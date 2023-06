„Mitspieler müssen für ihn die Arbeit machen“ – Matthäus ätzt gegen Bayerns Kimmich

Von: Niklas Kirk

Teilen

In der letzten Saison blieb beim FC Bayern die Führung durch Joshua Kimmich phasenweise aus. Lothar Matthäus zufolge richtete er eher gar Schaden an.

München – Für großes Aufatmen beim FC Bayern sorgte das Bekenntnis vom Leader. Den Lockrufen aus Barcelona zum Trotz entgegnete Joshua Kimmich, in seinen verbliebenen zwei Jahren Vertragslaufzeit noch Großes mit dem FCB vorzuhaben. Doch auch wenn der 28-Jährige bleibt und für Thomas Tuchel in seiner Rolle als Führungsspieler unumstritten ist, kann die zurückliegende Saison nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kimmichs Rolle auf dem Feld neu gedacht werden muss. Zu einem deftigen Urteil über den zentralen Mittelfeldspieler Kimmich kam nun Lothar Matthäus.

Joshua Walter Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 in Rottweil Bisherige Stationen: RB Leipzig, FC Bayern München A-Länderspiele: 77 Einsätze für Deutschland

Matthäus über Bayern-Motor Kimmich: „Nebenleute wurden konstant schlechter“

Laut Informationen der SportBild soll jüngst in der Kaderanalyse durch den „Ausschuss Sport“ über den richtigen Einsatzort von Kimmich diskutiert worden sein. Unter anderem wegen fehlender „Symbiose“ auf der Doppelposition vor der Viererkette. Für Lothar Matthäus lag das Fehlen dieser Symbiose vor allem an Kimmich selbst, wie SportBild den Rekordnationalspieler zitiert: „Die Nebenleute wurden neben ihm zuletzt konstant schlechter.“

Dabei sei es laut Matthäus egal, ob Leon Goretzka, Marcel Sabitzer oder Ryan Gravenberch neben ihm agiert hätten. Matthäus geht sogar noch weiter und moniert, dass diese Spieler für Kimmich „ungewohnte Arbeit“ hätten mitmachen müssen.

Lothar Matthäus übt Kritik an Joshua Kimmich © Eigene Montage Links: picture alliance/dpa/Sven Hoppe Rechts: picture alliance/dpa/Andreas Gora

Bayern-Trainer Tuchel soll offen über Kimmichs Rolle sprechen, fordert Matthäus

Eine destruktive oder gar egoistische Spielweise soll Kimmich, der regelmäßig zwölf Kilometer pro Spiel läuft, damit allerdings nicht unterstellt werden. Laut dem 62-Jährigen sei viel mehr, das Problem, dass Kimmich zu viel wolle und damit nicht „nur sich selbst“ sondern auch den Kollegen das Spiel erschwert.

„Ich würde als Trainer erst mit Kimmich selbst, dann vor der ganzen Mannschaft sprechen, wie er sich künftig zu verhalten hat, damit es besser läuft“, erlaubt sich Matthäus noch einen Ratschlag in Richtung Thomas Tuchel. Dieser soll seinen Leitwolf tatsächlich in Zukunft in einer offensiven Rolle neben einem defensiv stärkeren Mitspieler, möglicherweise wie beim Länderspiel gegen die Ukraine, wo Kimmich abgesetzt vor Goretzka agierte.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Matthäus: FCB-Leader Kimmich kann Mitspielern „häufig auf die Nerven gehen“

Doch sagt der Alt-Nationalspieler dem Bayern-Akteur seine Leadership ab? „Ich sehe Joshua Kimmich nach wie vor als absoluten Leader“, stellt dieser trotz aller Kritik klar. Dennoch müssten auch Führungsspieler an ihrem Auftreten arbeiten. Hiermit meint Matthäus vor allem überzogene Ansagen und eine zu starke Gestik. Dies könne seinen Mitspielern „häufig auf die Nerven gehen.“ (nki)