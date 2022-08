Ex-Teamkollege verrät: Zirkzee will FC Bayern „unbedingt“ verlassen – fällt 100-Millionen-Marke?

Von: Kai Hartwig

Teilen

Joshua Zirkzee könnte den FC Bayern noch verlassen. © MIS/Imago

Beim FC Bayern dürfte Joshua Zirkzee aufgrund der Konkurrenz wenig Spielzeit bekommen. Laut einem früheren Mitspieler will er München verlassen – in Richtung Belgien.

München – Das Sommer-Transferfenster ist noch offen. Auch beim FC Bayern könnte noch der ein oder andere Spieler den Klub verlassen. Der deutsche Rekordmeister hat gerade in der Offensive fast ein Überangebot an Top-Spielern.

FC Bayern: Joshua Zirkzee droht harter Konkurrenzkampf – verlässt er München noch?

Mit Sadio Mané kam ein Weltklasseangreifer nach München, zudem hat Trainer Julian Nagelsmann mit Thomas Müller, Jamial Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman viele weitere Optionen im Angriff. Wenn dann in den nächsten Tagen auch noch Eric Maxim Choupo-Moting von seiner längeren Verletzungspause in den Kader zurückkehrt, dürfte der Kampf um die Offensivpositionen noch härter werden – besonders für Joshua Zirkzee.

Für den talentierten Nachwuchsstürmer, der wie Choupo-Moting an seinem Comeback nach Verletzung arbeitet, sind das keine rosigen Aussichten an der Säbener Straße. Dem 21-jährigen Niederländer winkt bei der Konkurrenz nur wenig Spielzeit. Daher wurde Zirkzee beim FCB in den vergangenen Tagen immer wieder als möglicher Abgang gehandelt.

Aus der Bundesliga wurden dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg ein Interesse an Zirkzee nachgesagt. Doch die kolportierte Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro dürfte die Möglichkeiten beider Klubs wohl übersteigen. Und laut der Aussage eines Ex-Mitspielers will Zirkzee auch lieber ins Ausland wechseln.

Ex-Zirkzee-Mitspieler sicher: „Er will unbedingt zu Anderlecht zurückkehren“

Wesley Hoedt vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht sagte der Zeitung Het Laatste Nieuws: „Ich habe mit Joshua gesprochen. Er will unbedingt zu Anderlecht zurückkehren.“ Beim RSC hatte Zirkzee in der Saison 2021/22 leihweise gespielt und einen starken Eindruck hinterlassen. Insgesamt gelangen ihm 18 Pflichtspieltore für Anderlecht.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Und der RSC hat jüngst durch einen lukrativen Transfer genug Geld eingenommen, um eine Zirkzee-Ablöse stemmen zu können. Laut englischer Medien zahlte Manchester City 13 Millionen Euro an Anderlecht für Sergio Gomez, der sich einst bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen konnte. Und sollten die Bayern Zirkzee noch verkaufen, dürften die Münchner zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die 100-Millionen-Euro-Marke bei den Einnahmen innerhalb eines Transferfensters knacken.