Klose im tz-Interview: „Müller würde ich immer in die Mannschaft rücken“

Von: Philipp Kessler

Teilen

Thomas Müller ist ein Urgestein des FC Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Als Stürmer sorgte Miroslav Klose für Tore am Fließband. Als Experte lobt er die Offensivspieler des FC Bayern.

München - Vorhang auf für den FC Bayern. Auf dem Rasen sorgen die Münchner derzeit für Unterhaltung – vor allem in der Offensive. Mit dem 8:0 am Samstag gegen Darmstadt stellte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel (50) einen Bundesliga-Torrekord auf: 34 Treffer in den ersten neun Partien. Allein 12 davon gehen auf das Konto des neuen Superstars Harry Kane (30).

„Mit ihm hat der FC Bayern wieder einen Stürmer, der dir einfach Tore garantiert. Seine Schusstechnik ist überragend. Mir gefällt, mit welcher Härte und Präzision er mit der Innenseite schießt“, sagt Bayerns Stürmer-Legende Miroslav Klose (45) der tz. „Außerdem läuft das Zusammenspiel zwischen Kane und Leroy Sané sehr gut, die beiden suchen sich.“

Stürmer Miroslav ist die Nummer eins unter den DFB-Torschützen. © Marcelo Sayao/epa/dpa

Der 27-jährige Offensiv-Star harmoniert bestens mit dem Engländer, bereitet in dieser Saison nicht nur Tore vor, sondern traf auch schon acht Mal in der Liga. „Sané hatte auch früher schon diese starken Momente, aber da waren Leistungsschwankungen dabei. Jetzt ist er recht konstant. Er macht derzeit in vielen Spielen den Unterschied, was mich persönlich unheimlich für ihn freut. Talentiert war er schon immer. Jetzt ist er auch effektiv“, so Klose. „Mit seinen Tempodribblings und seinem linken Fuß ist er ganz schwer zu verteidigen. Er spielt richtig gute Steckpässe und sucht auch den Abschluss. Er hat sehr viele Qualitäten. Ich habe auch das Gefühl, dass er sich körperlich entwickelt hat. Er kann in vielen Spielen intensive Läufe machen. Ich hoffe, dass er in den nächsten Wochen so weitermacht. Das wäre ihm zu wünschen.“

Klose betont Wichtigkeit von Müller

Klose hebt aber auch andere Münchner Angreifer hervor. „Es ist wichtig und schön, dass sich Jamal Musiala nicht nur die Chancen erarbeitet, sondern auch trifft. Man sieht, dass er nach seiner Muskelverletzung wieder gute Beine hat“, so der TV-Experte von Amazon Prime Video. „Zudem gibt es noch Mathys Tel, der immer als Joker kommt und trifft. Ähnlich wie Nils Petersen früher beim SC Freiburg. Solche Spieler brauchst du. Tel stellt sich hinten an, macht keine schlechte Stimmung. Er hat einen guten Charakter und bringt starke Leistungen, wenn er spielt.“

Thomas Müller (34) dürfe man ebenfalls nicht vergessen, stellt WM-Rekordtorschütze Klose klar: „Ihn würde ich als Trainer immer in die Mannschaft rücken. Egal, wie viele Minuten er spielt, er macht immer was draus. Das ist Thomas. Ich habe immer richtig gerne mit ihm zusammengespielt, weil er fußballschlau ist. Bei uns hat ein Blickkontakt gereicht, um zu wissen, welche Aktion als nächstes kommt.“

Klose wünscht sich noch mehr Effektivität von Coman und Gnabry

Auch wenn noch nicht alles spielerisch rund läuft unter Coach Tuchel, ist Klose positiv gestimmt. „Wichtig ist, dass man so langsam eine Handschrift des Trainers erkennt. Das ist Punkt eins. Ich sehe schon, dass da ein Zusammenspiel ist. Punkt zwei: Wenn man sieht, wer alles Tore schießt, erkennt man, dass die Offensive harmoniert. Quasi jeder da vorne ist an Toren beteiligt und kann den Unterschied machen“, meint Klose, der bei zwei Offensivspielern noch Luft nach oben sieht. „Ich hoffe, dass auch Kingsley Coman noch mehr trifft und Assists macht. Von Serge Gnabry wünsche ich mir das auch. Die beiden müssen effektiver werden. Das ist unheimlich wichtig.“

Für Klose, der zuletzt Chefcoach beim österreichischen Bundesligisten Altach war, sei im Angriffsspiel der letzte Ball entscheidend: „Den können Thomas und Leroy in Perfektion spielen. Das ist das, wo Serge und King noch hinkommen müssen: diese Übersicht zu haben und den letzten Pass so zu spielen, dass es eine Riesen-Torchance wird. Und kein Zuspiel, wo Harry sich dann am Ende auf seine Schussstärke besinnen muss. Es geht darum, dass der letzte Pass auch eine große Chance vorbereitet.“

Klappt künftig auch das, können sich die Bayern-Fans künftig wohl auf noch mehr Tor-Festivals freuen. Philipp Kessler