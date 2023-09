90 Minuten auf der Bank: Bayern-Boss erklärt Musiala-Verzicht

Von: Florian Schimak

Teilen

Jamal Musiala saß bei der Wiesn-Gala über den VfL Bochum auf der Bank. Ganze 90 Minuten. Sportdirektor Christoph Freund erklärte den Verzicht.

München – Drei Tore von Harry Kane, auch die Edelreservisten Eric Maxim Choupo-Moting und Matthijs de Ligt trafen. Die 7:0-Gala des FC Bayern am Wiesn-Wochenende gegen den VfL Bochum hinterließ fast nur glückliche Gesichter.

Eben nur fast. Einer nämlich kam am Samstagnachmittag gar nicht zum Einsatz, obwohl er fit war: Jamal Musiala! Der 20-Jährige saß gegen Bochum die kompletten 90 Minuten auf der Bank, was ihm wenig geschmeckt haben dürfte.

Jamal Musiala Geburtsdatum: 26. Februar 2003 (20 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 110 Millionen Euro

Thomas Tuchel lässt Jamal Musiala gegen Bochum 90 Minuten auf der Bank

Bereits vor der Partie war die Überraschung groß. Auf die Frage, ob Musiala oder Thomas Müller, antwortete Trainer Thomas Tuchel mit: Choupo-Moting. Der Plan war daher klar.

„Zwei Stürmer, dass wir in die Räume reinkommen vor die Angreifer“, erklärte Keeper Sven Ulreich nach dem Spiel auf tz.de-Nachfrage den Matchplan: „Dadurch war viel Platz, den haben wir ausgenutzt.“ Und wie!

Jamal Musiala saß bei der Wiesn-Gala des FC Bayern gegen den VfL Bochum 90 Minuten auf der Bank. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Musiala-Gala gegen ManUnited – anschließend 90 Minuten auf der Bank

Bereits nach nicht einmal einer halben Stunde war die Partie entschieden, da stand es 3:0 für die Bayern gegen überforderte Bochumer. Daher konnte Tuchel im zweiten Durchgang auch Frans Krätzig zu seinem Bundesliga-Debüt verhelfen. „Frans hat sich den Einsatz jetzt über mehrere Wochen verdient“, sagte Tuchel auf der PK nach dem Spiel über den Youngster: „Es ist top, mit welcher Lust und Aufmerksamkeit er im Training ist.“

Da der Bayern-Coach zur Pause bereits Dayot Upamecano für den angeschlagenen de Ligt bringen musste und im Laufe der Partie dann auch Super-Joker Mathys Tel sowie Thomas Müller und Leon Goretzka ins Spiel kamen, blieb kein Platz mehr für Musiala. Trotz seiner überragenden Leistung unter der Woche in der Champions League gegen Manchester United (tz-Note 1).

90 Minuten auf der Bank: Bayern-Boss erklärt Musiala-Verzicht gegen Bochum

Allerdings hatte dies besondere Gründe. Thema Belastungssteuerung. „Er hat ein überragendes Spiel gemacht am Mittwoch“, so Sportdirektor Christoph Freund in der Mixed Zone nach dem Bochum-Spiel auf tz.de-Nachfrage: „Aber Jamal ist von einer Verletzung gekommen und darum müssen wir da ein bisschen aufpassen.“

Der Rekordmeister konnte sich den Luxus leisten, Musiala in der Bundesliga gänzlich zu schonen. „Wir wissen, was wir an Jamal haben und es war gut, dass wir ihn heute gar nicht gebracht haben“, erklärte Freund weiter: „Wir werden ihn in den nächsten Wochen noch intensiv nützen und brauchen Jamal.“

Goretzka wählt ungewöhnliches Modell: Die neuen Luxus-Wagen der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Kader des FC Bayern doch nicht zu klein? Musiala und Gnabry 90 Minuten auf der Bank

Kurios: Vor wenigen Wochen hieß es noch, der Bayern-Kader sei viel zu klein. Nun konnte Tuchel Spieler wie Jamal Musiala 90 Minuten auf der Bank zu lassen. Übrigens: Auch Serge Gnabry kam gegen Bochum keine Sekunde zum Einsatz.

Das kann man dann wohl alles unter der Kategorie Luxus verbuchen. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak