Wieder ist eine Ablöse fällig: FC Bayern einigt sich offenbar mit neuem Torwarttrainer

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern bekommt wohl einen neuen Torwarttrainer, dabei handelt es sich um einen ehemaligen Kollegen von Cheftrainer Julian Nagelsmann.

München – Die Torhüter des FC Bayern bekommen offenbar bald einen neuen Trainer. Nach der Entlassung von Toni Tapalovic, die vor allem bei seinem langjährigen Vertrauten Manuel Neuer für Unmut sorgte, haben die Münchner einen Ersatz gefunden. Einem Kicker-Bericht zufolge sollen sich die Bayern mit Michael Rechner, dem Torwarttrainer TSG 1899 Hoffenheim, auf einen Wechsel geeinigt haben. Demzufolge wird wieder eine Ablöse fällig.

Michael Rechner Geboren: 27. Mai 1980 in Mosbach Trainerlizenz:\tUEFA-A-Lizenz Vereine als Torwarttrainer: TSG Hoffenheim (U19, U23, Profis), Türkei Vereine als Spieler: Waldhof Mannheim, HSV II, VfR Mannheim, Sachsen Leipzig, Schweinfurt 05, TSG Weinheim, FC Zuzenhausen

FC Bayern: Michael Rechner wird offenbar neuer Torwarttrainer – ehemaliger Nagelsmann-Kollege

Bereits wenige Tage nach der Freistellung von Tapalovic nannte der Kicker Rechner als möglichen Nachfolger, nun steht er dem Bericht nach unmittelbar vor einem Wechsel nach München. Treibende Kraft für den Neuzugang ist Julian Nagelsmann, der bereits von 2016 bis 2019 mit dem 42-Jährigen erfolgreich in Hoffenheim zusammengearbeitet hatte. Gemeinsam führten sie die TSG zuerst in die Europa League und später sogar in die Champions League.

Rechner, der während seiner aktiven Karriere unter anderem bei Waldhof Mannheim, Sachsen Leipzig und dem FC Schweinfurt 05 zwischen den Pfosten stand, ist seit 2008 als Torwarttrainer in Hoffenheim aktiv. Der siebenfache Zweitliga-Spieler betreute fünf Jahre lang die U19-Keeper, eineinhalb Jahre war er für die Torhüter des Reserveteams zuständig. Seit 2015 kümmert sich Rechner um die Bundesliga-Torwarte der Kraichgauer, bei denen er eigentlich noch eine Weile unter Vertrag steht.

2016 in Hoffenheim: Torwarttrainer Michael Rechner an der Seite des heutigen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann. © imago/Jan Huebner

FC Bayern muss auch für Torwarttrainer Michael Rechner eine Ablöse zahlen

Bis Sommer 2026 läuft das Arbeitspapier des Mosbachers, weshalb die Bayern eine Ablösesumme nach Hoffenheim überweisen müssen. Von einer sechsstelligen Summe im mittleren Bereich ist im Kicker-Bericht die Rede. Schon für Nagelsmann hatte der Rekordmeister eine Ablösesumme an RB Leipzig gezahlt, die sich Medienberichten zufolge auf 20 Millionen Euro belief.

Außer den Referenzen seines ehemaligen Chefs Nagelsmann hat Rechner einige Erfolge vorzuweisen. So war er an der Entwicklung der heutigen Bundesliga-Stammkeeper Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) oder Marvin Schwäbe (1. FC Köln) maßgeblich beteiligt. Auch der aktuelle Hoffenheimer Schlussmann Oliver Baumann wurde unter ihm in den Kreis der Nationalmannschaft berufen.

Michael Rechner: FC Bayern verpflichtet neuen Torwarttrainer – er war auch für die Türkei tätig

Internationale Erfahrungen machte Rechner während seiner Trainerkarriere ebenfalls, so ist er seit Oktober 2021 zusätzlich zu seinem Job in Hoffenheim Teil des Trainerteams der türkischen Nationalmannschaft, wo der Deutsche Stefan Kuntz die Geschicke leitet. Ob diese Doppelfunktion auch mit einer Vollzeit-Tätigkeit beim FC Bayern vereinbar ist, ist allerdings offen.

Für die TSG Hoffenheim, die sich aktuell tief im Abstiegskampf der Bundesliga befindet, ist der Abgang des Torwarttrainers ein herber Verlust. Erst am Montag trennte sich der Klub nach einer Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg von Chefcoach André Breitenreiter, mit Rechner verlässt ein weiteres Mitglied des Trainerteams den Sinsheimer Erstligisten. U23-Torwarttrainer Alexander Stolz wird wohl Rechners Posten nach dessen Abschied übernehmen. (ajr)