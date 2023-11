Das müde Monster des FC Bayern: Kims nächster Höllenritt steht bevor

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Minjae Kim ist der Dauerbrenner des FC Bayern München. Dass es in der Innenverteidigung keine Alternativen gibt, macht sich bereits bemerkbar.

München – Thomas Tuchel war die Freude anzumerken. Unmittelbar nach dem 2:1-Sieg in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul wurde er bei DAZN auf die nahende Länderspielpause angesprochen. Der Trainer des FC Bayern München werde die freien Tage genießen, nur wenig Fußball schauen und abschalten. „Das kann ich gut“, versicherte Tuchel. Und nach einer unglaublich intensiven Phase, in der der Bayern-Coach auch mit seiner offensiven Reaktion auf Kritik für Schlagzeilen sorgte, war eine Pause bitter nötig.

FC Bayern München in der Länderspielpause: Alle Akteure unterwegs

Die zweite Seite einer Länderspielpause: Die Akteure selbst müssen natürlich ran, sofern sie von ihrem Verband für die Spiele mit der Nationalmannschaft nominiert wurden. Und wenn man in Diensten des FC Bayern ist, dann ist man fast immer auch einer der Besten seines Landes. Dementsprechend ist der komplette Münchner Kader auf Achse, auch der eigentlich nicht für den Senegal nominierte Bouna Sarr.

Heißt also: Minjae Kim wird wieder eine halbe Weltreise hinlegen. Und das ist wortwörtlich so gemeint – denn der südkoreanische Innenverteidiger trifft mit seiner Auswahl am Donnerstag (16. November) in der WM-Qualifikation auf Singapur. Gespielt wird in Seoul. Fünf Tage später trifft das von Jürgen Klinsmann trainierte Südkorea im über 2000 Kilometer entfernten Shenzhen auf China.

Minuten-Monster Minjae: Bayern-Star Kim ist einer der Vielspieler dieser Saison. Die fehlenden Pausen machen sich bemerkbar. © Laci Perenyi / Imago

FC Bayern muss nach der Länderspielpause freitags in Köln ran – mit müdem Minjae Kim

Die Bundesliga geht dann am Freitag, 24. November, weiter – die Bayern müssen am frühestmöglichen Termin des 12. Spieltages nach Köln. Kim wird in dieser Länderspielreise also weit über 20.000 Flugkilometer sammeln. Eine komplette Weltumrundung würde 40.000 Kilometer bedeuten. Für Kim, Spitzname „Monster“, in der Regel kein Problem. Aber: Die Mammutaufgaben häufen sich. Und hinterlassen Spuren.

Kim ist der absolute Dauerbrenner beim FC Bayern. Seit dem dritten Spieltag hat er jede Bundesliga-Minute absolviert. Hinzu kommen jeweils die kompletten Distanzen am zweiten, dritten und vierten Champions-League-Spieltag, das komplette Pokalspiel in Saarbrücken und 346 von möglichen 360 Minuten bei der Nationalmannschaft. Kim hat nur eine einzige Partie in dieser Saison von Anfang bis Ende verpasst: das Gastspiel bei Preußen Münster in der ersten Pokalrunde.

Die Fehlminuten des Minjae Kim 12. August 2023 FC Bayern – RB Leipzig 45 Minuten 18. August 2023 Werder Bremen – FC Bayern 22 Minuten 27. August 2023 FC Bayern – FC Augsburg 9 Minuten 20. September 2023 FC Bayern – Manchester United 89 Minuten 26. September 2023 Preußen Münster – FC Bayern 90 Minuten 17. Oktober 2023 Südkorea – Vietnam 14 Minuten

Der Höllenritt des Minjae Kim – die Bayern spielen ein gefährliches Spiel

Dass das Monster müde geworden ist, lässt sich anhand der teilweise katastrophalen Böcke Kims beweisen: Jüngstes Beispiel war der Fehlpass im Spiel gegen Heidenheim, der den Treffer von Jan-Niklas Beste einleitete. Die Folge war das Tor zum 1:2, kurz darauf stand es 2:2 – die Bayern mussten sich noch einmal strecken, um das Heimspiel gegen den Aufsteiger doch noch zu gewinnen.

In der Champions League gegen Galatasaray Istanbul machte Kim beim 1:2 ebenfalls keine gute Figur. Und dann wäre da noch das sensationelle Pokalaus in Saarbrücken, bei dem Kim den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich mitverschuldete. Fehler, die in einem Abwehrmann dieser Güteklasse normalerweise nicht unterlaufen – aber die vielen Spiele fordern ihren Tribut. Hätte man die Unkonzentriertheiten verhindern können? Vermutlich mit rechtzeitigen Ruhepausen, allerdings fehlen den Münchnern die Alternativen in der Innenverteidigung. Kim ist der einzig konstant fitte Spieler, die Kollegen Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano werden immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Ein gefährliches Spiel. Die dünne Personaldecke fällt den Bayern auf die Füße. Und Kim muss in jedem Spiel ran.

Der FC Bayern München auf der Wiesn: Müller und Hoeneß da – Tuchel mit Hut, Kane mit Brezen und Bier Fotostrecke ansehen

Minjae Kim fit genug für Einsatz beim 1. FC Köln?

„Minjae spielt jedes Spiel 90 Minuten seit Monaten, auch mit der Nationalmannschaft. Er ist einfach bisschen müde, er ist am Limit. Da passieren Unkonzentriertheiten, das ist menschlich“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund nach dem 4:2 gegen Heidenheim. Tuchel übte nach der Pokal-Pleite ebenfalls öffentlich Kritik – wohlwissend, dass er Kim so bald keine Pause geben kann. Auch nicht nach der halben Weltreise, wenn er selbst gut erholt sein dürfte und das Monster mit müden Augen in Köln auflaufen soll. (akl)