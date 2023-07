FC Bayern erhöht Angebot für Kane wohl um viele Millionen – doch Schmerzgrenze ist noch weit

Die Bayern legen angeblich im Werben um England-Superstürmer Harry Kane richtig nach. Die Ablöse, die Tottenham Hotspur vorschweben soll, ist aber wohl deutlich höher.

München/London – Harry Edward Kane wurde in London geboren. Er wuchs in London auf, reifte in London zum Fußball-Superstar Englands, und er verdient sein Geld bis heute in der britischen Hauptstadt. Doch: Der FC Bayern will unbedingt, dass der 29-jährige Mittelstürmer seinen Gehaltsscheck schon bald in der Säbener Straße Münchens ausgehändigt bekommt.

Harry Kane: FC Bayern bessert wohl bei Ablöse für Tottenham-Stürmer nach

Bildlich gesprochen. Der Vertrag des englischen Nationalspielers bei dessen Jugendverein Tottenham Hotspur läuft Ende Juni 2024 aus. Die Nordlondoner könnten also nur noch diesen Sommer richtig viel Ablöse kassieren.

Und die Bayern pokern offenbar kräftig mit. Wie Sky an diesem Sonntag (9. Juli) berichtet, hat der deutsche Bundesliga-Rekordmeister nochmal nachgelegt und ein zweites Angebot für eine mögliche Ablöse eingereicht.

Demnach soll es um 80 Millionen Euro gehen, nachdem die Münchner anfangs im Ringen um den Torjäger noch 70 Millionen Euro aufgerufen haben sollen. Macht zehn Millionen Euro mehr. Das Problem: Verschiedenen Medienberichten zufolge soll Klubeigner Daniel Levy erst ab 100 Millionen Euro überhaupt auch nur gesprächsbereit sein, was die polarisierende Personalie Harry Kane angeht.

Harry Kane: FC Bayern forciert die Schlagzahl auf dem Transfermarkt

Schließlich ist der Goalgetter die Identifikationsfigur der „Spurs“ schlechthin, vergleichbar mit der Rolle eines Thomas Müller in der Isarmetropole und darüber hinaus in der Fan-Basis der „Roten“. Greifen die Bayern jetzt unter Hochdruck an, nachdem sie Lucas Hernández für kolportiert 45 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain transferiert haben und angeblich kurz vor der Verpflichtung des Südkoreaners Kim (SSC Neapel) stehen?

Name: Harry Edward Kane geboren: 28. Juli 1993 in London Größe: 188 cm Position: Mittelstürmer Fuß: rechts bisherige Klubs: Tottenham Hotspur (London), FC Millwall (Leihe), Norwich City (Leihe), Leicester City (Leihe) Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 90 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) Länderspiele England: 84 (58 Tore)

Alles steht und fällt mit Tottenham-Klubbesitzer Daniel Levy. Der 61-jährige, schwerreiche britische Unternehmer, der sein Geld mit Immobilien und anderen Investmentgeschäften verdient, machte bislang keinerlei Andeutungen, dass er den bald 30 Jahre alten Stürmer ziehen lassen will. Stattdessen sollen die „Spurs“ mit Kane über eine mögliche Verlängerung von dessen Vertrag verhandeln – bisher wohl erfolglos.

Harry Kane: Lehnte Daniel Levy 150 Millionen Euro von Manchester City ab?

Möglich wäre sogar, dass die Engländer auf eine Ablöse verzichten, um die personifizierte Torgefahr noch ein weiteres Jahr im eigenen Trikot zu sehen. So wie es einst Borussia Dortmund 2013 bei Robert Lewandowski tat, ehe es den Polen nach München zog. Ein Indiz: 2021 soll Levy sogar ein 150-Millionen-Euro-Angbot von Manchester City für Kane abgelehnt haben. Es bleibt spannend zwischen der englischen Weltmetropole und der bayerischen Landeshauptstadt. (pm)