigentlich Rechtsverteidiger, spielte unter Nagelsmann zuletzt aber wiederholt einen offensiveren Part, was ihm sichtlich nicht so lag. Der Bayern-Trainer, der dünnhäutig wirkte, führte andere Gründe als die Taktik für die Niederlage an, die den Titelkampf in der Bundesliga richtig spannend macht. Einige Spieler hätten bei den Zweikämpfen eine Null-Prozent-Quote gehabt, meinte der Münchner Coach etwa, „so wird es vor allem auswärts schwer“.

Julian Nagelsmann: Bayern-Trainer hadert mit Niederlage in Leverkusen

Seine Spieler hätten zudem „viel alleine versucht, alleine gepresst“, erklärte er: „Irgendwann haben wir viel zu tief verteidigt.“ Mit Blick auf den Bundesliga-Kracher gegen den BVB am 1. April (18.30 Uhr, hier im Live-Ticker) sagte er noch: „Wir müssen auf jeden Fall gewinnen, sonst wird es schwierig, die Meisterschaft zu holen.“ (pm)