„Da werden Spieler gehen, die es noch gar nicht wissen“: Michael Rummenigge mit Klartext im Bayern-Interview

Ehemaliger Bayern- und Dortmund-Profi

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Hanna Raif schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Michael Rummenigge spielte für den FC Bayern und Borussia Dortmund. Im Interview spricht er offen über den diesjährigen Titelkampf in der Bundesliga.

München – Sieben Jahre für den FC Bayern, fünf für Borussia Dortmund: Michael Rummenigge kennt sich in diesem Meisterkampf aus wie kaum ein Zweiter. Im Interview spricht der 59-Jährige über alles, was in den kommenden zwei Wochen – und danach passieren kann.

Michael Rummenigge Geboren: 3. Februar 1964 in Lippstadt Profi-Stationen: FC Bayern, Borussia Dortmund, Urawa Red Diamonds Größte Erfolge: 3 x Deutscher Meister, 3 x DFB-Pokal-Sieger Länderspiele: 2 für Deutschland

Michael Rummenigge im Interview: BVB muss „manchmal das Hirn mehr einsetzen“

Herr Rummenigge, sollte der Borsigplatz in Dortmund bereit für eine Meisterfeier gemacht werden?

Warum nicht? Die Vorkehrungen müssen getroffen werden. Und ich habe noch Hoffnung.

Weil in dieser verrückten Saison alles möglich ist?

Genau. Diese ganze Saison des BVB ist schwierig zu analysieren, weil es bis zur WM-Pause so durchwachsen war. Im Winter war alles in Schutt und Asche gelegen. Danach aber ist viel passiert in Bezug auf Werte, auf die Mentalitätsfrage, aufs Grundsätzliche. Insgesamt hat Borussia Dortmund schon sieben Spiele in der Meisterschaft verloren. Normalerweise kannst Du damit kein Deutscher Meister werden. Das geht nur, weil die Bayern diese Chance bieten.

Und weil man heimstark ist.

Zu Hause sind sie eine Macht. Wie sie da die Mannschaften abfrühstücken, hoch gewinnen, schön und taktisch klug spielen. Das große Problem liegt auswärts. Wenn man sich die Spiele in Stuttgart und Bochum anschaut, da sind Dinge passiert, die auch Edin Terzic gerne bemängelt: Manchmal muss man das Hirn mehr einsetzen, gerade in solch engen Spielen.

+ Der ehemalige BVB- und Bayern-Spieler Michael Rummenigge sprach ausführlich über das diesjährige Meisterschaftsrennen. © MIS/Revierfoto/imago

Michael Rummenigge: Schalker Sieg in München wäre „Ironie des Schicksals“

Ich würde es naiv nennen. Aber darüber hinaus sollte sich Markus Söder sowieso lieber auf die Politik konzentrieren als auf die Bundesliga . Wir Sportler bewerten ja auch nicht sein Wirken.

Also zurück zur Liga.

... und dem Spiel in Bochum.

Die Elfmeter-Szene wird in keinem Saisonrückblick fehlen, sollte Bayern den knappen Vorsprung ins Ziel bringen.

So ist es. Da hilft es auch nicht, dass der Schiedsrichter die Fehlentscheidung eingeräumt hat. Aber es sind noch drei Spiele – und es kann noch alles passieren.

Ein Schalker Sieg in München etwa?

Auch wenn ich nicht an eine Chance für Schalke 04 in München glaube: Es wäre natürlich Ironie des Schicksals. Da würden alle zur Veltins Arena pilgern und ein paar Kerzen aufstellen.

Michael Rummenigge im tz-Interview: Bayern-Niederlage gegen Leipzig als „letzte Chance für Dortmund“

Veltins-Arena statt Borsigplatz?

Das können Sie schreiben (lacht). Aber im Ernst: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern sich so eine Blöße geben. Möglich könnte es eher gegen Leipzig in der Woche danach sein. Das ist die letzte Chance für Dortmund, denn in Köln am letzten Spieltag wird Bayern auch gewinnen.

Ist es auch die letzte Chance für die kommenden Jahre für den BVB, Meister zu werden?

Ja. Denn die Bayern werden einen Riesenumbruch im Sommer forcieren. Ich bin mir fast sicher, dass bei der Aufsichtsratssitzung nach Saisonende Tabula rasa gemacht und alles infrage gestellt wird. Von Führungspositionen über Spieler. Die Erfahrung lehrt aber, dass die Bayern nach Umbrüchen besonders stark sind. 1988 sind zehn Spieler gegangen – unter anderem auch ich – und ein Jahr danach war Bayern wieder Meister. 1992 waren sie Zehnter – und das, was wir jetzt sehen, war die größte Krise seitdem. Dass sie trotzdem noch Meister werden können, ist kurios.

Ist die Meisterschaft noch der richtige Maßstab?

Nein. Das Mindestmaß ist, diese Woche nicht auf dem Sofa, sondern auf dem Rasen zu stehen, wenn die Halbfinals in der Champions League angepfiffen werden. Ich habe mir Real gegen ManCity angeschaut und muss sagen: Was für ein schöner Fußball da gespielt wird, taktisch, schnell, technisch – das ist Bayerns Anspruch. Die elfte deutsche Meisterschaft bringt jetzt niemanden zu Jubelstürmen. Mal ehrlich: Diese Bundesliga war doch zuletzt langweilig. Es ist gut für alle, dass es oben und unten endlich mal spannend ist.

Wäre es auch für die Bayern besser, nicht Meister zu werden? Die größten Erfolge entstanden doch gerne aus Spielzeiten ohne Titel.

Die Sinne sind schon geschärft – egal ob man jetzt Meister wird oder nicht. Wenn Dortmund Meister werden würde, wäre das noch mal ein i-Tüpfelchen obendrauf. Wenn man das erste Mal seit 2012 gar keinen Titel gewinnt, tut das schon weh. Alle anderen wissen aber auch, dass die Bayern das nicht auf sich sitzen lassen würden …

Täuscht der Eindruck – oder herrscht im Signal Iduna Park eine gewisse Magie, während die Rückkehr an die Tabellenspitze in München vergleichsweise nüchtern hingenommen wurde?

Der täuscht nicht. Aber das ist ja auch nur logisch, wenn man zehn Mal hintereinander den Titel gewonnen hat. Die Leute sind das gewohnt. Außerdem wird Fußball in Dortmund anders gelebt. Wenn die Menschen hier sehen, dass die Mannschaft rennt, kämpft, sich zerreißt, reicht den Anhängern auch ein Unentschieden. Das Dortmunder Publikum trägt dieses Team, die Leute sind hungrig nach Titeln – und würden so viel für die Meisterschaft geben. Wenn ich alleine sehe, wie schwer es ist, Karten für den letzten Spieltag zu bekommen ...

Michael Rummenigge im Titelkampf-Interview: „Ob Terzic das kann, weiß ich nicht“

Kriegen Sie keine?

Zwei konnte ich jetzt ergattern. Und ich habe zum Glück noch zwei Dauerkarten (lacht).

Michael Zorc sagte zuletzt: „Wenn wir Meister werden, reißen wir den Borsigplatz ab.“

Ja, das machen die ja immer. Wir sind nicht so mit Titeln gesegnet wie der FC Bayern. Es könnte also durchaus sein, dass der Borsigplatz auf links gedreht wird.

Klopp ist 2011 nach der Party auf dem Truck aufgewacht. Und Sie?

Ich war 1989 dabei, als die Titel-Durststrecke 23 Jahre lang war. Wir sind vom Flughafen mit dem Laster bis zum Rathausplatz gefahren. Das hat sechs Stunden gedauert! Da stehen dann 500.000 Menschen an der Straße, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Wir sind da ein bisschen wie Liverpool, wenn es um das Rundherum und die Fans geht. Das „You’ll never walk alone“ haben wir nicht umsonst übernommen.

Als der BVB 2011 Meister wurde, lag der letzte Titel acht Jahre zurück. Sind die Situationen vergleichbar?

Damals hat Jürgen Klopp drei Jahre auf diesen Titel hingearbeitet, eine echte Ära geprägt. Ob Terzic das auch kann, weiß ich nicht. Deshalb fand ich es schön, dass er gesagt hat: Vielleicht ist das für mich die einzige Chance, Meister zu werden. Wenn man es zum Greifen nah hat, will man natürlich zuschlagen. Man muss den Druck hochhalten, das ist die einzige Chance. Denn die Bayern haben aktuell nicht das allerbeste Nervenkostüm.

Die Dortmunder Titelansage kam erst vor drei, vier Wochen. Lehrt die Vergangenheit, dass man die Klappe lieber nicht zu weit aufmachen sollte?

Der BVB hat da Demut. Aber mir kam die Kampfansage ein bisschen zu spät. Man weckt mit der Vorgabe von Zielen ja auch gewisse Dinge in der Mannschaft. Ich habe als 17-Jähriger beim FC Bayern gelernt, dass man sagt: Wir wollen alle Spiele gewinnen und Meister werden. Und genau das fehlt mir so ein bisschen in Dortmund. Man muss sich da nicht verstecken, man hat eine gute Mannschaft, auch für die kommenden Jahre. Der einzige Unterschied ist, dass der BVB nach wie vor ein Verkaufsverein ist – und Bayern ein Käuferverein. Das wird sich aber so schnell nicht ändern, siehe Jude Bellingham

+ Michael Rummenigge gewann 1989 mit dem BVB den DFB-Pokal. © imago sportfotodienst

Michael Rummenigge über Bayern-Umbruch: „Da werden Spieler gehen, die es noch gar nicht wissen“

Wäre die Feier auf dem Borsigplatz ein Abschied für ihn?

Es ist nur logisch, dass der BVB solche Spieler ziehen lassen muss. Ich könnte mir einen Wechsel zu Real Madrid vorstellen. Das ist ein Verlust – aber er hatte eine super Zeit hier. Wenn man ihn für 100 und 150 Millionen Euro weitergeben kann, ist das Wahnsinn. Und der Junge weiß schon, was er dem Verein verdanken kann.

Wer steht im Sommer vor größeren Herausforderungen – Bayern oder der BVB?

Der Umbruch in Dortmund wird nicht so groß ausfallen wie in München. Mats Hummels hat einen dritten Frühling, Marco Reus hat um ein Jahr verlängert – das finde ich gut. Denn es ist unheimlich schwer, ähnlich starke, aber jüngere Spieler zu bekommen. Natürlich muss die Mannschaft aufgefrischt werden mit passenden Spielern, sie werden auch abgeben. Aber es wird nicht so in München – wo ich sage: Da werden Spieler gehen, die es noch gar nicht wissen.

Und ein Stürmer kommen.

Das muss sein! Ich lach’ mich doch tot, wenn ich aktuell die Torschützenliste der Bundesliga sehe: Füllkrug auf Platz eins, 16 Tore. Kolo Muani, 13 Tore. Da denke ich an Haaland und Lewandowski, die ihren Clubs je 50 Tore garantiert haben. Ich sage Ihnen ehrlich: Ich hätte Lewandowski nicht verkauft. Der macht Tore, egal ob er zufrieden ist oder nicht.

Wie steht es eigentlich um den Bruder-Frieden – wo Bayern und Dortmund sich so arg duellieren?

Ich habe Karl-Heinz nach dem Spiel gegen Manchester City getroffen, da war er ganz entspannt. Ein bisschen gehänselt haben wir uns, aber mehr auch nicht. Damals stand Bayern wie jetzt auch wieder vor Dortmund (lacht).

Sie wissen, wie Ihr Bruder den Verein geführt hat. Ist die Kritik an Oliver Kahn fair oder überzogen?

Der FC Bayern polarisiert ja immer, das muss man wissen. Trotzdem habe ich zu Karl-Heinz neulich gesagt: In knapp 20 Jahren hat es nicht eine Diskussion über eine mögliche Ablöse von ihm oder Uli Hoeneß gegeben. Da herrschte Empathie, mia san mia. Warum das jetzt nicht mehr so ist, kann ich nicht beantworten, aber es gilt, das zu erforschen. Deshalb bin ich auch sicher, dass der Ausgang der Aufsichtsratssitzung noch offen ist. Die Allianz Arena wird belagert sein an diesem Dienstag, Da wird es Sondersendungen in der ARD geben (lacht).

So wie damals, als Jürgen Klinsmann entlassen wurde?

Genau. Und Uli sagte dann mit Blick auf diese Sondersendung: Sind jetzt alle geisteskrank?

Sind Sie?

Beim FC Bayern kocht schnell alles hoch. Aber ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr wieder einen anderen FC Bayern sehen. Einen neuen, der wieder in die Spur kommt. Schatulle auf, alles auf null.

Interview: Hanna Raif

Rubriklistenbild: © MIS/Revierfoto/imago