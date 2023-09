Bayern-Aufstellung gegen Preußen Münster: Nächster Ausfall in der Innenverteidigung

Von: Marius Epp

Teilen

Der FC Bayern muss in der ersten Runde des DFB-Pokals auf de Ligt und Kim verzichten. Thomas Tuchel ist gefragt.

Update vom 26. September, 14.24 Uhr: Nach tz-Informationen wird nach Matthijs de Ligt auch Minjae Kim die DFB-Pokal-Partie in Münster verpassen! Der Südkoreaner hat gegen Bochum einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen und reiste erst gar nicht mit der Mannschaft nach Münster. Dabei handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Damit steht Thomas Tuchel mit Dayot Upamecano nur noch ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung. Auch Nachwuchstalent Tarek Buchmann fehlt aufgrund einer Muskelverletzung. Tuchel muss jetzt improvisieren. Kimmich, Laimer oder eine Dreierkette sind wohl die wahrscheinlichsten Alternativen.

Minjae Kim wird gegen Preußen Münster fehlen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Update vom 26. September, 13.16 Uhr: Während Thomas Tuchel in der Offensive die Qual der Wahl hat, steht hinter der Defensive des FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals ein großes Fragezeichen – gerade in der Innenverteidigung. Matthijs de Ligt fällt sicher aus, und auch Dayot Upamecano und Minjae Kim sind leicht angeschlagen, wie Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigte.

Laut Informationen der Bild-Zeitung nahmen sowohl Kim als auch Upamecano nicht am Abschlusstraining teil. Sollte das Defensiv-Duo tatsächlich ausfallen, sind die Improvisationskünste von Tuchel gefragt. Neben Jugendspieler Tarek Buchmann steht kein weiterer gelernter Innenverteidiger im Profi-Kader des FC Bayern.

Erstmeldung vom 26. September: Münster – Champions League, Bundesliga, Wiesn, DFB-Pokal – und das alles innerhalb von nur sechs Tagen. Der Terminkalender des FC Bayern ist mal wieder eng getaktet. Am Dienstagabend geht es für den Rekordmeister nach Münster ins Preußenstadion. In der ersten Runde wartet der Drittligist Preußen Münster (TV-Infos zum Spiel).

Für eine Schlagzeile sorgte Trainer Thomas Tuchel schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: Er verriet, dass Neuzugang Daniel Peretz eine Chance erhalten und im Kasten stehen wird. In Deutschland ist es eher ungewöhnlich, Keeper in unterschiedlichen Wettbewerben auszutauschen. „Ich bin das aus England gewohnt“, erklärte Tuchel.

Tuchel gibt Peretz gegen Preußen Münster eine Chance

„Daniel haben wir mit viel Potenzial und Hoffnung für die Zukunft verpflichtet. Er hat sich das verdient, und kann sich jetzt darauf vorbereiten.“ Sven Ulreich bekommt also eine Pause. Wann Manuel Neuer wieder zurückkommt, bleibt weiterhin ein Rätsel.

Und wer spielt vor dem Israeli? „Es kann sein, dass wir gar nicht groß rotieren“, sagte der Bayern-Coach. BVB-Neuzugang Raphael Guerreiro steht vor seinem Comeback, Matthijs de Ligt muss nach einem Schlag aufs Knie aussetzen. Die Innenverteidigung stellt sich quasi von alleine auf: Dayot Upamecano wird wieder in die Startelf an die Seite von Minjae Kim rücken.

Daniel Peretz wird gegen Preußen Münster erstmals das Bayern-Tor hüten. © Tom Weller/dpa

Bayern-Aufstellung im DFB-Pokal gegen Preußen Münster: Rotiert Tuchel?

Auf den Außenbahnen konkurrieren Noussair Mazraoui, Konrad Laimer, Alphonso Davies und Raphael Guerreiro um zwei Plätze. Gut möglich, dass Leon Goretzka im Zentrum wieder Minuten von Beginn an bekommt. Im Sturm hat Tuchel ein Luxusproblem: Alle drei Stürmer, die er hat, sind momentan bestens aufgelegt.

Im Normalfall ist Harry Kane (Zitat Tuchel: „Harry spielt immer“) gesetzt, es ist aber denkbar, dass der Engländer gegen den Drittligisten eine Pause erhält, da er zuletzt sowohl beim FC Bayern als auch in der englischen Nationalmannschaft viel gespielt hat. Dann dürfte Super-Joker Mathys Tel oder Eric Maxim Choupo-Moting ran.

Kein Weg vorbei führt aktuell an Leroy Sané, der sich in absoluter Topform befindet. Ob Jamal Musiala wieder eingreifen darf, nachdem er gegen Bochum 90 Minuten auf der Bank saß, ließ Tuchel offen.

Voraussichtliche Bayern-Aufstellung gegen Preußen Münster

Peretz - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Tel