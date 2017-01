Slomka im TV: FC Bayern klopfte zweimal bei mir an

München - Gleich zwei Mal stand Mirko Slomka auf der Wunschliste des FC Bayern. Von den Kontakten zum Rekordmeister und wie heiß sie wirklich waren, erzählte er am Freitag im Ersten.

Seit Jahresbeginn ist Mirko Slomka neuer Trainer des abstiegsbedrohten Karlsruher SC in der 2. Liga. Doch seine bisherigen Erfolge eine Etage höher in der Bundesliga sind beachtlich. So beachtlich, dass der 49-Jährige zweimal auf der Liste des FC Bayern stand. Das bestätigte der Trainer am Freitagabend im „Sportschau Club“ im Ersten.

„Es gab immer gute Gespräche mit Uli Hoeneß und auch mit Karl-Heinz Rummenigge - zu verschiedenen Situationen“, bestätigte Slomka. „Als ich mit Schalke ganz gut stand, gab es natürlich schon einmal Kontakt, den wir dann aber nicht vertieft haben, weil ich mit Schalke Meister werden wollte und nicht mit Bayern München zu dem Zeitpunkt kokettieren. Das hat leider nicht ganz geklappt.“ Die Rede ist von der Spielzeit 2007/08, an deren Ende sich der FC Bayern den Titel sicherte und Ottmar Hitzfeld als Trainer abtrat. Damals übernahm Jürgen Klinsmann das Traineramt an der Säbener Straße. Slomka selbst musste im August 2008 Schalke verlassen.

Statt Slomka kam Guardiola zum FC Bayern

Im Januar 2010 übernahm Slomka Hannover 96 und führte das Team in den Europapokal. Auch das blieb beim FC Bayern nicht unbemerkt, der Kontakt loderte in der Hinrunde der Spielzeit 2012/13 wieder auf, denn der Vertrag des damaligen FCB-Trainers Jupp Heynckes lief aus. „Man muss sich dann entscheiden und die Bayern haben sich dann auch anders entschieden“, so Slomka. Statt ihn holte der Rekordmeister Pep Guardiola nach München.

Slomka selbst gibt Fehler seinerseits zu, „weil ich den Hannover-Fans aufgezeigt habe, dass ich vielleicht mit einem anderen Verein in Kontakt stehe, weil ich nicht sofort verlängert habe. Das hat mir insgesamt in der Situation mit den Fans nicht gut getan.“ Dass er aber wohl sofort ja gesagt hätte, wenn Bayern ihm ein konkretes Angebot vorgelegt hätte, gibt er unumwunden zu.

Der Kontakt zu Bayern-Präsident Uli Hoeneß ist bis heute geblieben. Slomka freut die Rückkehr der FCB-Legende: „Jetzt ist er wieder in seinem Element, das soll er und darf er auch sein. Das tut auch der Bundesliga gut.“

