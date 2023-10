So entdeckte Bayern Sturm-Juwel Tel – Scout nach 45 Minuten überzeugt

Von: Stefan Schmid

Mathys Tel ist längst fester Bestandteil des Bayern-Kaders. Sein Entdecker ist ein ehemaliger Bundesliga-Spieler, der schnell von dessen Talent überzeugt war.

München – Am Ende bezahlte der FC Bayern im Sommer 2022 ganze 20 Millionen Euro für das damals eher unbekannte französische Talent Mathys Tel. Mittlerweile steht fest, dass sich diese Investition für den deutschen Rekordmeister ausgezahlt hat. Entdeckt wurde Tel von Pirmin Schwegler. Seines Zeichens 262-facher Bundesliga-Spieler und als Scout wohl mit einem guten Auge gesegnet.

Mathys Tel Geboren: 27. April 2005 (18 Jahre) in Sarcelles, Frankreich Positionen: Mittelstürmer, Außenstürmer Marktwert: 20 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Tel überzeugte Schwegler „im tiefsten Italien“

Von November 2020 bis Januar 2023 war Pirmin Schwegler beim FC Bayern München als Scout beziehungsweise Chefscout angestellt. Im Interview mit Spox und Goal sprach der ehemalige Profi über seine derzeitige Position als Direktor Profifußball bei der TSG 1899 Hoffenheim, aber auch über seine vergangene Tätigkeit bei den Münchnern. Ein Novum stellte dabei die Beobachtung von Mathys Tel dar, der Schwegler schon nach wenigen Minuten überzeugte.

Es war einer seiner „ersten Reise für den FC Bayern überhaupt“, so Schwegler. Für den frisch ernannten Chefscout ging es am 11. November 2021 ins italienische L’Aquila, etwa 120 Kilometer entfernt von Rom. Dort spielte die U18-Nationalmannschaft Frankreichs gegen Italien und auf dem Zettel von Schwegler stand kein Geringerer als ein gewisser Mathys Tel. „Im tiefsten Italien“, so der heutige Hoffenheim-Verantwortliche, „habe ich ihn erstmals für den FC Bayern im Stadion beobachtet“.

Mathys Tel zeigt derzeit seine Qualitäten im Trikot des FC Bayern. © IMAGO/ActionPictures

Bayern-Juwel Tel brauchte nur „ein paar Spielminuten“

Schweglers Italien-Reise sollte sich schon nach wenigen Minuten als Volltreffer herausstellen. „Nach ein paar Spielminuten war mir klar, dass das eine sehr bedeutsame Reise werden kann“, sagt der damalige Bayern-Scout im Rückblick.

So bedeutsam, dass der heute 36-Jährige etwas tat, was ein Novum in dessen Karriere als Spielerbeobachter darstellt: „Es war das erste und einzige Mal während meiner Karriere als Bayern-Scout, dass ich schon in der Halbzeit die Kollegen angerufen habe.“ Dabei erzielte Tel, der beim 3:0-Sieg des französischen Nachwuchsteams im Sturmzentrum aufgeboten wurde, nicht einmal einen Treffer.

Tel bei Bayern etabliert

Was danach passierte, ist Geschichte. Erfolgreiche Bayern-Transfer-Geschichte. Am 26. Juli 2022 unterschrieb Tel mit gerade einmal 77-Profi-Spielminuten auf dem Konto einen Vertrag bis 2027 an der Säbener Straße. Mit 17 Jahren kehrte der Stürmer seinem Ausbildungsverein Stade Rennes den Rücken, die Franzosen erhielten im Gegenzug 20 Millionen Euro vom FCB.

Die Summe, die zum damaligen Zeitpunkt viele überraschte, scheint sich schon heute ausgezahlt zu haben. Tel muss sich zwar noch hinter Harry Kane anstellen, ist jedoch Edeljoker und gilt als der designierte Nachfolger des Engländers. Dass der junge Franzose es unbedingt beim FC Bayern schaffen will, dafür spricht schon allein dessen Vehemenz beim Wechsel nach München. (sch)